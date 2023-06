Kunnskapsminister Tone Brenna (t.v.) og Frp-leder Sylvi Listhaug.

Listhaug om Brenna: Meget alvorlig

Frp-leder Sylvi Listhaug sier saken rundt Tonje Brennas habilitet bør opp i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

– Dette er en meget alvorlig sak. Det er utrolig at Brenna ikke har sett farene. Det dreier seg ikke bare om venner, men eksen og mannen hun har barn med. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite bør gå inn i saken.

– Stortinget er oppløst og har ferie?

– Vi må se på hva vi må gjøre, sier Listhaug.

Kunnskapsminister og Ap-nestleder Tonje Brenna opplyste overfor VG tirsdag å ha gitt sin venn, advokat Frode Elgesem, styreverv i Wergelandsenteret – en stiftelse som Kunnskapsdepartementet gir fem millioner kroner til i året.

Stiftelsen har gitt penger til Utøya AS, hvor Brennas ekssamboer og far til deres felles barn, Martin Henriksen, er sentral.

– Og så ble hun advart av Elgesem om hans tilknytning til Rafto-stiftelsen, uten at hun fulgte det opp. Det er nesten ikke til å tro, sier Listhaug.

– Har du tillit til Brenna som statsråd?

– Vi må først få mer fakta på bordet, men det er ingen tvil om at dette er en meget alvorlig sak og at det er grunnleggende for en politiker å ha kontroll på sin egen habilitet og at man ikke tildeler styreverv til venner og familie.