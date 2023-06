Linda Gotaas (58) og Karen Rafteseth Dokken (77) visste ikke at de var mor og datter før nå. Karen har saksøkt staten og møter i Oslo tingrett i oktober.

Forbyttet på fødestuen: Krever at helseministeren sier unnskyld

– En alvorlig svikt av stor betydning for mange, sier forsker på helserett. Nå krever Bård Hoksrud (Frp) at helseministeren beklager overfor Karen og Linda.

– Jeg forutsetter at helseministeren legger seg flat på vegne av Norge og ber om unnskyldning for det Karen Rafteseth Dokken og datteren Linda Gotaas har opplevd.

Det sier Bård Hoksrud (Frp) i Stortingets Helse- og omsorgskomité.

– Det som har skjedd her er en skamplett for Norge. Et minimum er at Karen og Linda får en offisiell unnskyldning, sier Hoksrud til VG.

Bård Hoksrud (Frp) sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

I flere artikler har VG fortalt den utrolige historien til Karen Rafteseth Dokken (77) og datteren Linda Gotaas (58). Linda ble forbyttet på fødestuen på Sunnmøre i 1965 og har levd i en annen familie siden.

Saken kunne blitt oppklart i 1981 da en fortvilet mor varslet myndighetene, men etter fire års saksbehandling sa Helsedirektoratet nei til å opplyse hvem de andre familiene var. I stedet ble det foretatt en hemmelig undersøkelse av om de jentene som kunne være forbyttet, levde under «tilfredsstillende sosiale og materielle forhold».

Det er først nå at Karen og Linda har fått vite om hverandre, og har begynt å ha kontakt.

– Jeg prøver å ikke være bitter. Men jeg er fryktelig sint, uttalte 77-åringen til VG.

Fordi hverken stat eller kommune erkjenner ansvar for det som skjedde, har hun valgt å gå til retten.

Saken er berammet i oktober. Advokaten hennes vil argumentere for at det som skjedde på 1980-tallet, er brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, om retten til familieliv.

Karen Dokken Rafteseth (77) ønsker at noen tar ansvar for det som skjedde, spesielt varslingssaken på 1980-tallet.

Ber om minnelig ordning

– Denne saken hører ikke hjemme i retten i det hele tatt. Jeg vil be helseministeren finne en minnelig ordning med Linda og Karen. Det som skjedde i 1965 og 1981, er en skamplett som vi må forsøke å rette opp igjen, sier Hoksrud.

– Hva slags minnelig ordning ville være aktuell?

– Det må være en slags økonomisk kompensasjon, som godtgjør at de har mistet så mange år sammen.

Ingvild Kjerkol har foreløpig ikke ønsket å kommentere denne saken.

VG har spurt helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) om hun ønsker å si noe til Karen og Linda, samt om kravet fra Bård Hoksrud.

Helse- og omsorgsdepartementet svarer at de viser til tidligere uttalelse fra statssekretær Truls Vasvik. Han har tidligere sagt dette til VG:

– Jeg har stor forståelse og respekt for at de berørte i saken opplever dette som belastende og alvorlig. Siden saken nå skal opp i rettssystemet, er det ikke naturlig for departementet å kommentere den ytterligere.

Hoksrud sier han er rystet av historiene som Karen og Linda har fortalt i VG.

– Det er umulig å rette opp igjen feilene som her er gjort. Mor og datter har mistet nesten 60 år sammen. At myndighetene nektet å oppklare saken på 1980-tallet, er uforståelig og vondt å tenke på, sier Hoksrud.

Linda Gotaas (58) ble forbyttet på fødestuen og fikk først vite om sin biologiske mor for kort tid siden.

– Alvorlig svikt

Når saken skal opp i Oslo tingrett i oktober, vil den være unik i sitt slag, ifølge eksperter på helserett som VG har snakket med.

– Retten til et familieliv står sterkt. I dag har barn også rett til å vite hvem sine biologiske foreldre er. Det som skjedde her, er en konsekvens av en alvorlig svikt i helsevesenet. Oppfølgningen i tilsynsorganene må ses i lys av datidens regler og syn på biologisk slektskap, selv om det kan synes å være for snevert også ut fra datidens jus-praksis, sier forsker og spesialist på helserett ved UiO, Anne Kjersti Befring.

Forsker og spesialist på helserett, Anne Kjersti Befring

Hun påpeker at Norge på dette tidspunktet hadde sluttet seg til Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), som blant annet regulerer retten til familieliv, og at det var i 1999 at den ble en del av norsk lov gjennom menneskerettsloven.



– Hvordan kan saksbehandlingen på 1980-tallet forklares?

– De ser ut som tilsynsmyndighetene ikke har tenkt på retten til å kjenne sitt biologiske opphav i det hele tatt. De har i stedet fokusert på om barna har omsorgen de trenger og latt det være med det, selv om barna da var blitt voksne. Dette er en alvorlig svikt i helsetjenesten av stor betydning for mange, sier Befring.

Hun tror dette til en viss grad kan det forklares ut fra datidens tro på miljø fremfor arv og biologi.

Hun sier at det er to artikler i EMK som kan bli anvendt. Nummer åtte om retten til familieliv, og nummer 13 som går på at myndighetene skal ha et system som fanger opp og behandler brudd på EMK.

– Et spørsmål er om retten til familieliv omfattet en rett til å være sammen med biologiske foreldre. Norge er pålagt at den som blir utsatt for menneskerettsbrudd skal ha en effektiv prøvingsrett ved en nasjonal myndighet. Regjeringen har bestilt en utredning om dette og om det i lov skal tas inn egne erstatningsregler for brudd på EMK, noe vi ikke har i dag, sier Befring.

Dagens kommuneoverlege var distriktslege i Herøy på 1980-tallet, da varselet om forbyttingen kom.

Om dette forholdet vil kommunedirektør Trond Arne Aglen kun si:

– Frem til 1984, da kommunehelseloven kom, var disse legene ansatt av staten. Vi mener derfor at kommunen ikke har noen rolle i dette.

