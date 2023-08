ULYKKE: 11. august var fire personer involvert i en trafikkulykke på E18 i Oslo. En 15-åring mistet livet.

Omkom etter politijakt på motorveien - flere patruljer involvert

En 15-åring omkom, sjåføren er kritisk skadet: Politijakten på motorveiene inn mot Oslo skal ha foregått i hastigheter opp mot 200 kilometer i timen.

Kortversjonen 11. august omkom en 15 år gammel gutt og sjåføren er kritisk skadet etter en ulykke på E18 utenfor Oslo.

Politiet skal ha forsøkt å stoppe bilen med fire passasjerer over en strekning på nesten 80 kilometer fra Sarpsborg til ulykkesstedet på motorveiene E6 og E18.

Sjåføren i 20-årene, som tidligere har blitt fratatt førerkortet, skal etter det VG kjenner til ha kjørt opp mot 200 kilometer i timen før ulykken.

Spesialenheten for politisaker etterforsker nå politiets håndtering av saken og om det eventuelt er snakk om tjenestefeil.

Advokat Audun Helgheim kritiserer politiets håndtering og antyder at politiet kunne ha handlet annerledes for å stoppe bilen. Vis mer

Spesialenheten for politisaker etterforsker hvordan politiet håndterte sitt oppdrag før den fatale utforkjøringen på E18 ved Holmlia i Oslo fredag 11. august.

15-åringen som døde, blir bisatt i hjembyen Stavern torsdag. Sjåføren i 20-årene ligger kritisk skadet på Ullevål sykehus, ute av stand til å bli avhørt.

– Hvis det stemmer at politiet har eskalert situasjonen ved å jage disse over lengre tid, mener jeg det er kritikkverdig, sier advokat Audun Helgheim til VG.

Påtalefaglig etterforskningsleder i Spesialenheten Marit Storeng bekrefter overfor VG at flere politipatruljer var involvert i hendelsesforløpet over tid.

De fire ungdommene fra Vestfold og Telemark skal ha vært på handletur i Sverige og på vei til biltreff i Oslo, da politiet ville stanse dem fordi de lå over fartsgrensen.

– De ønsker å stoppe bilen, det gjør de ikke, og så blir bilen bare borte for patruljen, sa Oslo-politiets operasjonsleder Gjermund Stokkli etter ulykken.

Fradømt førerkortet

Mannen i 20-årene som førte BMW-en, ble i mars fradømt førerkortet for en periode på ni måneder. Med seg hadde han to 18-åringer og en 15-åring.

– Så vidt jeg skjønner, startet politijakten i Sarpsborg og varte om lag en halv time helt frem til ulykkesstedet, sier advokat Helgheim.

Det er i så fall snakk om en strekning på nærmere 80 kilometer på motorveiene E6 og E18, der fartsgrensen varierer fra 80 til 110 kilometer i timen.

– Hastigheten økte veldig da blålys og sirener kom på. Det kan synes som om de som har kjørt bilen, har blitt redde fordi politiet jaktet på dem, sier Helgheim.

Etter hva VG kjenner til, holdt ulykkesbilen i kortere perioder opp mot 200 kilometer i timen. Spesialenheten ønsker ikke å kommentere hastigheten.

Sjåføren kjørte ut ved Ljabrudiagonalen i Oslo og er siktet for å ha forårsaket ulykken. Mannen lå mange døgn i koma, men puster nå for egen maskin.

DØDSULYKKE: Ulykken skjedde ved avkjøringen til Ljabrudiagonalen i Oslo. FIRE INVOLVERT: Fredag kveld var fire personer involvert i en trafikkulykke på E18 i Oslo. En 15-åring mistet livet.

Spesialenhetens etterforskningsleder bekrefter at den første politipatruljen forsøkte å kontrollere den aktuelle bilen i 21.30-tiden nær Sarpsborg.

– Flere kan bli avhørt

– Flere patruljer har forsøkt å stanse eller kontrollere kjøretøyet, opplyser Storeng.

Spesialenheten har avhørt to polititjenestpersoner i patruljebilen som var den siste som hadde observasjon på bilen før ulykken.

– Vi er kommet et godt stykke på vei i etterforskningen, men det kan bli aktuelt å avhøre flere tjenestepersoner og eventuelt vitner.

– Hva står sentralt i Spesialenhetens etterforskning?

– Vi ser på hele hendelsesforløpet: Hvordan politiet har forsøkt å stanse bilen, hvor nær de har vært, hvilken hastighet de har hatt, sier Storeng.

Mulig tjenestefeil

Etterforskningslederen opplyser at saken etterforskes opp mot tjenestefeil. Politiet har instrukser for forfølgelseskjøring som de plikter å forholde seg til.

– Sentralt er at formålet må veies opp mot risikoen som forfølgelseskjøringen har for kjøretøyet som forfølges og andre trafikanter.

Sjåførens forsvarer er kritisk til hvordan politiet løste sitt oppdrag.

– Det kommer sjelden noe godt ut av politijakt i høy hastighet, sier Helgheim.

Han mener politiet kunne sperret tunneler eller stanset trafikken lenger fremme, for å stoppe bilen, eller pågrepet sjåføren hjemme dagen etter.

– Politiet har en stor verktøykasse og kunne handlet annerledes, sier Helgheim.

Etterforskning pågår

Han mener sjåføren unnlot å stoppe, fordi han var fradømt førerkortet og engstelig for konsekvensene, hvis han ble tatt i politikontrollen.

– Skal ikke politiet stanse bilister som kjører for fort?

– Spørsmålet er om det er forsvarlig å legge seg bak, når de ser at bilen foran øker hastigheten. De vet at det er passasjerer som fort blir skadelidende.

Helgheim understreker at han uttaler seg på grunnlag av hva han foreløpig har fått vite via media og at den pågående politietterforskningen kan utfylle bildet.

Ulykken etterforskes av Oslo politidistrikt. Politiadvokat Tone Bysting skriver til VG:

– Det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet. Politiet kan ikke kommentere hva som har fremkommet i avhør. Og teknisk undersøkelse av bilen er ikke fullført.