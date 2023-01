MELDT SAVNET: Tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) døde i Spydeberg natt til søndag 8. januar. Politiets hovedhypotese er at de døde av overdose. De var meldt savnet fra en institusjon de bodde på i barnevernets regi. Her arbeider kriminalteknikere på stedet.

Over 400 rømninger fra barnevernet i fjor

I 2022 var det 409 registrerte rømninger fra barnevernsinstitusjoner i Norge.

Rømming er alt fra å ikke møte opp til avtalt tid til situasjoner hvor politiet må påkalles.

– I Norge er det ikke adgang til å iverksette fengselslignende tiltak. Derfor er tvangstiltak som innlåsing skjerming fra andre svært begrenset og alltid midlertidig, opplyser Kjetil Andreas Ostling, divisjonsdirektør i Bufdir BufdirBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet i en melding til VG.

Han sier at institusjonene i utgangspunktet er åpne.

– Dette gir best grunnlag for å utvikle seg positivt.

Det er klare rutiner for hvordan institusjonene skal opptre hvis en ungdom forlater institusjonen og hvordan politiet skal involveres i slike tilfeller.

– Der alvorlig rus er begrunnelsen for institusjonsplassering, er det anledning til å begrense bruk av telefon, bevegelsesfrihet og til å gjennomføre rustesting under gitte vilkår, sier Kjetil Andreas Ostling.

Meldt savnet

Natt til søndag 8. januar døde tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) på en privat adresse i Spydeberg i Østfold, trolig etter en overdose.

En tredje jente i tenårene overlevde og ble sendt til sykehus. Hennes bistandsadvokat sa torsdag til VG at jenta er knust og fortvilet.

Alle de tre jentene hadde tiltak gjennom barnevernet.

Ifølge politiet var tvillingene meldt savnet fra en institusjon de bodde på i barnevernets regi, kort tid før de døde.

MANGE ÅRSAKER: – Ofte er det flere årsaker til at barn og unge bor på barnevernsinstitusjon og problematikken er sammensatt. Fra og med i år vil det føres mer nøyaktig statistikk over dette fra barnevernstjenestene, opplyser Kjetil Andreas Ostling, divisjonsdirektør i Bufdir.

I 2019 var det 388 rømninger fra alle typer barnevernsinstitusjoner, statlige og private, viser tallene fra Bufdir.

Året etter var det 432 og i 2021 var antallet 438.

Tallene er rådata og ikke hentet fra en offentlig rapport. Tallene omfatter ikke enslige mindreårige asylsøkere.

Rusinstitusjoner

Når det er rus involvert, jobbes det med ungdommen selv og systemene rundt, blant annet familie, nettverk, skole og sosiale relasjoner.

– Behandlingen har som mål at ungdom skal oppnå ønske om endring og oppleve mestring av sitt utviklingsarbeid. En stor andel trenger samtidige tjenester fra ungdomspsykiatri, annet helsetilbud og noen et tilpasset skoleopplegg. Enkelte har også samtidig oppfølging fra kriminalomsorgen.

Antallet ungdom som bor i rusinstitusjoner var i fjor 123, ifølge fagsystemet til Bufdir.

Tallet omfatter ikke barn som tilhører Oslo, som plasseres gjennom Barne- og familieetaten i Oslo.

– Dette er ungdom med vedvarende rusmisbruk, der hovedfokus ved institusjonsoppholdet er å behandle rusavhengigheten, opplyser Bufdir.

Dette ikke er det samme som antall barn med rusproblemer i institusjon, ettersom også ungdom i andre typer institusjoner har rusproblemer.

Tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) begraves onsdag 25. januar i Askim kirke, klokken 10.30. Kirken vil være åpen.

En mann i 20-årene er siktet for uaktsomt drap etter dødsfallene. Det var hjemme hos ham de 16 år gamle tvillingene ble funnet døde natt til søndag.

En annen mann er siktet for å ha solgt narkotika til jentene og for å ha hensatt hensatt Å «hensette» i denne sammenheng kan bety at siktede kan ha sørget for at jentene ble hjelpeløse gjennom for eksempel rus.jentene i hjelpeløs tilstand.

Begge nekter straffskyld.

Barnevernet har varslet en bred gransking av om det offentlige sviktet i oppfølgingen av tvillingene som døde på Spydeberg. Både helse og skole skal involveres.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har varslet full gjennomgang av alle dødsfall knyttet til barnevernsinstitusjoner de siste fem årene.