DÅRLIG START: Kronprins, konge, Bane Nor-sjef og statsminister på åpningstoget for Follobanen 12. desember – som ankom Ski stasjon åtte minutter forsinket.

Tre av ti tog i 2022 var forsinket eller innstilt

Den mislykkede åpningen av Follobanen toppet det trøblete tog-året 2022.

VGs årlige opptelling, basert på informasjon fra Bane Nor, viser at 2022 ikke gikk så bra for jernbanen i Norge:

32 prosent av planlagte avganger for persontog var rammet av forsinkelse, innstilling eller begge deler.

Det betyr at statistikken for 2022 var betydelig verre enn årene før, slik denne grafen viser:

Follobanen skapte trøbbel

Forsinkelsene og innstillingene er spredt jevnt utover hele året, riktignok med noen dupper i feriene. Men statistikken gjør et merkbart hopp 12. desember, dagen da kong Harald åpnet den nye Follobanen mellom Oslo og Ski.

Sporveksel-trøbbel på Oslo S gjorde faktisk dette til dagen i 2022 med flest loggførte forsinkelser.

Hele den første uken var Follobanen plaget med forsinkelser. Det toppet seg da det begynte å brenne i et signalskap ved Ski 19. desember. Etter det har banen vært stengt.

Det gjør at antall innstilte og forsinkede tog baler kraftig på seg for hver eneste dag – også nå i januar 2023.

PRØVER Å FIKSE FEILEN: Alle togene kjører fortsatt på den gamle jernbanelinjen mellom Oslo og Ski (i bakgrunnen) mens arbeidere forsøker å få orden på den nye Follobanen (i forgrunnen). Bildet er fra 16. januar 2023.

Hver feil rammer flere tog

– Fjoråret var dårlig.

Det er den korte oppsummeringen til Sverre Kjenne, konserndirektør for drift og teknologi i Bane Nor.

Han mener de fleste avvikene kan henges på en av fem knagger:

Det kjøres flere tog enn før, slik at hver feil rammer flere tog enn før.

Noen store feil på infrastrukturen har rammet veldig mange tog, for eksempel jordfeilen på Oslo S i september, som det tok en uke å finne og rette.

Antall tog som har stoppet på grunn av feil på toget har økt. Det gjelder særlig godstog. Disse blir ofte stående og hindre andre tog.

Store utbyggingsprosjekter har berørt de eksisterende sporene, med saktekjøringer og andre avvik. Prosjektene er bra på lang sikt, men skaper forsinkelser i byggefasen.

Og det er fortsatt behov for å øke takten på fornyelsen av jernbanen.

Særlig det første punktet er Sverre Kjenne opptatt av. Punktligheten er dårligst i rushtiden, når togene kjører tettest. I helgene er den ganske bra.

– Vi må se på om vi rett og slett har for mange tog på sporet. Hvilken kapasitet vil vi egentlig ha? Og med hvilken punktlighet? sier Kjenne.

– Finnes det noen lyspunkter gjemt i statistikken?

– Ja, det gjør faktisk det. De stedene vi får fornyelsesmidler, har det god effekt. Vi har for eksempel gjort mye fornyelsesarbeid på Skøyen, og der har vi langt færre feil enn tidligere.

PS: Den største enkeltforsinkelsen som ble loggført i 2022, skjedde lenger nord. 12. februar ble morgentoget fra Mosjøen mot Bodø stående og vente ikke mindre enn 7 timer og 11 minutter på Lønsdal stasjon, ifølge tallene fra Bane Nor. Men det ble altså ikke innstilt.