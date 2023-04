Dødsskredene i Troms: − En dødelig kombinasjon

Informasjon om hvor farlig det er å ferdes i fjellet når åpenbart ikke gjennom til turister, mener overlege Mads Gilbert. Han mener Norge bør vurdere helt nye grep for å hindre årlige dødsfall.

Fredag ble en svært dramatisk dag i Troms, med flere store skred. Tre av dem krevde totalt fire menneskers liv.

Overlege ved Akuttmedisink klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Mads Gilbert, har svært lang erfaring med helsebistand etter skredulykker.

– Troms er Norges farligste snøskredfylke med flest skred og flest dødsskred. Vi har også de mest attraktive og fristende fjellene. Dette er en dødelig kombinasjon som vi dessverre nok en gang ser resultatet av, sier Gilbert.

KREVENDE VÆRFORHOLD: Her var en traktor ute og ryddet snø i Lyngen fredag ettermiddag.

Informasjon når ikke frem

Gilbert viser til at det gjøres mange ulike forsøk på å nå turistene med informasjon om fare og føreforhold, både via sms, på bakkenivå og på plakater.

– Vi har også et høyt fagkompetent miljø som leverer solid varslingstjeneste på Varsom.no. men det er åpenbart at dette ikke når frem til skiturister som har betalt i dyre dommer for å gå på ski, og som benytter enhver anledning til å komme seg på fjellet, sier Gilbert.

– Vi må dessverre oppsummere at vi har ikke kontroll på adferden og turvalgene til denne store gruppen brukere av fjell i Troms, sier Gilbert.

FARLIG: Mads Gilbert mener det trengs nye tiltak for å få kontroll over den økende skiturismen til Troms og risikoen for tap av menneskeliv det fører til. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Turister trosset dårlig vær

Et av skredene om kostet menneskeliv i helgen gikk i Lyngseidet i Lyngen kommune fredag.

Her var et italiensk turfølge på totalt åtte personer på ferie, forteller ordfører i Lyngen, Dan-Håvard Johnsen.

– Tre av de italienske turistene valgte å avstå fra turen da de så været. De ble da igjen nede i bygda. Fem av dem fortsatte ut på tur på vei opp i fjellet i et terreng som de ikke burde ha gått i, sier ordføreren.

Lørdag formiddag gikk ordfører i Nordreisa kommune, Hilde Anita Nyvoll ut og advarte om ekstrem skredfare i sin kommune. De opplevde fredag at et slovensk turfølge ble tatt av skred og en person omkom.

TRAGISKE ULYKKER: Ordfører i Lyngen, Dan-Håvard Johnsen, er her fotografert i forbindelse med et dødsskred som krevde tre liv i fjor vinter.

I Lyngen var det ifølge ordføreren et stort skred som ble utløst av de italienske turistene på tur, og en person ble senere bekreftet omkommet. Ytterligere en ble kritisk skadet.

– I tillegg har en av dem brukket en arm eller en fot, men to var uskadet, sier Johnsen.

Utfordrende å bevege seg ute

Ordføreren mener turistene tok en sjanse, da de valgte å dra ut.

– Man trengte ikke mye erfaring for å skjønne at det var utfordrende å bevege seg ute med det været vi hadde i Lyngen i går, sier Johnsen.

Alle de åtte turistene er nå fraktet til Universitetssykehuset i Tromsø forteller ordføreren.

– De er samlet på sykehuset, både avdøde og alle som var med på dette, sier Johnsen.

Overlege Mads Gilbert mener skiturismen til Troms er økende og at det trengs flere tiltak.

– Dette er en turistindustri av stort omfang og med stor omsetning som vi på en eller annen måte bør regulere bedre.

Vurdere turistlisens

Han mener vi bør vurdere å gjøre som Bhutan.

– De innførte for flere år siden at man må ha lisens for å være turist i landet. Når du får lisensen er du pliktig til å ha en lokal guide med deg hvis du skal bevege deg i sårbare naturområder, sier Gilbert.

IKKE FRITT FREM: Skal du reise rundt i naturen i Bhutan er du pliktig å ha med deg en guide.

For overlegen mener Troms har blitt et av Europas aller mest attraktive steder for skiturister, og at det må tas helt andre grep enn i dag for å få kontroll.

– Vi har totalt frihet til å gå dit du vil, ingen avgifter for å gå på ski, og med en offentlig redningstjeneste og offentlig helsevesen som kommer dersom ulykker skjer. Det er attraktivt og vi må nok reguleres på en mer forsvarlig måte enn det gjøres i dag.

Kan ikke fortsette

– Vi kan ikke fortsette med disse årlige tapene av menneskeliv.

Gilbert understreker samtidig at det når alt kommer til alt er det et personlig valg hvilken risiko du er villig til å ta.

Info Status på skredene i Troms Lyngen: Én bekreftet omkommet, én hardt skadet. De var en del av et italiensk turfølge på fem personer. De øvrige tre er ikke alvorlig skadet og er hentet ut med helikopter. Totalt var de i et reisefølge på åtte personer, men tre bestemte seg for å ikke dra ut fredag. Reinøya: To personer er bekreftet omkommet, bekrefter brannvesenet og politiet til VG. De pårørende er varslet. Et gårdsbruk med flere bygninger ble skylt på havet. Bygda Grøtnesdalen skal evakueres. Nordreisa: En person er tatt av skred på Storslett i Nord-Troms, og bekreftet omkommet. Turfølget var fra Slovenia. Kåfjord: Alle er gjort rede for. En låve med nærmere 100 dyr ble tatt, men kun elektronikk er ødelagt. Det jobbes med alternative måter å få stelt dyrene på. I tillegg vurderes evakuering av flere personer som nå er sperret inne av skredet. Evakuering videreføres for beboere i Breivikeidet, Oldervik, Vasstrand og Reinøya, opplyser politiet lørdag ettermiddag. Vis mer

– Vi er ansvarlige i våre egne liv, og risikovillighet er en subjektiv ting. Vi kan lasse på med så mye informasjon vi vil, men det er ikke alltid at faktainformasjon og konkret kunnskap om farer, påvirker vår vilje til å ta sjanser, sier Gilbert.

– Men det vi prøver å si nå er at det er livsfarlig i fjellet. Gjør som politiet sier. De fraråder nå all ferdsel i fjellene i Troms, sier Gilbert.