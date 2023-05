KRITISK: Erik Asheim mener finansminister slår sammen to pensjonsoppgjør.

Asheim ut mot Vedum – hevder han bløffer om pensjon

Høyre-nestleder Henrik Asheim anklager finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) for å bløffe landets pensjonister. Vedum er langt fra enig. Les om de nye trygdesatsene som kom i dag.

Kortversjonen Høyre-nestleder Henrik Asheim anklager finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) for å bløffe pensjonistene med påstand om 8,5% inntektsvekst i 2023.

Asheim mener Vedums uttalelser inkluderer etterbetaling av pensjon fra i fjor og skattelette som vil bli utbetalt neste år.

Vedum avviser anklagene og står ved at pensjonistene vil se rundt 8,5 prosent inntektsvekst. Vis mer

Ifølge NAV er det vel én million pensjonister i Norge, som Asheim mener blir villedet.

Vedum sa nylig til NRK at pensjonsoppgjøret i år blir historisk høyt, med 8,5 prosent inntektsvekst.

– Når Vedum sier at pensjonistene får et oppgjør på 8,5 prosent i år, er det en bløff, fordi det inkluderer en etterbetaling av pensjon som pensjonistene skulle hatt i fjor. På grunn av feil prisanslag kommer det i år, sier Asheim.

– Asheim burde, i stedet for å irritere seg, glede seg over at landets pensjonister får det bedre, svarer Vedum.

– 8,54 prosent

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen kommenterer trygdeoppgjøret tirsdag ettermiddag og bruker samme sum som Vedum:

8,54 prosent , hvor grunnbeløpet i folketrygden øker med 7 143 kroner til 118 620 kroner fra 1. mai 2023 - en økning på 6,41 prosent.

Se Vedums utdypninger lenger nede i teksten.

Info Her er de nye satsene for minste pensjonsnivå: Lav sats 187 801 kroner (ektefellen har pensjon), en økning på 14 776 kroner.

Ordinær sats 217 359 kroner (ektefellen har uføretrygd eller inntekt over 2 G), en økning på 17 102 kroner.

Høy sats 228 726 kroner (ektefellen har inntekt under 2 G), en økning på 17 996 kroner.

Særskilt sats 257 040 kroner (enslig pensjonist), en økning på 20 244 kroner. I tillegg fikk disse økt sitt minstenivå fra 1. januar 2023 med 4 000 kroner. Økningen fra 1. mai 2022 er derfor 24 244 kroner.

Særskilt sats 356 021 kroner (ektepar, forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg), en økning på 28 012 kroner. Vis mer

– Ikke snill

Han sier at pensjonistene nå få etterbetalt pensjon i år, som de skulle hatt i fjor.

– Det er litt som om du går på jobb og får lønn hver dag, så vil ikke du oppleve at du har en snill sjef, hvis han etterbetaler lønnen ett år etter du skulle fått den. Vedum sminker brura, sier han.

Asheim hevder det er enda en feil i regnestykket.

– I tillegg til etterbetaling av pensjon fra i fjor, skryter Vedum av skattelettelser pensjonistene får, sier Asheim:

– Skatteletten han skryter av kommer i revidert budsjett nå, den får de ikke i år, men den får de utbetalt i skatteoppgjøret neste år. Han samler altså opp etterbetaling av pensjon som pensjonistene skulle hatt i fjor og skattelettelser de skal få neste år.

Info Her er de nye satsene for uføretrygd Minste årlige ytelse for uføretrygd blir etter reguleringen (øker med 6,41 prosent): Ordinær sats: 270 454 kroner (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer), en økning på 16 286 kroner.

Høy sats: 294 178 kroner (2,48 G, enslig uføretrygdet), en økning på 17 715 kroner.

Ordinær sats for «ung ufør»: 315 529 kroner (2,66 G, lever sammen med ektefelle eller samboer), en økning på 19 000 kroner.

Høy sats for «ung ufør»: 345 184 kroner (2,91 G, enslig uføretrygdet), en økning på 20 786 kroner. Vis mer

MENER VEDUM VILLEDER: Henrik Asheim sier Vedum fremstiller de ekstra pensjonspengene som et politisk grep.

– Men de får 8,5 prosent?

– Han gir inntrykk overfor pensjonistene at de får mye mer enn vanlig. Sannheten er at de får akkurat det et enstemmig storting har vedtatt at de skal få. Det er Stortinget som har vedtatt at pensjonene skal reguleres på en slik måte at de kompenseres året etter, hvis prisanslaget som ble lagt til grunn det året, var feil, sier Asheim og legger til:

– Han fremstiller det som et politisk grep når det i realiteten er måten vi regulerer pensjonen på, med gjennomsnitt av pris og lønnsvekst.

Info De nye satsene for arbeidsavklaringspenger: Minste årlig ytelse for arbeidsavklaringspenger blir 237 240 kroner (2 G), og 158 160 kroner (2/3 2 G) for mottakere under 25 år, en økning på henholdsvis 14 286 og 9 524 kroner. Vis mer

Vedum står på sitt

Vedum avviser at han bløffer.

– Landets pensjonister vil merke det på kontoen neste måned. Vi snakker om rundt 8,5 prosent, uansett hva Asheim sier, sier finansministeren.

– Høyre og Asheim jobbet mot denne endringen da de var i regjering, sier Vedum og viser til endringene i pensjonsfastsettelsen:

Tidligere fikk pensjonistene 0,75 prosent mindre enn lønnsveksten for arbeidstagerne. I 2021 ble det endret til at pensjonen skulle justeres etter et snitt av lønn og pris.

– Det var Stoltenberg-regjeringen, hvor du satt, som innførte 0,75-prosentordningen?

STÅR PÅ SITT: Vedum forsvarer sine uttalelser om historisk inntektsvekst for pensjonistene.

– Rundt 8,5 prosent

– Vi så hvordan det slo ut og Sp og Ap bestemte seg for å endre det. Det ble vedtatt i 2021 og endret i fjor, da endringen fikk full effekt. Det slår for fullt inn i år, fordi man tar med pris- og lønnsvekstutvikling fra i fjor, som i år samlet gir rundt 8,5 prosent inntektsvekst for pensjonistene, sier Vedum.

– Hva sier du til at skatteletten i revidert ikke vil slå inn før neste år?

– Den vil slå inn for de fleste i år, 4500 kroner. Noen vil sikkert, fordi de har litt høyt skattekort, få det etterbetalt, slik at de får det etterbetalt neste år.