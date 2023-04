Politiet fikk nei til å sikre 600.000 kroner hos Ikea-skytteren

Politiet mente det hastet og sikret mannens penger på konto. Men retten sa nei.

Den 43 år gamle mannen som i februar løsnet skudd med automatvåpen utenfor Ikea på Furuset i Oslo, har over lengre tid vært under etterforskning for økonomisk kriminalitet.

I fjor sommer møtte han i retten tiltalt for grov hvitvasking hvitvasking Hvitvasking er handlinger som bidrar til å sikre utbyttet/pengene fra straffbare handlinger. Enten ved å skjule hvor pengene blir av, hvem som råder over pengene, eller dekke over inntekter eller eiendelers ulovlige opphav.og grovt heleri heleriHeleri går ut på å motta eller skaffe seg eller andre del i utbytte/pengene av en straffbar handling. .

1. september frifant Oslo tingrett ham for de alvorligste anklagene, men dømte ham for uaktsomt uaktsomt Uaktsomhet er et rettslig begrep for uforsiktighet. Men andre ord at man burde ha forstått noe. heleri av 1,5 million kroner.

Sikret pengene

43-åringen ble dømt en rekke ganger på 2000-tallet, deriblant for vold, medvirkning til ran, narkotika, brudd på våpenloven.

I dommen fra 2022 hvor mannen blir frifunnet for de alvorligste anklagene, skriver retten at mannen synes å ha lagt sin kriminelle fortid bak seg.

Påtalemyndigheten anket. De mente mannen hadde overført og mottatt over to millioner kroner som stammer fra straffbare handlinger. I tingretten ønsket de å inndra inndra Inndragning betyr at utbytte fra straffbare handlinger inndras / tas fra personen som sitter på det. Formålet med å gjøre dette er at det ikke skal lønne seg å begå kriminalitet. Pengene som inndras går normalt tilbake til statskassen. denne summen, med andre ord ta pengene de mente stammet fra kriminalitet.

Så, i påvente av at saken skal opp for lagmannsretten, mente politiet det begynte å haste. De fryktet at pengene skulle forsvinne, og sikret sikretIfølge straffeprosessloven § 217 kan et bestemt beløp sikres for å sørge for at det finnes penger til å dekke betaling av bot, inndragning, erstatning og lignende. Sikring på denne måten kan gjøres dersom det er grunn til å tro at dette ikke vil bli betalt når det senere foreligger en rettskraftig avgjørelse. i overkant av 600.000 kroner.

– En stressfaktor

– Det er klart det var en stressfaktor for ham, og det har vist seg at heftelsen var uberettiget i og med at vi fikk medhold i overprøvingen i retten, sier mannens forsvarer, Øystein Storrvik.

Kort tid etter at politiet besluttet å sikre pengene på konto, inngikk mannen også i en annen straffesak. Den 21. februar løsnet han skudd utenfor IKEA på Furuset.

FORSVARER: Forsvarer Øystein Storrvik i forkant av fengslingsmøtet.

– Jeg kan ikke se at det er en sammenheng mellom den heftelsen og det som skjedde utenfor IKEA, fortsetter forsvareren.

Mannen er nå varetektsfengslet, siktet for drapsforsøk. Han erkjenner å ha skutt, men erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk.

Politiet undersøker om gjeld og økonomi kan være motiv.

Onsdag morgen skal retten for tredje gang ta stilling til om mannen skal fengsles videre, eller om han skal løslates.

Mannens forsvarer opplyser at han vil begjære sin klient løslatt.

– Han ønsker å komme ut nå, sier Øystein Storrvik.

SKUDD PÅ PARKERINGSPLASSEN: Mannen løsnet skudd på parkeringsplassen utenfor IKEA om kvelden 21. februar.

Fikk ikke medhold

Det er retten som skal bestemme om påtalemyndigheten skal få beslaglegge penger.

Men hvis påtalemyndigheten mener det er fare for at pengene forsvinner mens de venter på at retten skal ta en beslutning, kan de beslaglegge pengene først og så be retten om lov.

Det ble gjort i hvitvasking- og helerisaken.

ANKET: Politiadvokat Helge Vigeruset anket dommen fra tingretten.

17. mars 2023 bestemte retten at påtalemyndigheten ikke fikk ta pengene likevel.

I mellomtiden hadde skatteetaten kommet på banen.

Skatteetaten hadde førsterett

– Vi valgte å ikke anke fordi det i mellomtiden var tatt utlegg av skatteetaten, sier politiadvokat ved Oslo politidistrikt, Helge Vigerust.

Skatteetaten kan ta utlegg, altså trekke beløp fra konto, dersom noen skylder skatt eller avgifter.

– Et utlegg går etter loven foran en heftelse, så da var det ikke noe poeng å gå videre med det. Det ville ikke hatt noen praktisk betydning å gå til lagmannsretten, fortsetter Vigerust.

