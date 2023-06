PÅGRIPELSEN: Politiet ventet på flydroppet med 13 kilo amfetamin i buskene – og pågrep flere av de involverte.

John Christian Elden om flydroppsaken: − Kan være en komplett katastrofe

Noen av de dømte i den såkalte flydroppsaken kjemper om tilgang til hemmeligholdte lydopptak som forsvarer John Christian Elden mener kan være frifinnende.

20. oktober i 1993 ble en rekke menn arrestert etter at 13 kilo amfetamin ble droppet fra et småfly over Olstadtjernet like ved Grimstad. Politiet hadde spanet på narkoligaen, som ble kalt Nordlandsmafiaen, i lengre tid – noe som gjorde at flere menn kunne pågripes på fersk gjerning.

En rekke menn ble dømt – mange av dem til lange fengselsstraffer – for amfetaminsmuglingen.

Nå krever flere av de dømte at saken gjenåpnes fordi de mener de ble utsatt for en ulovlig politiprovokasjon.

Mennene hevder det var Gjermund Cappelen som skaffet dem narkotikapartiet i Nederland, at han jobbet for politiet under ledelse av politimannen Eirik Jensen og at de to konstruerte en felle for dem.

FORSVARER: John Christian Elden

I boken «På innsiden – historier om mitt politiliv» skriver den korrupsjonsdømte eks-politimannen Eirik Jensen at «Flydropp-saken var en virkelig suksess – en solskinnshistorie.(..)»

Hele flydropp-saken er nå til behandling hos Gjenopptakelseskommisjonen.

PÅSTÅTT POLITIINFORMANT: Gjermund Cappelen

Advokat John Christian Elden forsvarer Hilmar Bertheussen, en av de dømte.

– Dersom dette her viser seg å være en ulovlig politiprovokasjon, hvordan vil du betegne det disse mennene i så fall er utsatt for?

– Som svært alvorlig. Hvis det viser seg at det straffbare handlinger ble begått på politiets oppfordring, eller politiagentens oppfordring, så kan det være en komplett katastrofe fordi det har ført til uriktige fengslinger, sier John Christian Elden i et intervju i Krimpodden-serien «Droppet».

Podkastserien jakter svar på hva som egentlig skjedde i en av norgeshistoriens mest spektakulære krimsaker. Er egentlig alt som det ser ut til å være?

22. mai i fjor skrev Elden, som også forsvarte politimannen Eirik Jensen i straffesaken mot ham, at han vet at det i Jensen-saken «foreligger omfattende materiale av betydning for skyldspørsmålet» i flydropp-saken.

Elden oppfordret Gjenopptakelseskommisjonen til å innhente lydopptakene fra den lukkede delen av Jensen-rettssaken, der Flydropp-saken var tema.

Kommisjonen svarte med å be om innsyn, men lagmannsretten avslo kravet. Spørsmålet om innsyn i de hemmeligholdte opptakene er nå brakt inn for Høyesterett, som behandler spørsmålet.

En avgjørelse er ventet før sommerferien.

ELDENS KLIENT: Hilmar Bertheussen vil ha saken sin gjenopptatt.

Elden skriver i brevet at han, om ikke Gjenopptakelseskommisjonen får tilgang til lydopptakene, vurderer å stille som vitne for kommisjonen.

Han skriver « ... at jeg ikke i tvil om at det materialet som foreligger og som jeg har hørt, sett og lest er av en slik karakter at det vil kunne være frifinnende, og i alle fall skulle medføre ny behandling av saken der disse opplysningene inngår.»

Disse opptakene er fremdeles beskyttet av taushetsplikten og dermed hemmeligholdt. Derfor kan ikke Elden si noe om hva han hørt.

Noe kan han likevel si:

– Jeg mener at det er viktige opplysninger, at det har vært en politiprovokasjon og at det som kommer frem stiller hele flydroppsaken i et nytt lys.

– Jeg kan ikke skjønne hvorfor kommisjonen ikke får tilgang. De burde utlevere den, for dette er primærbeviset i saken.

Krimpodden har i flere anledninger vært i kontakt med Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe i forbindelse med arbeidet med podkastserien «Droppet», men han har ikke ønsket å uttale seg så langt.

Pressesjef i Oslo politidistrikt, Unni T. Grøndal skriver i en e-post til VG at de ikke kan svare på spørsmål angående saken fordi den er til ‹‹vurdering for gjenopptagelse››.

