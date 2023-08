MYE VANN: Familien til Mohammed Basefer våknet i natt av at det kom voldsomme mengder vann inne i leiligheten de leier.

Hjemmet ble fylt av vann etter flom: − En fortvilet situasjon

Mohammed Basefer frykter at han og familien må tilbringe de neste dagene i bilen, etter at kraftig regnvær i Oslo-området har ført til oversvømmelser i kjellerleiligheten hvor han bor.

Lørdag ble det sendt ut gult farevarsel for mye regn og flom på Østlandet. Fra mandag oppjusteres flomvarselet til oransje nivå flere steder.

Natt til søndag ble Mohammed Basefer og familien, som er bosatt i en kjellerleilighet på Stabekk, rammet av flommen etter regnværet.

– Det har vært litt av en natt. Vi våknet av at det kom masse vann inn i leiligheten. Det er visstnok såkalt drenering i området, men likevel var det vel omtrent 15 centimeter med vann i kjellerleiligheten, sier han.

Da VG snakket med ham søndag morgen, følte han seg maktesløs: Brannvesenet hadde sprengt kapasitet – og han nådde ikke gjennom hos forsikringsselskapet.

– Kona og 4-åringen min sitter for øyeblikket i bilen. Det er det eneste trygge og tørre stedet vi har å oppholde oss nå. Det er en fortvilet situasjon vi står i nå, forteller Basefer.

Store nedbørsmengder på Østlandet preget hovedstaden i morgentimene:

Uviss fremtid

Vannet trakk seg etter hvert tilbake. Han frykter likevel at han og familien må bo og leve i bilen de neste ukene.

– Skadene har allerede skjedd, men det er også mange personlige eiendeler som har gått tapt.

1 / 2 STØVLER: Siden det var mye vann inne i kjellerleiligheten, måtte Basefer på med støvlene. INNGANGSPARTIET: Det var store vannmengder også utenfor leiligheten i natt. forrige neste fullskjerm STØVLER: Siden det var mye vann inne i kjellerleiligheten, måtte Basefer på med støvlene.

– Hva er det verste som har gått tapt i løpet av natten?

– Jeg flyttet til Østlandet for ett år siden med familien, for å satse som komiker. Flere av mine vitsebøker lå på gulvet, så de har gått tapt. Hvis vi skal se positivt på det, så blir det nok ikke så mange tørre vitser fremover, sier Basefer.

– Men fra spøk til alvor så er det jo annet inventar som er det verste, samt andre personlige eiendeler med høy affeksjonsverdi for oss.

– Veien har blitt til en elv

I Prinsdal har Dagny Nystuen vært oppe siden klokken 03 i natt, for å forsøke å rydde vann og steiner av den lokale veien.

– Jeg våknet og hørte lyden av vann. Da sto jeg opp og så at jeg måtte ut å gjøre en innsats. Veien har blitt til en elv her, sier hun, men understreker at hennes eget hus ikke er berørt.

Hun forklarer at den lokale veien har en liten bekk som går under veien, men at den i løpet av natten har gått over sin bredde og fosset nedover veien.

I BILEN: Som kanskje blir oppholdsstedet neste uke, etter at flommen på Østlandet trengte inn i kjellerleiligheten på Stabekk, hvor Mohammed Basefer og familien leier.

– Det har ført til at steiner har kommet ut i veibanen og renner nedover her. Det har tettet hele systemet. Vannet går inn i et eget løp som stopper, og det er ikke koblet til avløpssystemet.

– Hva har du gjort i natt og morgentimene?

– Jeg har ikke fått til å redde noen eiendommer, men jeg har forsøkt å samle steiner i midten av veien, så det ikke tetter seg lenger ned i gaten her og fører til en enda verre oversvømmelse.

– Jeg har også forsøkt å ringe på hos naboer, som er mer berørt enn meg, men ingen har åpnet. Det er sørgelig hele greia, forklarer Nystuen.

VANN I VEIBANEN: Dagny Nystuen har brukt natte- og morgentimene på å fjerne vann fra veibanen. Steinene har hun plassert i midten.

Mange skademeldinger

Forsikringsselskapet If har ved 15-tiden passert 450 skademeldinger etter det kraftige regnværet over Oslo og Østlandet. Skadetrykket er langt større enn etter regnet under «Hans», ifølge selskapet.

– Dette kraftige regnet har truffet Oslo og områdene rundt på langt mer brutal måte, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Tryg Forsikring hadde ved 13-tiden fått inn melding om 80 skader, men forventer at tallet vil passere 100 i løpet av ettermiddagen.

– Det er i all hovedsak vann i kjellere det meldes om. Den kraftige nedbøren fører til at avløpsveiene for vannet overbelastes, og vi får oversvømmelser, sier Irgens videre.