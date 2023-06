TOPP TIL TÅ: Emma Straub (19) ligger i en Dexa-skanner ved St. Olavs hospital i Trondheim. Deltagerne i den nye PCOS-studien blir alle skannet når de begynner.

Håper PCOS-studie for unge kvinner kan gi ny medisin

TRONDHEIM (VG) Et omfattende forskningsprosjekt på kvinnesykdommen PCOS kan gi nye svar og en ny, forebyggende medisin.

Rundt 15% av norske kvinner lever med PCOS, med symptomer som vektøkning, akne, uønsket hårvekst, uregelmessig menstruasjon, cyster på eggstokkene, angst og depresjon.

SPIOMET4HEALTH-studien, med en prislapp på over 70 millioner kroner, foregår i seks forskjellige land, inkludert Norge, og har 364 kvinnelige deltakere.

For første gang retter forskerne oppmerksomheten mot yngre kvinner med PCOS, mellom 12 og 24 år.

Studien kombinerer tre ulike medisiner for å se hvordan de virker sammen mot PCOS. Vis mer

Tenårene kan være en vanskelig periode. For omtrent 15 prosent av norske kvinner med diagnosen polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er ungdomsskolen ofte et enda mer strevsomt kapittel.

Vektøkning. Akne. Uønsket hårvekst. Uregelmessig menstruasjon. Cyster på eggstokkene. Angst og depresjon. Migrene og astma.

Alle får ikke alle symptomene. Men jo tyngre man blir, jo større er sannsynligheten for at de forverrer seg. For mange blir det en ond sirkel.

Informasjonen har vært mangelfull. For Emma Straub (19) hadde hverken familie, venner eller fastlegen noen svar. Var det bare puberteten? På sosiale medier florerte kurene for sykdommen hun mistenkte at hun hadde.

– Mange av symptomene for PCOS overlapper med vanlige ting man gjennomgår i puberteten, forteller professor Eszter Vanky til VG.

Hun har forsket på kvinnehelse og PCOS i 20 år.

NORGESMESTER: Emma Straub går til daglig i lære for å bli helsefagarbeider ved St. Olavs hospital. Nylig vant hun norgesmesterskapet i helsefag, og skal til EM i Polen til høsten. – Der er deilig å sette seg selv litt til siden og være der for andre, sier hun.

For Emma var endringene i kroppen forvirrende. Manglende søvn, svingende humør, matlyst og hodepine. Den var i ubalanse.

– Det er vanskelig å forklare, men det er en følelse av at noe ikke stemmer. Du mister kontrollen over kroppen, og det påvirker deg både fysisk og psykisk, forteller 19-åringen.

VG møter henne ved St. Olavs hospital i Trondheim, sammen med gynekolog Vanky og spesialsykepleier Hege Tevik Bjøru.

Hit kommer 40 norske kvinner over en periode på 18 måneder. De er del av den EU-finansierte studien SPIOMET4HEALTH, som foregår i seks forskjellige land, og har 364 kvinnelige deltagere.

Prislappen for studien ligger på over 70 millioner kroner. Nå skal de prøve en helt ny kombinasjon av medisiner.

Info Forskningsprosjektet SPIOMET4HEALTH: Forskningsprosjektet SPIOMET4HEALTH forsker på en ny PCOS-behandling, med fokus på å håndtere symptomer tidlig, istedenfor å lindre dem i senere alder.

I studien tester deltagerne en kombinasjon av medisinene Spironolakton, Pioglitazone og Metformin.

Prosjektet skal gå over fem år, mellom 1. april 2021, og frem til 31. mars 2026.

Studien er EU-finansiert med over 6,3 millioner euro. Det vil si omtrent 75 millioner norske kroner, avhengig av valutakursen.

Totalt 364 kvinner deltar i studien. I Norge deltar 40 kvinner mellom 12 og 24 år ved NTNU.

Studien gjennomføres ved syv forskjellige sentre, to i Spania og ett i henholdsvis Italia, Danmark, Tyrkia, Østerrike og Norge.

Prosjektet er inne i fase to av fire i den kliniske studien.

