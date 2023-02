HER KOMMER STORMEN: Nord-Norge får kjørt seg tirsdag og onsdag.

Melder full til sterk storm: − Da er det ikke tull lenger

Meteorologene varsler om sterk vind, regn, høye bølger og storm.

De neste dagene kommer det et ordentlig uvær til Nord-Norge.

Spesielt på kysten av Troms blir det ille. Ifølge statsmeteorolog Eirin Walstad Ristesund ved Værvarslinga i Tromsø, vil folk i nord spesielt kjenne på den sterke vinden.

– Vi får stormsenter etter stormsenter etter stormsenter. Flaggstengene blir å vaie godt, for å si det sånn.

Tirsdag vil det blåse opp til full storm på kysten, med vindkast opp mot 33 meter i sekundet.

– Det braker ordentlig løs tirsdag. Folk kommer til å merke det, spesielt på kysten. For å toppe det hele så stopper det ikke der.

Det smeller

For i løpet av tirsdagen passerer lavtrykket sørover, og det vil bli noen stillere timer. Her blir det mulighet for minkende temperatur og snøbyger.

Så smeller det ordentlig onsdag.

– Nok et stormsenter kommer til kysten i løpet av onsdagen. Da er det ikke tull lenger, vi sender ut farevarsel for den. Det gjelder absolutt hele Nord-Norge. Vi snakker overveiende full storm på kysten. Været blir å være fra Bodø i sør til Hammerfest i nord, sier meteorologen.

I tillegg kommer det en del nedbør som følge av lavtrykket. I Lofoten og deler av Ofoten er det sendt ut farevarsel for mye regn. Lokalt kan det komme opp mot 70 millimeter på et døgn.

– Vi oppbemanner tirsdag. Varslene for onsdag vil det bli tatt en ny vurdering på. De vil bli mer detaljrik på hvor og når det treffer.

Med mye vind er det åpenbart at havet blir et sted man vil unngå. Det varsles også om meget høye bølger og et utrolig hav.

– Hold deg unna havet hvis du har en mindre båt. Det er ingen grunn til å være ute på havet på onsdag. Generelt sett så er det best om folk holder seg inne onsdag, sier Ristesund.

I tillegg kan veier stenges på kort varsel, og strømmen kan ryke som følge av den sterke vinden.

– Etter onsdagen går Nord-Norge fra veldig dårlig vær, til vanlig dårlig vær.

Vind og nedbør

Også Trøndelag vil legge merke til været. Meteorologene melder om svært høye bølger inn mot kysten av Trøndelag, samt Nordland.

I Sør-Norge og på Vestlandet vil det komme en del nedbør. Her vil det aller meste komme på lavlandet.

– Det kan komme opp mot kuling i fjellene, men lite nedbør. I Trøndelag vil det være en del vind, samt Møre og Romsdal, avslutter meteorologen.