BEKYMRET: Ecem Bilgin (24) er oppvokst i Istanbul og studere nå i Bergen. Hun forteller at hun kanskje måtte ha droppet studiene i Norge om det var en høy avgift. Foto: Privat

Vil at studenter som Ecem (24) skal betale

Studenter reagerer kraftig på at regjeringen vil ta betalt fra internasjonale studenter som kommer til Norge. Vi trenger mangfoldet, mener de.

Publisert: Nå nettopp

– Internasjonale studenter er sinte og forvirrede. Alle er triste og føler seg uvelkomne etter regjeringens melding, sier Amine Fquihi.

Han leder organisasjonene for internasjonale studenter i Norge, International Students' Union of Norway. Fquihi mener Norge kommer til å slite i konkurransen om internasjonale studenter hvis skolepenger innføres.

I statsbudsjettet for 2023 foreslår regjeringen at internasjonale studenter som kommer utenfra EØS-området og Sveits må betale for å studere i Norge.

– Norske studenter må i de fleste tilfelle betale studieavgift for å studere i utlandet. Det er ingen grunn til at det skal være annerledes her, sier utdanningsminister Ola Borten Moe i en uttalelse.

Forslaget til regjeringen legger opp til at universiteter og høyskoler skal kreve studieavgift fra og med høstsemesteret 2023.

Bekymret student

Ecem Bilgin (24) fra Tyrkia studerer master i administrasjon og organisasjonsvitskap ved Universitetet i Bergen. Det er studenter som henne regjeringen vil at skal betale fra neste år.

– Hvordan ville du ha blitt påvirket?

– Det avhenger av gebyret som innføres, men jeg antar at det ville være for høyt. Hvis de krever en avgift fra meg for å fortsette utdannelsen min neste høst, måtte jeg kanskje ha stoppet utdannelsen min og reist tilbake til landet mitt.

Info Dette er landene som er med i EU/EØS:​​ Belgia

Bulgaria

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Hellas

Irland

Island

Italia

Kroatia

Kypros

Latvia

Liechtenstein

Litauen

Luxembourg

Malta

Nederland

Norge

Polen

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spania

Sverige

Tsjekkia

Tyskland

Ungarn

Østerrike De landene som ikke er nevnt i denne listen må betalte skolepenger neste år, om regjeringens forslag går gjennom. Vis mer

Avgiften som regjeringen vil sende til internasjonale studenter skal minimum dekke kostnadene til utdanningsinstitusjonen og vil gjelde for nye studenter, skriver regjeringen.

Regjeringen går dermed tilbake på løftet sitt. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har i sin samarbeidsplattform skrevet:

«Høgare utdanning i Noreg skal være gratis, òg for internasjonale studenter».

Forslaget om skolepenger må godkjennes i Stortinget, og det kan hende andre politiske partier vil argumentere for å stoppe innføringen av skolepenger.

– Folk er veldig vennlige

Tyrkiske Bilgin forteller at internasjonale studenter er bekymret. 24-åringen kom først til Norge som utvekslingsstudent før hun kom tilbake for å ta master i år.

– Naturen er fascinerende og folk er veldig vennlige. Det er mange muligheter, og du kan enkelt finne et sted for deg selv i gjeng. Du føler Norges varme velkomst uansett hvor du kommer fra. Dette er hovedgrunnene til at jeg havnet her og valgte å være her igjen.

Nå synes hun regjeringens forslag legger opp til en forskjellsbehandling

– Norge tiltrekker seg mange suksessrike utenlandske studenter med gratis utdanning.

– Er det et problem at det innføres?

– Det viktigste er at dette vil skape et større skille mellom rike og fattige. Dette forslaget innebærer at det kun er en mulighet for de som har penger. Den ignorerer automatisk resten av den hardtarbeidende, smarte og vellykkede befolkningen i verden som ikke har så mye penger. Jeg håper virkelig at Norge kan fortsette å være et godt eksempel for resten av verden med gratis utdanning, sier Bilgin.

REDD: Aksel Haukom leder Studentparlamentet ved UiB og er redd for at studentmiljøet taper på mangfold. Foto: Henriette F. Thorkildsen

Leder i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen mener studentmiljøet trenger mangfold.

– Vi er redde for hva det gjør med studentenes internasjonale kompetanse, den er vi avhengig av. Vi trenger kloke hoder fra alle ulike bakgrunner. Vi er redde for hva slags signaler dette sender til studenter verden over, sier lederen Aksel Haukom.

FÆRRE: Amine Fquihi forteller at internasjonale studenter føler seg uvelkomne. Foto: Privat

Mener Norge taper

Studentleder Fquihi mener færre internasjonale studenter vil velge Norge om det innføres skolepenger.

– Mangelen på høyt rangerte universiteter, språkbarrieren – pluss skolepenger – vil gjøre Norge til et lite attraktivt alternativ. De få studentene fra hele verden som fortsatt har råd til å studere i Norge, vil ikke nødvendigvis få en utdanning av bedre kvalitet enn før om skolepenger innføres. For eksempel vil studenter fra Asia med svært konkurransedyktige utdanningsmiljøer ta hensyn til dette når de vurderer om de skal studere i Norge versus USA eller England.

Fquihi spør retorisk:

– Hvorfor studere i Norge hvor det er dyrt å leve og en språkbarriere, når du kan studere i et engelsk språklig land med lavere levekostnader?

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener at verdien av internasjonale studenter er større enn kostnadene ved å tilby gratis utdanning.

– Forslaget bryter med et helt fundamentalt prinsipp i norsk utdanningspolitikk, at all utdanning skal være gratis. Et prinsipp gjelder for alle, ikke for noen. Vi mener dette er første steg på veien mot å innføre skolepenger i Norge, sier NSO-leder Maika Marie Godal Dam.

Studentorganisasjonen mener mangfoldet internasjonale studenter bidrar med styrker norsk akademia og samfunnsutvikling.