Ekspert om fryktet prissjokk på mat: − Ikke sikkert at kundene får smellen

Dagligvare-ekspert Odd Gisholt tror ikke matprisene vil øke med ti prosent: – Jeg tror snarere kundene kan glede seg til utrolig mange gode tilbud fremover.

Dagligvarekjedene forhandler med leverandørene to ganger i året. Prisendringene trer i kraft 1. februar og 1. juli. Opp mot ti prosent høyere priser fra onsdag har vært antydet.

– Jeg tror det blir under det halve, sier Odd Gisholt til VG.

Han har vært rektor ved Norges varehandelshøyskole og fagansvarlig for varehandel på Handelshøyskolen BI og driver i dag eget marketinginstitutt.

– Mer tilbakeholdne

Gisholt viser til at dagligvaremarkedet på over 300 milliarder kroner året er ganske flatt. Dyrere strøm og høyere rente gjør kundene mer tilbakeholdne i butikkene.

– Dyrt kjøtt og fisk i ferskvaredisken er på vikende front. Dagligvarekjedenes egne merkevarer er på fremmarsj. Den samlede omsetningen øker ikke, sier Gisholt.

Det mener han får konsekvenser både for leverandører og dagligvarekjeder.

Info Dagligvarebransjen Dagligvareaktørene hadde en samlet omsetning på 370 milliarder kroner i 2021. Bransjens driftsmargin (overskudd) var 6,2 prosent.

Leverandørene omsatte for 158 milliarder og satt igjen med en driftsmargin på 7,0 prosent.

Handelen omsatte for 212 milliarder og hadde en driftsmargin på 7,0 prosent.

Regnskapstallene for 2022 er ikke offentlige ennå. Kilde: Dagligvarebransjens lønnsomhetsrapport fra Emendor Vis mer

– Utenfor vår kontroll

Store leverandører som Orkla, Nortura, Tine og Ringnes begrunner sine priskrav med at råvarer, emballasje, energi og transport er blitt dyrere.

– Den største driveren for matvareprisene er energikostnadene som har økt markant. Vi snakker om ting som langt på vei er utenfor vår kontroll, sier konserndirektør for kommunikasjon i Orkla Håkon Mageli til VG.

Han understreker at leverandørene gjør hva de kan for å redusere sine innkjøpspriser.

– Dette svinger. Vi har tro på at det kan bli bedre tider. FNs matvareindeks har hatt en nedadgående trend, vi ser at noen av de globale råvareprisene går ned.

Mageli påpeker at matvareindeksen bare er en bestanddel av hva maten koster. Det norske jordbruksoppgjøret og importvernet spiller også inn.

TAUSE: Orkla, Nortura, Tine og Ringnes begrunner sine priskrav med at råvarer, emballasje, energi og transport er blitt dyrere.

Tause som østers

Av hensyn til konkurransen kan ikke leverandørene si noe som helst om utfallet av prisforhandlingene med dagligvarekjedene og hva kundene kan vente seg.

– Har forbrukerne grunn til å grue seg til 1. februar?

– Onsdag er kanskje ikke så stor skjebnedag som avisene gir inntrykk av. Det er bare leverandørenes priser som endres. Prisene i butikk går opp og ned hele tiden.

Orkla-direktøren sier at prisøkningene vil variere fra produkt til produkt og kategori til kategori. Det er opp til dagligvarekjedene når og hvor mye prisene skal økes.

Les mer: Ni spørsmål og svar om prishoppet

Info Matvareprisene Butikkprisene på mat og alkoholfri drikke økte i fjor med 6,5 prosent, sammenlignet med året før. Prisen på kjøtt økte med 9,9 prosent

Prisen på fisk økte med 8,8 prosent

Prisen på frukt og grønt økte med 5,7 prosent

Prisen på melk, smør og ost økte med 5,5 prosent

Prisen på egg økte med 3,3 prosent Den generelle prisstigningen var til sammenligning 5.8 prosent. Kilde: Nibio Vis mer

Landbruksminister Sandra Borch advarer dagligvarebransjen mot å øke prisene mer enn nødvendig.

– Det er ingen tvil om at økningen i matpriser er krevende for husholdningene, sier Sp-statsråden.

– Strupe marginene

Gisholt mener leverandører som Orkla må passe seg for å legge på for mye, slik at de ikke mister enda flere kunder til handelens egne merkevarer.

– Det spørs om ikke også leverandørene må strupe marginene, hvis deres merkevarer fortsatt skal stå sterkt i butikkene, sier dagligvare-eksperten.

Marginer betyr overskudd – og Gisholt mener leverandørene har litt å ta av:

– Orkla og leverandørene har egentlig veldig gode marginer fra før, mens grossister og detaljister på butikksiden har lave marginer.

– Sterk konkurranse

Gisholt mener forventningene til prisøkninger 1. februar er oppskrudd.

– Det kan være Orkla prøver seg med ti prosent, men det er ikke sikkert at forbrukerne får den smellen. Jeg tror heller kjedene aksepterer lavere marginer.

EKSPERT: Odd Gisholt er ekspert på varehandel.

Gisholt mener at priskonkurransen er sterk mellom lavpriskjedene, som følge av at den samlede omsetningen i dagligvarehandelen ikke øker for tiden.

– Jeg tror folk kan glede seg til utrolig mange gode tilbud fremover. Kundene må bare ikke gå i blinde, men følge med i timen, sier dagligvare-eksperten.

Han mener det kan være lurt også å sjekke priser hos kjeder som Europris og Normal, som ikke er med i prisforhandlingene, men omsetter for milliarder.