PANGSTART PÅ PÅSKEN: På Hardangervidda og Vestlandet begynner det med sol.

Påskeværet: Kan bli vårfølelse på Vestlandet

Påsken innledes også med et lovende værvarsel for Sør-Norge i palmehelgen, med lengre perioder med sol.

– For Nord-Norge ser det mer skiftende ut, med snøvær og lavere temperaturer, sier vakthavende statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane.

– Akkurat nå ser Sør-Norge sikrest ut, for de som vil gå skiturer i solen.

Før folk lengst i sør kan ta helg med Kvikklunsj, er det sendt farevarsel for Agder og Telemark, med fare for mellom fem og femten centimeter snø i løpet av et døgn.

STATSMETEOROLOG: Julie Solsvik Vågane.

– Ellers ser palmehelgen bra ut, også der, sier statsmeteorologen.

Store deler av Sør-Norge kan få sol i lange perioder i helgen, med minusgrader om nettene og plussgrader på dagtid.

For Østlandet anslår meteorologen fire-fem plussgrader.

– Temperaturen blir høyest på Vestlandet, med åtte, ti plussgrader, sier Solsvik Vågane.

I Nord-Norge kan det bli vinterstemning.

For deler av Troms og Vest-Finnmark er det sendt gule og oransje farevarsler.

Mer ustabilt

Statsmeteorolog Vågane forteller at temperaturen i Norge under ett har vært to grader under normalen for mars.

– Det er litt kjøligere enn normalt, men mars er kjent for enten å være nesten sommer, med 15–20 grader – eller fortsatt vinter, sier Solsvik Vågaen.

Det gjelder å utnytte solen mens den er der, for utover i neste uke er været fortsatt usikkert over hele landet, opplyser Solsvik Vågane.

– Det som er utfordringen er at det er en del små lavtrykk som ikke har bestemt seg helt for hvor de vil ligge, sier hun.

Under ett ser neste uke ut til å bli tørrere og kjøligere enn normalt i Sør-Norge.

– Men det kan også være gode perioder med sol, avslutter statsmeteorologen.

