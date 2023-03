REIN: Artist Rein Alexander er klar for våren.

Våren lar vente på seg: − Han der oppe får bare holde på

Vi er på full fart ut av den første vårmåneden og inn i den neste, men været følger ikke etter, snarere tvert imot. Kanskje en lettbeint kjendis-sak kan lette på (lav)trykket?

– Jeg er født i Bergen, så jeg tror det er min mors store morsomhet at jeg heter Rein. Kalle opp meg etter været i Bergen, det er ganske vittig, sier Rein Alexander til VG.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om snø for deler av Østlandet, Rogaland og Vestland, og tirsdag – hele syv dager etter det offisielt ble «vår» – har det lavet ned i Bergen.

– Det snør tett og oppmodingen er å utsette hjemturen hvis du kan og LA BILEN STÅ, skrev politiet i en oppdatering tirsdag ettermiddag.

Vår sa du? Særlig.

PÅ GLATTA: En lastebil med matolje kjørte av veien på det glatte føret ved Sogndalen i Agder fylke tirsdag.

Snø på avveie

– Det har vært litt høytrykksvær lenge, men nå er det et lite lavtrykk som nærmer seg Vestlandet. Der er det ute et farevarsel som gjelder fra tirsdag klokken 05 til onsdag klokken 05, på lokalt mye snø, forteller Elin Tronvoll ved Meteorologisk institutt.

Lavtrykket vil etter hvert finne veien over fjellet og treffe Oslo, deler av Viken og deler av Vestfold og Telemark fra midnatt natt til onsdag.

Fikk du med deg? Fullt snøkaos på veiene i Vestland tirsdag kveld

NEDBRYTENDE: Snø, snø og snø.

Solli-Tangen: – Glad jeg er i Spania

– Jeg tenker at jeg er ekstra glad for at jeg er i Spania nå, og skal være her frem til fredag, sier Emil Solli-Tangen til VG når han blir konfrontert med værmeldingen.

– Da blir jeg bare sur, men så tenker jeg at på Tjøme, der vi bor, så er egentlig alt greit. For det er så fint her. Så det er greit for meg. Han der oppe får bare holde på, svarer Alexander på samme spørsmål.

SOL: Emil Solli-Tangen befinner seg for tiden i Spania og slikker sol.

I forsøk på å sprite opp «nok en sak om været», har journalisten tatt kontakt med en håndfull kjendiser som med litt godvilje har vær i navnet sitt. Som REIN Alexander og Emil SOLli-Tangen, for å høre hva de tenker været og om de gleder seg til våren.

Svaret er for øvrig «ja» fra begge, på det siste spørsmålet. Hvor mye gleder de seg spør du?

– Fra én til tusen, så blir det tusen, svarer Solli-Tangen.

– Jeg er veldig klar for våren, jeg satte ut utemøblementet i dag, forteller Rein Alexander.

SNØ, JA TAKK! Influencer Amalie Snøløs har ikke fått nok av snøen.

Mens de fleste forbanner det som tidvis føles som evig vinter, ønsker influencer og tidligere «Farmen» og «Skal vi danse»-deltager Amalie Snøløs snøen fremdeles velkommen – til tross for navnet.

– Jeg nyter snøen her på Hovden, og for min del må det aldri slutte å snø, skriver Snøløs i en melding til VG.

Sol ute, sol inne, sol i hjertet, sol i sinnet

Meteorolog Tronvoll forteller at det kan komme 5–15 centimeter på de 24 timene det gule farevarselet gjelder for Vestlandet, og at det i høyden kan komme enda mer.

En værmelding stikk i strid med det tidligere Kompani Lauritzen-deltager Solli-Tangen leverer fra sørligere strøk.

– I dag var det 23–24 grader og strålende sol. Jeg har badet og blitt solbrent. I går hadde vi 28 grader, så her har vi det stikk motsatte av det som er hjemme i Norge, forteller artisten som er klar på at turen har vært planlagt i et par måneder og ikke ble bestilt i affekt.

– Hvordan ser du på det å komme hjem til potensielt «kjedelig» vær?

– Da tenker jeg at vi har litt sol i bagasjen slik at jeg klarer å holde ut de ukene med dritt som eventuelt kan komme. Men når jeg kommer tilbake så er vi i april. Mars er litt lunefull, da kan det komme mye. Men lørdag så er vi i april. Så med mindre første april blir en eneste stor spøk, så tror jeg at det blir bra, avslutter operasangeren.

Programleder Vår Staude i TV 2 har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse – i likhet med våren.

Så, mens du venter på sol og varmere tider kan du se denne videoen og tørrtrene på stuping:

