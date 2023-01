NULL HUS: Opprinnelig skulle Andreas Hus i Kristiansand åpne i januar i år, og være et tilbud til alvorlig syke barn og deres familier. Onsdag trakk helsedirektoratet støtten til foreningen bak huset, og melder at de vil kreve midlene tilbakebetalt.

Stopper Andreas Hus – gir halv støtte til sykehusene

Mens helsemyndighetene stopper all støtte til det planlagte senteret for alvorlig syke barn, får sykehusene samtidig halvparten av hva de har bedt om til den samme gruppen.

Etter at helsemyndighetene torsdag morgen vedtok å stanse all videre støtte til Foreningen for barnepalliasjon (FFB) og huset deres for alvorlig syke barn, krangler nå politikerne om hvem som hadde rett.

– Dette var et av Høyre-regjeringens prestisjeprosjekter. Nå er det helt stille fra dem. Denne saken viser hvorfor vi politikere ikke skal gi øremerkede midler til dem vi liker aller best. Man må slutte å drive med politisk spill om sårbare barn, sier Cecilie Myrseth (Ap), nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité.







– Dette har vært en kamp mellom to grupper. Noen har ment at man burde satse på det offentlige helsevesenet, mens andre har ønsket et tilbud som Andreas Hus. Tilbudet til denne gruppen barn opplever nå et tilbakeskritt, sier Bård Hoksrud (Frp) til VG.

REAGERER: – Det er ganske spesielt at både H, Frp og KrF i fjor høst valgte å videreføre støtten til Andreas Hus, på tross av avdekkingen som kom fram, sier Cecilie Myrseth, stortingspolitiker for Arbeiderpartiet.

Høyres Tone Wilhelmsen Trøen påpeker at også den nåværende regjeringen ønsket tilbudet, inntil avsløringene som kom i høst.

– Det var Stortinget som vedtok at barnehospice Kristiansand skulle støttes med 30 millioner kroner årlig i en pilotperiode på fem år, noe den nåværende regjeringen også videreførte i sitt budsjett for 2022, sier Trøen til VG.

Mye penger, ingen tilbud

Mens Foreningen for barnepalliasjon (FFB) fikk 30 millioner årlig til å etablere et senter for alvorlig syke barn og deres familier, fikk helseforetakenes tiltak til samme gruppe barn 6,9 millioner i 2022.

Nå stoppes alle midler til FFB, etter at en revisjonsrapport avdekket kritikkverdig pengebruk.

– Vi har ikke tillit til foreningen, slik den er rigget i dag. Jeg vil si de har misbrukt offentlige midler, sa Helsedirektoratets avdelingsdirektør Elise Husum til VG tidligere i dag.

Les også Politikerne hyllet barnehospicet – så kom skandaleoppslagene Høyre og Frp raste denne uken mot kuttene til Andreas Hus, et senter for familier med døende barn.

Hvilket tilbud som nå blir til alvorlig syke barn, er usikkert. Våren 2020 sa Barnelegeforeningens interessegruppe for barnepalliasjon at det trengtes 50 millioner kroner til tiltak for disse barna i det offentlige. De fikk 6,9 millioner, ifølge Dagens Medisin.

– Jeg kan ikke uttale meg om hvordan våre helsepolitikere har prioritert dette feltet. Det har først og fremst vært Høyre, KrF og Frp-politikere som har stått for beslutningen om å gi penger til huset i Kristiansand. Men vi har i alle år uttalt at også det offentlige tilbudet trenger mer penger. Det er ikke noe nytt at vi ber om det, sier Anja Lee, leder for Barnelegeforeningens interessegruppe for barnepalliasjon.

SAVNER MIDLER: – Jeg er ikke imot avlastningssteder som for eksempel barnehospice, men ting må gjøres i riktig rekkefølge. Vi må først få bygget opp grunnmuren for barnepalliasjon i hele landet, sier Anja Lee, leder for Barnelegeforeningens interessegruppe for barnepalliasjon.

