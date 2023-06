Maryan Listaul (t.v.) og Undis Lutnæs ga hverandre sitt ja. – Du liker at Maryan er så sosial og åpen, samtidig som hun respekterer ditt behov for egentid. Hun skjønner veldig godt hva det betyr når du setter propper i ørene, sa seremonileder Andreas Bjørnstad til paret under vielsen.

Giftet seg på scenen – Oslo pride regner med rekordparade som svar på hatet

Det var kjærlighet ved første blikk da Undis (61) og Maryan (52) møttes i godt voksen alder. Fredag delte de den med hele Oslo pride.

NTB

På Kontraskjæret er det Pride-fest i flere dager til ende før den store paraden lørdag.

Maryan Listaul og Undis Lutnæs fra Rjukan benyttet like godt anledningen til å gi hverandre sitt ja i en humanistisk seremoni fredag.

De hadde begge levd et familieliv med mann og barn da de fant hverandre for åtte år siden. Derfra gikk det fort til et kjærlighetsforhold.

– Kjærlighet er når Undis roer meg ned ved montering av Ikea-møbler, forteller du, Maryan, sa seremonileder Andreas Bjørnstad foran det blivende ekteparet.

Ekteparet uttrykte sine kjærlighetsønsker overfor hverandre via seremonileder Andreas Bjørnstad. Vielsen ble avsluttet med korsang mens ekteparet kjørte nedover på rød løper i en golfbil.

Handy partner

Han nevnte at Maryan setter stor pris på kjærestens varme, tålmodighet og praktiske ferdigheter. – For Undis elsker å drille, nevnte Bjørnstad til stor jubel og heiarop fra publikummet ved Prides hovedscene.

I dag har de blitt en utvidet familie med barn, barnebarn og bonusbarnebarn, fortalte de i et intervju med Human-Etisk Forbund i forkant av vielsen.

Arrangørene regner med å slå fjorårets publikumsrekord på 70.000 personer under paraden lørdag ettermiddag.

Angret at de ikke dro i fjor

For samboerparet Isabella Nørkov og Thea Vintervold fra Trondheim føles det ekstra viktig å få vært på Oslo pride i år.

– Vi pratet om å reise nedover i fjor etter skytingen. Vi endte med å ikke dra da, men derfor er det utrolig godt å komme hit i år, sier Thea til NTB. Hun har kjent på et sterkt behov for å kjenne på samholdet og det sosiale fellesskapet i pridebevegelsen.

– Jeg ble dessverre overrasket over hvor mye hat det kom, særlig etter skytingen. Det var jeg ikke forberedt på, sier hun.

Arrangøren håper å slå fjorårets rekord på 70.000 deltagere i paraden lørdag ettermiddag. Isabella og Thea gleder seg over den store mobiliseringen i forkant av årets Oslo pride.

– Vi vinner den her, ja. Det er det ingen tvil om, er Thea og Isabella enige om.

Maryan Listaul (t.v.) og Undis Lutnæs giftet seg i Pride Park på Kontraskjæret i Oslo fredag. – Når vi først skulle gå til det skrittet å gifte oss, finnes det ingen flottere måte å feire kjærligheten på, sier de.

Et klart motsvar mot hatet

Dagen før paraden kunne arrangørene senke skuldrene et par hakk og konstatere at det meste går på skinner. Det har pågått arrangementer dag og kveld i over en uke.

– Nå er alt klart. Nå gleder vi oss til avslutningen på en fantastisk Pride, hvor det har vært smekkfullt på alle arrangementene våre og et fantastisk liv her på Kontraskjæret, sier Oslo pride-leder Dan Bjørke til NTB.

Han sier at årets vellykkede arrangement er en manifestasjon av hvilket samfunn vi har i Norge.

– Ja, det er en del hat der ute, men den paraden vi skal ha i morgen, blir rekordstor. Det har aldri vært mer engasjement rundt de verdiene vi står for, som er at man skal kunne være seg selv uansett hvem man er og hvem man elsker, sier han.

– Og det har vi med oss brorparten av samfunnet på. Det er dette vi har ønsket skal være motsvaret til i fjor, og mobiliseringen i år har vært fantastisk, sier Bjørke.

Samboerparet Thea Vintervold (t.v.) og Isabella Nørkov fra Trondheim angret på at de ikke kom seg til Oslo for å vise samhold etter Pride-skytingen i fjor. Derfor var de ekstra glade for å få dratt på sin første Oslo pride denne helgen.

