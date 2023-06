«STENGT»: På Korsvoll skole i Oslo var huskene stengt etter skolen ble stengt i mars 2020.

Koronautvalget: Mange barn og unge fikk tapt livskvalitet

Det var særlig barn, unge og eldre som ble hardt rammet av de inngripende tiltakene mot smitte av covid-19. Og i møte med omikronspedningen var myndighetene nølende. Det slår Koronautvalgets ferske rapport fast.

I et år har tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen og Koronautvalget gransket myndighetene håndtering av pandemien og de mange smittebølgene. Rapporten legges frem for statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) fredag.

I rapporten konkluderer utvalget med at det var noen grupper som i for stor grad ble rammet av myndighetenes strenge tiltak. Utvalget slår fast at de fleste barn og unge klarte seg bra gjennom pandemien, men:

Barn og unge måtte bære en uforholdsmessig stor byrde. Barn og unge hadde lav risiko for sykdom og død som følge av covid-smitte, mens deres livsutfoldelse ble vesentlig begrenset gjennom redusert tilstedeværelse på skolen og tidvis nedstengte fritidsaktiviteter.

Mange fikk tapt livskvalitet gjennom to år med pandemi, og det er indikasjoner på at et mindre antall har fått mer langvarige negative virkninger.

Da hensynet til barn skulle vurderes i saker som angår dem, mener utvalget at myndighetene i større grad burde brukt erfaringer fra tidligere faser i pandemien. På den måten kunne tiltaksbyrden for barn og unge blitt lavere i pandemiens siste faser.

– Vi mener det ikke var nok samsvar mellom målsettingen om gruppen som burde skjermes og den konkrete utformingen av tiltakene.

Og igjen, det er tilbake til at tiltakene burde kunne vært mer differensiert, og i dette tilfellet særlig være det sm var rettet mot å skjerme barn og unge på noen områder, sier utvalgsleder Øystein Olsen til VG.

UTBRUDD: Tårnåsen skole var stengt ned etter et virusutbrudd vinteren 2021.

Utvalget mener tiltakene ble særlig for strenge innen breddeidretten og andre utendørs fritidsaktiviteter. I fremtiden anbefaler de at barn og unger organisasjoner og representanter bør involveres mer. I fremtiden bør utdanningssektoren i størst mulig grad holdes åpen.

Nektet besøk

Utvalget mener videre at myndighetene til dels lyktes med å beskytte personer i sårbare livssituasjoner, selv om de ble sterkt påvirket. Men:

Det var svært inngripende å nekte beboere på kommunale institusjoner muligheten til å få besøk fra sine aller nærmeste, selv om målet var å unngå smitte.

Det bør søkes bedre løsninger på dette dilemmaet i fremtiden slik at det offentlige tjenestetilbudet til disse personene kan opprettholdes.

Bedre samarbeid med frivilligheten og tros- og livssynssamfunn kan spille viktige roller her.

– Tiltakene ble for generelle og for strenge i forhold til de eldre, syke mennesker som var i livets sluttfase, og som mange åpenbart måtte forlate livet uten å få besøk av sine nærmeste. Det er grusomt å tenke på, og brutalt, og et veldig klart læringspunkt, sier utvalgsleder Olsen til VG.

«Nølende»

Utvalget har også sett på myndighetenes håndtering av omikronspredningen som skjedde etter smitteutbruddet 26. november 2021. Da var Oslo på et tidspunkt et av landene i Europa med høyest forekomst av den nye virusvarianten. Utvalget mener det var riktig å innførte nasjonale tiltak i kjølvannet av utbruddet, men:

Regjeringen hadde ikke tatt faren for nye mutasjonen til følge i sitt faktiske arbeid.

Håndtering av omikronvarianten var noe nølende, særlig med tanke på vaksinering av helsepersonell og voksne under 65 år.

Det var ikke tilstrekkelig testkapasitet, noe som førte til at tester ikke kunne brukes som tiltak for å holde videregående skoler på grønt nivå.

Det var særlig uheldig at det ble innført rødt nivå i videre skoler i desember 2021 og det burde blitt kommunisert tydeligere at testmangel var en viktig del av begrunnelsen for at dette ble gjort.

– Så kom omikron. Trafikklysmodellen kunne ha skjermet barn og unge i større grad, dersom den hadde blitt justert og bedre tilpasset også videregående skole. Det er et konkret punkt. Og så burde de ha sørget for å ha flere vaksiner, sier Olsen.

– Regjeringen burde også ha sørget for å ha flere selvtester. Det er konkrete mangler som kunne vært og burde vært håndtert bedre i den perioden fra april 2021 til høsten, fortsetter han.

Koronautvalget peker også på at myndighetene må vurdere hvordan det er nødvendig at innreise kan og bør reguleres i en fremtidig pandemi. Det er avgjørende at slik tiltak opprettes raskt og at systemet er håndterbart, konkluderer rapporten.

Utvalgsleder Øystein Olsen før han skulle presentere rapporten for regjeringen.

