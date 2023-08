FORTVILT: Johan Vasara har vært på innsiden av regjeringsapparatet. Nå er han glad han står på utsiden.

Aps ordførerhåp: Mener Støre kan ha kostet dem valgseier

KAUTOKEINO/KARASJOK (VG) Beslutningen om å elektrifisere Melkøya kan ha en høy politisk pris. – Folk er frustrert og forbanna. Og jeg forstår dem godt, sier Johan Vasara (Ap). Han var inntil nylig en del av Støres regjering.

Kortversjonen Johan Vasara, tidligere statssekretær i Jonas Gahr Støres regjering og ordførerkandidat i Kautokeino, er kritisk til beslutningen om å elektrifisere Melkøya.

Vasara mener at utfordringene med Melkøya gjør at lokale saker drukner i valgkampen.

I Kautokeino, Norges største reindriftskommune, er mange skeptiske fordi Melkøya-elektrifiseringen krever massiv vindkraftutbygging som mange frykter vil påvirke reinens beiteområder. Vis mer

Johan Vasara var fram til februar statssekretær statssekretærStatssekretær er den tredje høyeste politiske posisjonen man kan ha i regjering, etter statsminister og statsråd. i Jonas Gahr Støres regjering.

Vasara sluttet i stillingen, for å flytte hjem til Kautokeino og stille til valg som ordfører i hjemkommunen. Vasara var ordfører i kommunen i perioden 2015 til 2019 - og håper å kunne få rasle med ordførerkjedet i fire nye år.

Nå er han redd for at Støres Melkøya-beslutning kan gjøre at ordførerdrømmen brister.

– Jeg frykter dette kan koste oss valgseier i mange kommuner. Også her i Kautokeino, sier han når VG møter han i Kautokeino.

– Jeg håper at folk husker på de kommunale utfordringene når de skal stemme.

Vasara skulle gjerne brukt valgkampen til å snakke om lokale saker: Utdanning, eldreomsorg, samisk språkopplæring i kommunen.

Likevel er det Melkøya som preger valgkampen.

– De lokale sakene drukner i støyen av Melkøya, sier han.

– Hvordan reagerer velgerne i Kautokeino på regjeringens planer?

– Folk er frustrerte og forbanna. Og jeg forstår dem godt, sier han tørt.

HJEMME: Johan Vasara er glad for å flytte fra Oslo tilbake til Kautokeino.

– Reindrifta er hjørnesteinsbedriften

– Regjeringen virker ikke å ha forstått dimensjonene i denne saken. Og for Finnmark spesielt. Og det er jo skuffende, når vi har Fosen-saken så tett på oss, sier han.

Kautokeino er Norges største reindriftskommune, med rundt 400 årsverk i reindrifta. Det er en betydelig andel av kommunenes rundt 2800 innbyggere.

– Reindrifta er hjørnesteinsbedriften vår, basert på grønn, fornybar matproduksjon. Vi har rundt 1500 reineiere her. Elektrifisering av Melkøya treffer dermed næringslivet vårt hardt og brutalt.

OSLO BRA: Men Kauto best. Johan Vasara er glad for å ha flyttet hjem.

– Strider mot Hurdalsplattformen

Reindrifta bruker nemlig store arealer, og flytter seg mellom ulike kommunegrenser. En forutsetning for å elektrifisere Melkøya, er storstilt kraftutbygging av vindkraft i Finnmark. Det er denne utbyggingen Vasara og kritikerne mener vil ramme reindriftens arealer.

– Er du glad du ikke sitter i regjering og må forsvare denne saken?

– Ja. Det må jeg si. Det er ingen artig sak å forsvare beslutninger som jeg personlig mener strider mot Hurdalsplattformen, sier han, og viser til formuleringen i urfolkskapittelet:

«Norge skal være et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter. Vi vil sikre gode rammevilkår for samiske språk, kultur, næringsliv og samfunnsliv.»

Demokratisk smutthull

Vasara mener reindriftsnæringa ikke blir tilstrekkelig lyttet til i dagens prosesser om ny vindkraft.

– Reindrifta er nomadisk, på tvers av kommunegrenser. De er ikke representert i de kommunene der kommunestyrene fatter vedtak, siden de gjerne er folkeregistrert i andre kommuner. Det er et alvorlig demokratisk smutthull at reindrifta systematisk utelates fra beslutningene, sier han.

– Vi har derfor fremmet innspill om at kommunenes «lokale aksept» for vindkraft også må inneholde aksept fra de som er mest berørt, reindrifta.

SKUFFET: Svein Atle Somby har vært ordfører i Karasjok i en årrekke. Han er lite tilfreds med regjeringens håndtering av Melkøya-saken.

Karasjok

Også i nabokommunen, Karasjok, er Aps ordførerkandidat fortvilet.

Kautokeino og Karasjok er Norges største samiske kommuner, og de eneste kommunene i Norge hvor over halvparten av innbyggerne er registrert i samemanntallet.

Svein Atle Somby har vært ordfører i Karasjok siden 2015 – og håper på gjenvalg.

Men også han frykter konsekvensene av Melkøya-vedtaket.

– Vi er veldig kritisk til vindkraft som en stor frelser for det grønne skiftet.

Karasjok Senterparti har erklært Vedum for en «persona non grata» i Karasjok.

– Er Støre velkommen av Karasjok Ap?

– Nei, det har vi ikke tatt stilling til, det har ikke vært en diskusjon. Men det er klart dette er en betent sak.

TILLIT: Ordfører Svein Atle Somby sier at man er avhengig av å bli lyttet til, for å bygge till

– Jeg er svært skuffet over regjeringen. At nyheten om en slik sak kommer rett over bordet, uten at reindrifta eller Sametinget er konsultert. Det er ingen god start. Det bygger ikke tillit.

– Hvordan er tilliten din til Støre og regjeringen?

– Når det gjelder samiske saker, så er jeg ikke imponert. Se bare på Fosen-saken, og hvordan den er blitt behandlet. Så tilliten er ikke på topp.