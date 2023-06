Traktor rygget og falt fem til seks meter ned i silo

En traktor rygget og falt ned i en silo i Alver kommune mandag kveld. Det befant seg en voksen og et barn i traktoren.

Mandag kveld rygget en traktor og falt ned i en silo i Alver kommune i Nordhordland, melder Vest politidistrikt på Twitter klokken 19.59.

Dette skjedde i forbindelse med tømming av gress.







– Det virker ikke som om noen er alvorlig skadet, men begge personene er sendt til sykehus. Politiet har vært på stedet, heter det i politiets Twitter-melding.

– Det var et fall på fem til seks meter, og det var en voksen og et barn i traktoren, sier operasjonsleder Tom Johannesen til VG klokken 20.20.

Han forteller at det ser ut til at traktoren har rygget for å tømme høygress, og så kommet over en kant og falt bakover.

Operasjonslederen sier at årsaken blir undersøkt, og at det er en hypotese at en feil med traktoren har oppstått.

– Ut fra observasjoner på stedet ved ankomst fremsto det ikke som alvorlig personskader, med det har likevel blitt kjørt til sykehus for videre undersøkelser. Jeg kan ikke si noe mer om skadeomfanget, sier Johannesen.

Hendelsen skjedde i forbindelse med arbeid, og det var personer på stedet som meldte fra om hendelsen til politiet.

