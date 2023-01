FAST PÅ TOGET: Passasjerene fikk gratis mat i kafeteriaen mens de ventet på at et godstog skulle komme seg ut av veien.

Sto fast i syv timer: − Ganske sjokkerende

Sergey Buznik (30) måtte vente i syv timer ekstra på nattoget fra Oslo til Bergen. Han sier at han tapte flere tusen kroner på å velge toget.

Nattoget fra Oslo til Bergen skulle etter planen ha vært fremme like før klokken syv lørdag morgen, men ble kraftig forsinket.

– Vi blir stadig oppfordret til å bruke tog av miljøhensyn, men alternativet neste gang må bli fly, som jeg helst vil unngå. Men det er mer pålitelig og man har mer beskyttelse som passasjer, sier Sergey Buznik (30) til VG.

Buznik sier at vognene til nattoget ble stående et par hundre meter fra stasjonen i Ål. De var først var fremme i Bergen etter klokken 14.

– Det var et godstog som sperret linjen. Lokomotivet fra toget vårt måtte kjøre frem og hjelpe det godstoget som hadde problemer, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy til VG.

PASSASJER: Tatovør Sergey Buznik hadde kunder i Bergen, men måtte avlyse en av timene fordi toget var svært forsinket.

– Fælt

Buznik kommer opprinnelig fra Moskva i Russland, men har bodd fem år i Norge. Han bor nå i Oslo og skulle jobbe i Bergen.

– Som tatovør er jeg selvstendig næringsdrivende. Jeg måtte avlyse en time fordi toget ble så forsinket. Jeg taper trolig 3500 til 4000 kroner, og det tapet må jeg bære direkte selv, sier Buznik.

Han sier at det i løpet av de syv timene toget sto stille var perioder uten strøm og med toaletter som ikke fungerte.

– Jeg forstår at de ikke kunne flytte godstoget, men de kunne prøvd å gi oss tilgang til togstasjonen eller funnet en annen løsning for å frakte folk videre. Det var flere barn på toget, sier Buznik.

– Som forelder føler jeg på hvor fælt det kan ha vært, sier han.

Han sier at de fikk gratis mat, men han er kritisk til at de ikke fikk informasjon om hvor lang tid det ville ta før de var fremme – eller at det ble skaffet alternativ transport.

– Det er ganske sjokkerende at slike ting hele tiden skjer uten at vi som passasjerer har krav på noe annet enn en pølse i ventetiden og noe av billettens kostnad refundert, sier han.

– Kan ikke gardere seg

Kommunikasjonssjef Lundeby i Vy sier at han forstår frustrasjonen.

– Det er ikke vanskelig å skjønne at det er frustrerende å bli så mye forsinket. Samtidig kan man ikke kjøre på skinner som ikke er åpne. Det at dette godstoget fikk problemer, det greier man ikke å gardere seg mot, sier Lundeby til VG.

Han opplyser at toget etter hans opplysninger fikk strøm fra stasjonen, via en varmepost. Da er vognene koblet til strømnettet, istedenfor lokomotivet.

– Så er det slik at ved en så stor forsinkelse kan man søke om refusjon av halvparten av billettutgiften, sier han.

TOGETS MANN: Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

– Kunne dere ordnet med alternativ transport?

– Det er mulig, men veiene over fjellet har ikke vært spesielt tilgjengelige i natt. Det har vært uvær og sist jeg sjekket så var riksvei 7 over Hardangervidda stengt. Der og da vurderer vi hva som totalt sett gir den beste opplevelsen for kunden, sier Lundeby.

Han sier at de ikke valgte å legge ut på busstur over fjellet, og mener det var vanskelig å si nøyaktig hvor lenge passasjerene måtte vente.

– Det er fryktelig vanskelig, fordi vi ikke vet hvor lang tid det tar å berge godstoget. Det var en del strømløse strekninger på linjen og i tillegg var det et planlagt sporbrudd mellom Voss og Bergen, sier Lundeby.