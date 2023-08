SLÅR TILBAKE: Karita Bekkemellem og Ole Erik Almlid i NHO.

NHO slår tilbake mot LO: Kan sikre like god lønn for private

ARENDAL (VG) Ap og LO hevder ansatte blir lønnstapere når sykehjem skal drives av private. Men NHO-ledelsen mener det er enkelt for norske kommuner å sikre at det ikke skjer.

– Det er ikke riktig å fremstille det som om det er dårligere lønns- og arbeidsvilkår i privat sektor. Vi har blant annet SSB-tall som viser at sykepleiere i privat sektor i gjennomsnitt har litt høyere lønn enn offentlig ansatte sykepleiere, og så er det motsatt på helsefagarbeidere. Men i det store og hele er det noenlunde like arbeidsvilkår, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til VG.

– I praksis vil man kunne ha tilnærmet like lønnsvilkår.

Torsdag kom en samlet LO-front med et kraftig angrep på Erna Solberg om eldrepolitikken. De mener Høyre bløffer om ansattes lønn - og at det ikke er mulig å stille strenge krav om ansattes lønns- og arbeidsvilkår hvis sykehjem konkurranseutsettes, slik Høyre har lovet.

LO-toppene kom også med flere eksempler på at lønn har vært lavere på private sykehjem enn offentlige - blant annet sier de at ansatte på sykehjem i Oslo har gått opp med mellom 40.000 og 150.000 kroner i lønn etter at kommunen overtok driften, og at pensjonen er langt dårligere i det private.

HARDT UT: De tre LO-toppene Mette Nord, Peggy Hessen Følsvik og Jørn Eggum gikk hardt ut mot Høyre om eldrepolitikken. FÅR SVAR: Nå får de svar fra NHO-toppene Karita Bekkemellem og Ole Erik Almlid.

– Kan stille krav

Men ifølge NHO-sjefen, og den tidligere Ap-toppen Karita Bekkemellem som i dag er administrerende direktør i NHO Geneo som organiserer private helse- og velferdstilbydere, fremstiller de det feil:

– Oslo er ikke et representativt sammenlikningsgrunnlag, fordi de er lønnsledende og står i en særstilling. Det er forskjeller mellom kommunene, og det blir derfor feil å sammenligne tall for Oslo i kommunal sektor med tall for resten av landet i privat sektor, sier Bekkemellem.

Hovedutfordringen fra LO til Høyre var at man ikke kan kreve like lønns- og arbeidsvilkår hos private sykehjem som hos kommunale, fordi dette er definert av tariffavtalene som forhandles frem i arbeidslivet.

Men NHO-toppene mener man likevel kan ha anbudsprosesser der man kan garantere like god lønn i det private som i det offentlige.

– Men de kan ikke kreve at man kommer over på samme tariffavtale?

– Nei, det er vi helt enige med LO om. Men kommunene har mulighet til å stille krav om minimumsstandarder i sine anbudsprosesser, eller at man skal ligge på et nivå tilsvarende som med en annen tariffavtale, sier Bekkemellem, og stiller et spørsmål tilbake til LO:

– Hva er det som tilsier at kommunene ikke sitter med så suveren makt gjennom tunge anbudssystemer at ikke de også kan komme med krav til lønnsnivå?

FULLT MULIG: NHO-toppene mener det er fullt mulg å stille krav om lønn i en anbudsprosess.

Høyres helsepolitiske talsperson sa tidligere til VG at slik Høyre forstår det, kan en kommune som ønsker å samarbeide med private om sykehjemsdrift stille krav i anbudsdokumentet om samme tariffavtale for de ansatte som den gjeldende kommunale.

– Vi er enige med Høyre i poenget, som er at man politisk kan bestemme at man skal ligge på et gitt minimumsnivå eller et nivå tilsvarende som en annen tariffavtale, sier Bekkemellem.

Konkurrere på lønn

Almlid påpeker at de fleste tariffavtaler i NHO-systemet er minstelønnsavtaler.

– Disse avtalene angir en minstelønn i bransjen og forutsetter at bedriften kan gi lokale tillegg på toppen. I et arbeidsmarked som skriker etter helsepersonell, er det opplagt at det ikke vil være mulig å tiltrekke seg arbeidskraft dersom man ikke har en konkurransedyktig lønn.

– I praksis mener LO at det ender opp med at man sakker akterut, og ikke får de lokale tilleggene?

– Det klarer man ikke når det er så sterk konkurranse om arbeidskraften, sier Bekkemellem.

NHO-toppene reagerer også på at LO-toppene mener det er lønn og arbeidsvilkår private må spare på hvis de skal hente ut profitt.

De sier en mulighet til å spare er gjennom å få ned sykefraværet, som de påpeker at er lavere i privat sektor, i tillegg til «innovative løsninger og smartere organisering av arbeidet».

– Undergraver rekrutteringen

Bekkemellem advarer også mot å snakke ned hvordan det er å jobbe i den private helsesektoren - og mener LO-toppene bidrar til å skape usikkerhet om det er lurt å jobbe innenfor et område som sårt trenger arbeidskraft.

– Den type utspill er med på å skape usikkerhet om hvilke typer sektor man skal gå inn i. Kanskje noen har lyst til å ta en utdanning innenfor den sektoren, men hvis det blir fremstillinger som det er fryktelig dårlige lønnsnivåer, ikke konkurransedyktighet og ikke så gode forhandlingspartnere som kan ivareta dine interesser, da er dette med på å undergrave rekrutteringen til viktige yrker i fremtiden, sier hun.

Hun sier hun torsdag har hatt et møte med Fagforbundet om hvordan man kan ha en god prosess før lønnsoppgjøret.

– Jeg vil oppfordre til at vi tar litt mer ansvar i fellesskap - og har LO noe å utsette på måten dette skjer på i dag vil vi gjerne sette oss ned og se på det. Initiativet er allerede tatt.

LO: – Fortsetter å villede

Fagforbundet-leder Mette Nord har liten tro på det NHO kommer med:

– NHO fortsetter som Høyre å villede om konsekvensene ved privatisering av eldreomsorgen. Kommunene kan kun kreve en landsdekkende overenskomst, slik som NHOs, sier hun, og fortsetter:

– Fagforbundets medlemmer kan tape én million i pensjon og lavere lønnsutvikling over tid dersom de tvinges over til privat arbeidsgiver som har tariffavtale gjennom NHO.

Hun sier deres medlemmer ute i eldreomsorgen er tydelige på at de ikke ønsker privatisering eller konkurranseutsetting.

– De ønsker seg trygge gode arbeidsforhold og ei lønn og en pensjon å leve av. Det er det som har noe å si for rekrutteringa til helseyrkene, og det er derfor vi ønsker redelighet om konsekvensene av høyresidas politikk.