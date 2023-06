Hvalen på Kvaløya er død

Hvalen som har ligget strandet på Kvaløya i Tromsø siden lørdag morgen, er død.

Det bekrefter Katrine Rying i havforskningsinstituttet til VG søndag.

– Naturen har gått sin gang. Hvalen døde av seg selv på morgenkvisten, skriver hun i en sms til VG.

Dagbladet omtalte dødsfallet først.

Rying skriver til VG at det vil bli tatt prøver av hvalen, før den skal senkes på dypt vann.

Hvalen dukket opp lørdag morgen, og hadde svømt seg fast i fjæra mellom Eidkjosen og Håkøybrua på Kvaløya utenfor Tromsø.

FORSØKE Å HJELPE: En gjeng turister fra Tsjekkia fant hvalen tidlig lørdag morgen. Da hentet de bøtter for å kunne holde hvalen våt mens den lå strandet i fjæra.

Hvalen hadde tegn på skader og Fiskeridirektoratet hadde varslet at det søndag skulle komme noen og vurdere avlivning.

Professor i arktisk og marin biologi, Audun Rikardsen, forklarte lørdag til VG at det kan være flere grunner til at hvalen strandet; sykdom, at den har blitt skremt av noe eller at den har jaktet mat i grunt vann.

