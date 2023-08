UNDER VANN: Ungdomskolen i Bagn havnet under vann på grunn av flommen som skjedde på grunn av uværet Hans.

Skolen flom-stengt én uke før skolestart

«Hans» herjet med ungdomsskolen – og nå blir skolestart utsatt.

Kortversjonen Sør-Aurdal ungdomsskole i Bagn ble hardt rammet av flommen en uke før skolestart.

63 elever og 20 ansatte må derfor flyttes til en nedlagt barneskole i nabobygda Begnadalen, som ligger 27 km fra Sør-Aurdal ungdomsskole.

Dette fører til at det blir noen dager senere skolestart for elevene. Vis mer

– Skolen vår ligger veldig lavt i terrenget og det er en gammel skole. Vi har hatt flom flere ganger, blant annet har kjelleren stått under vann før, men det har vi kunne fikset. Men nå var flommen så stor at vannet var langt opp etter veggen i bygget og bygget sto under vann i flere dager, sier skoleinspektør Charlotte Kulterud til VG.

FLYTTES: Skoleinspektør Charlotte Kulterud forteller at elevene og ansatt må flytte til en nedlagt skole i nabobygda.

Kulterud sier at ungdomsskolen har fått betydelig skade.

– Vi har fått høre av teknisk ansvarlig i kommunen at dette mest sannsynlig ikke er en rask fiks, fordi det er store ødeleggelser. Vi har heller ikke fått ordentlig svar fra forsikringsselskapet om hva som skjer videre

Flyttes til nabobygda

Mandag 14. august, bare en uke før skolestart, måtte elever og lærere i den lille bygda Bagn bytte skole, på grunn av store flomskader.

63 elever og 20 ansatte flyttes til en nedlagt barneskole i nabobygda Begnadalen, som ble tatt ut av drift i fjor.

Skolen ligger 27 km fra Sør-Aurdal ungdomsskole, og det tar rundt 20 minutter med buss.

– Det ble bestemt mandag at vi skulle flytte til Begnadalen. Vi har jobbet døgnet rundt for å finne en løsning. Skolen er ganske stor, men den er tilpasset 1.–7. klasse, så det er mange rom, men ikke store nok rom, forteller Kulterud.

Hun forteller også at elevene nå får en eldre skole med mindre gymfasiliteter.

– Vi har bygd en ganske flott ny hall i Bagn med stor gymsal og svømmehall, og den tror jeg ikke vi får brukt nå. På den skolen vi flytter til får vi en gammel gymsal og mindre fasiliteter. Men det er absolutt en skole det er mulig å få i drift.

Allerede tirsdag morgen har arbeidet med å rydde den gamle skolen startet.

Blir forsinket

Selv om skolen nå har funnet en hasteløsning forteller Kulterud at elevene må forvente noen dager forsinket skolestart.

– Det er tvilsomt at vi blir ferdig med all organisering innen skolestart på mandag. Skolestarten er utsatt, fordi vi blant annet ikke har fått på plass skyssordning for elevene.

Hun forteller at de forbereder seg på at det kan ta en stund før de eventuelt kan komme tilbake til den gamle skolen.

– Hadde vi tenkt kortsiktig, hadde vi nok ikke flyttet oss helt til nabobygda. Vi prøver å jobbe mot løsninger som varer en stund, fordi ødeleggelsene er såpass store. Vi som sitter i administrasjonene har en veldig god følelse om løsningen vi har funnet, legger kulterud til.

ORDFØRER: Avbildet er ordfører i Sør-Aurdal kommune Marit Hougsrud.

Ordfører i Sør-Aurdal kommune Marit Hougsrud sier de ikke har fått oversikt enda.

– Prosessen er at skolen ikke er klar til neste uke. Det er ingen som har oversikt over skadeomfanget.

– Vi har akkurat tatt kontakt med forsikringen, og har akkurat fått hodet over vann så det er litt tidlig og si noe mer, sier Hougsrud.

– Hvordan reagerer elvene og læreren på at de blir flyttet?

– Vi har ikke fått noen reaksjoner på det. De som har levd her denne uken vet at denne situasjonen er veldig spesiell. Så jeg tror og håper at dette blir en grei løsning, sier ordføreren.

