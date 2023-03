ETTERFORSKET: Kriminalteknikere på plass på Søm i Kristiansand i slutten av mars 2022.

Dømt for dobbeltdrapet i Kristiansand: − Brutal og hjerteskjærende handling

Tingretten mener 56-åringen fortjener lovens strengeste straff for å ha drept sin kone og datter med hammer og kniv.

Fædrelandsvennen melder onsdag at en 56 år gammel mann nå er dømt til 21 års fengsel for dobbeltdrapet i Kristiansand i fjor.

Han ble også funnet skyldig i grov mishandling, da drapene ble begått mens et barn var vitne.

De to kvinnene som ble drept var Najah Alsharaa (42) og Khadijeh Saed (20). Den nå domfelte mannen var ektemann og far til de drepte.

Aktor Jan Tallaksen ba retten dømme 56-åringen til lovens strengeste straff etter sin prosedyre i retten, ifølge Fædrelandsvennen.

Først skal mannen ifølge tiltalen ha stukket, skåret og hugget datteren minst 12 ganger med hammer og kniv, før han gikk løs på sin kone. Volden var rettet mot overkroppen og hodet. Begge døde etter kort tid av skadene de fikk.

– Drapshandlingene var en brutal og hjerteskjærende handling, utført med et sinne og en kraft som førte til at de døde innen kort tid. Tiltalte er kald og beregnende, og jeg kan ikke se at det foreligger noen formildende omstendigheter, sa Tallaksen, skriver avisen.

Den nå domfelte mannen nektet straffskyld, og hans forsvarer advokat Mohamed Hamzaoui la ned påstand om frifinnelse grunnet utilregnelighet.

Fædrelandsvennen skriver at de sakkyndige sa seg enige i at mannen har psykiske problemer, men at han ikke kvalifiserte som utilregnelig.

Dommen er ikke rettskraftig.