AFP-ordningen ble innført i 1989, etter at antallet som ble uføre og sykmeldte hadde gått opp:

Slitne arbeidstagere skulle få anledning til å gå av før de ble 67 år.

Det er to ordninger, en for ansatte i privat og en for offentlig sektor, i bedrifter med tariffavtale. Det betyr i realiteten at det bare er fagorganiserte i LO og andre arbeidstagerorganisasjoner som får AFP.

Det blir sett på som den største fordelen organiserte i Norge har, sammenlignet med de som ikke er organisert.

I NHO blir ordningen sett på som et hindrer for organisering:

Mange arbeidsgivere som ikke er organisert, kvier seg for å melde seg inn i NHO, fordi kostnadene ved AFP er for store.

Ordningen er endret flere ganger. I dag er hovedregelen at du kan ta ut AFP fra du er 62 år gitte at man fyller gitte kvalifiseringskrav beskrevet i vedtektene.

I det offentlige gjelder dette:

Er du født før 1963, kan du ta ut offentlig AFP når du er mellom 62 og 67 år, men ikke samtidig med alderspensjon fra folketrygden. Er du født i 1963 eller senere kan du ta ut en livsvarig AFP fra 62 år dersom du oppfyller vilkårene for uttak.

I det private gjelder dette:

Fra 1. januar 2011 er AFP – ordningen i privat sektor endret fra å være en tidsbegrenset pensjonsordning mellom 62 og 67 år, til å bli et livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon. Ny AFP i privat sektor gir deg muligheten til å kombinere arbeid og AFP uten at pensjonsytelsene dine reduseres.

Du kan altså ta ut pensjon og sette på konto fra du er 62 år, men venter du med å ta ut, vil AFP-pensjonen blir høyere.

En av fordelen med en eventuell ny ordning, er at den vil gi deg anledning til på ta med deg AFP-pensjonen mellom arbeidsgivere, også mellom offentlig og privat virksomhet.