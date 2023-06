Funn av død person i Tana – etterforskes som drap

Politiet tror de kan ha funnet savnede Marcus Unsal, som har vært borte i rundt ti dager.

Politiet fant mandag ettermiddag en død person i et utmarksområde i Tana kommune, opplyser de i en pressemelding.

De ser funnet av den døde personen i sammenheng med søket etter den savnede Marcus Unsal, og hans pårørende er informert.

– Omstendighetene rundt funnet gjør at politiet nå etterforsker en drapssak. Den avdøde ble funnet i et utmarksområde av en politipatrulje og ettersøkshund. Krimteknikere er på stedet for å foreta åstedsundersøkelse og sikre spor, opplyser politiet.

Politiet har ikke formelt identifisert den døde personen.

– Det er for tidlig å si hvor lenge avdøde har ligget der. Man vet ikke om vedkommende døde der eller ikke, sier påtaleleder Morten Daae til VG.

Marcus Unsal har vært savnet siden fredag 16. juni.

– Det er gjort en omfattende etterforskning, men samtidig er det mye som gjenstår og vi kan derfor ikke gi ut detaljer på dette tidspunkt fordi det kan skade den videre etterforskningen, opplyser påtaleleder Daae.

Mann siktet

Politiet meldte i helgen at de hadde siktet en mann i 20-årene i saken, da de mente han hadde en rolle i Unsals forsvinning.

Ifølge dem har de grunn til å trekke i tvil det han hadde forklart i avhør. Han var også den siste til å ha kontakt med Unsal, så vidt politiet kjenner til.

Daae forteller til VG mandag kveld at mannen er siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge.

Mannen er varetektsfengslet i fire uker.

– Den siktede har avgitt uriktig forklaring og ifølge politiets etterforskning er det mistanke om at den savnede kan være utsatt for en kriminell handling, drap eller grov vold med døden til følge og det er mistanke om at den siktede har tilknytning eller medvirket til handlingen, sa politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør lørdag.

Får bistand fra Kripos

– Vi har igangsatt full etterforskning både taktisk og teknisk, og de nærmeste dagene vil forhåpentligvis avklare mer, sier Daae mandag kveld.

I en pressemelding sendt ut mandag skrev Finnmark politidistrikt at det var satt ned et stort etterforskningsteam.

– Vi har også bistand fra Kripos som bidrar med forsterket etterforskningsledelse og teknisk bistand. Det pågår en massiv etterforskning og vi jobber i prosjekt og har delt opp alle gjøremålene i forskjellige prosjekt, det være seg oppfølging av tips, gjennomgang av elektroniske data, vitneavhør med mer, sa politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør.

Hun fortsatte:

– Det er en stor og krevende etterforskning. Vi vet ennå ikke hva som har skjedd med den savnede og eller hvor et eventuelt åsted er, men jobber intenst med det.