– Vi er barneleger, vår hverdag er å jobbe med alvorlig syke barn fra morgen til kveld. Vi har ikke lobbyister vi kan bruke. Vi er fagfolk, og det er det vi bruker all vår tid på, sier hun videre.

Ikke støtte på grunn av kontakter

Bård Hoksrud avviser at midlene til FFB ble gitt på grunn av personlige kontakter med politikere på høyresiden. Tidligere Frp-statsråder Åse Michaelsen og Robert Eriksson har begge hatt nære kontakter med foreningen. Michaelsen jobbet en periode for dem.

– Nei, dette var et tilbud som en del familier ønsket og var opptatt av. Vi så for oss at det var bra med et tilbud som dette, i tillegg til det man fikk i det offentlige.

– Solberg-regjeringen, som Frp var en del av – bevilget 30 millioner i året til dette tilbudet. Helseforetakenes tiltak til de samme barna fikk 6,9 millioner. Hvorfor denne forskjellen?

– Men budsjettene starter ikke på null i helseforetakene. Tanken var at Andreas Hus var et nytt tilbud som ikke var der. Men det er ikke tvil om at man ser at man sikkert også burde ha styrket det offentlige tilbudet enda mer, sier Hoksrud.

TRIST: – Flere andre land har lignende tilbud til alvorlig syke barn. Derfor er dette trist, og for denne gruppen barn blir dette et tilbakeskritt, sier Bård Hoksrud (Frp).

Flytter midler

Opprinnelig skulle Andreas Hus og Foreningen for barnepalliasjon få 30 millioner årlig i fem år. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) mener det er rett å trekke støtten, selv om det innebærer at Andreas Hus forsvinner. Allerede i oktober i fjor vedtok styret i Foreningen for barnepalliasjon å legge ned Andreas Hus.

– Familier med alvorlig syke og dødende barn skal få god oppfølging i helse- og omsorgstjenesten. Lindrende behandling og omsorg er en del av både sykehusenes og kommunenes lovpålagte ansvar.

Hun forteller at i statsbudsjettet for 2023 er helseforetakene styrket med 30 millioner kroner til barnepalliative team – det samme beløpet som ikke lenger gis til Foreningen for barnepalliasjon.

– Dette beløpet er nesten halvparten av hva Barneforeningen mener de trenger, som i 2020 sa at de trengte 50 millioner?

– Sykehusbudsjettet for neste år er stramt, og det var denne summen vi fant rom til, sier Kjerkol.

OVER TIL DET OFFENTLIGE: Helseminister Ingvild Kjerkol mener at det offentlige skal sørge for hjelpen til barna som skulle få opphold ved nå nedlagte Andreas Hus.

– Totalt er det brukt omkring 165 millioner kroner på å bygge opp et tilbud i Kristiansand, som ikke ser dagens lys. Hvorfor er beste løsning på det som kom fram i dag, å stanse støtten?

– Familier med alvorlig syke barn skal få god oppfølging i vår felles helsetjeneste. Det er vår jobb å sørge for at fellesskapets penger brukes best mulig. Derfor har vi ryddet opp i en utvikling der enkeltmottagere har fått øremerket store beløp uten konkurranse. Vi vil i stedet ha åpne søknadsbaserte tilskuddsordninger. På den måten får flere mulighet til å søke om midler, og vi sikrer åpenhet om hvordan pengene brukes, sier helseministeren.

Også Fremskrittspartiets Bård Hoksrud reagerer på pengene som nå ikke kommer til nytte.

– Nei, det er ikke god bruk av det offentliges penger når midlene ikke kommer dit det skal. Nå står det et tomt hus der som barna skulle ha fått bruke. Nå får de ikke det tilbudet som flere familier gjerne skulle hatt. Men ja, det er mye penger, og jeg er overrasket over hvordan foreningen har disponert pengene.