SPIOMET4HEALTH bygger på flere pilotstudier ved henholdsvis barnesykehuset SJD i Barcelona og det katolske universitetet i Leuven, Belgia.

For første gang retter forskerne søkelyset mot yngre kvinner med PCOS. Deltagerne er mellom 12 og 24 år gamle. Én av dem er Emma.

DIABETES: Kvinner med PCOS er fire ganger mer utsatt for å utvikle diabetes type 2 når de blir eldre, enn kvinner uten sykdommen. Eszter Vanky illustrerer og forklarer at det henger sammen med insulinresistens.

Søkte informasjon på nett

19-åringen merket at noe var galt tidlig i tenårene.

Hun spilte håndball og fotball, men måtte slutte etter en skade. Vekten begynte å gå oppover.

– Jeg tenkte først at det hadde noe med aktivitetsnivået å gjøre. Men da det ikke stoppet, jeg holdt meg fysisk aktiv og kostholdet mitt var greit, begynte jeg å undersøke, forteller hun.

Emma kontaktet helsesøster på ungdomsskolen. Sammen begynte de å lete etter svar. Deretter ble hun henvist til en fastlege som sendte henne videre til en gynekolog.

– De tok blodprøver og ultralyd, og fant cyster på eggstokkene. De var litt forsiktige med å sette diagnosen med en gang, men jeg husker noen nevnte PCOS. Da ble jeg nysgjerrig og begynte å google, sier Emma.

Straks tok algoritmene over. Professor Vanky beskriver feilinformasjonen på sosiale medier som en evig kamp.

– Det finnes et utall folk som sier helt forskjellige ting. «Spis dette, tren sånn, ikke spis gluten eller kjøtt, ikke løft vekter», forklarer Emma.

SJEKK: Emma får sjekket blodtrykket av spesialsykepleier Hege Tevik Bjøru. Som deltager i studien har hun jevnlige sjekker. – Det var deilig å, for en gangs skyld, møte noen som visste mer enn meg. Noen som kunne sette ord på ting jeg ikke selv kunne sette ord på, forteller hun om å komme til St. Olavs.

Info Vanlige symptomer ved PCOS: Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er en sykdom som rammer cirka 15 prosent av alle norske kvinner.

Symptomene er svært forskjellige. Blant unge kvinner med PCOS er det mange symptomer som overlapper med vanlige ting kroppen går igjennom i puberteten: uren hud, vektøkning, humørsvingninger, uønsket hårvekst, uregelmessig menstruasjon og cyster på eggstokkene. På grunn av dette venter leger ofte med å sette en endelig diagnose før kvinnen blir 18–19 år.

PCOS kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Kvinner med PCOS må oftere få hjelp til å bli gravide ved for eksempel prøverørsbehandling eller stimulering av eggløsning enn kvinner uten sykdommen. I Norge far kvinner med PCOS likevel barn i omtrent samme utstrekning som kvinner uten.

Kvinner med PCOS er mer utsatt for diabetes type 2 i voksen alder. De er også mer utsatt for å utvikle svangerskapsdiabetes.

Kvinner med PCOS er mer utsatt for å slite psykisk med angst og depresjon.

Kvinner med PCOS har større sannsynlighet for å få astma og migrene.

– Det skumle er hvor troverdig noe av det virker. Hvis du på magisk vis finner noe du kan relatere til, så tror du på det, legger hun til.

Selv forsøkte hun flere av metodene fra sosiale medier.

– Man blir jo desperat til slutt. «Tenk deg hvis det funker». Men det jeg fikk høre mest var: gå ned i vekt og begynn på p-piller.

PROFESSOR TIKTOK: – Vi må få Eszter på TikTok! utbryter sykepleier Hege Tevik Bjøru når de snakker om feilinformasjon om PCOS på sosiale medier.

Kombinerer tre medisiner

I dag har Emma vært en del av studien i snart fire måneder. Hun har åtte måneder igjen med medisin, jevnlige prøver og individuell kost- og livsstilsveiledning, før seks nye måneder med oppfølging.

Gjennom studien får pasientene en kombinasjon av tre ulike medisiner. Forskerne skal se på hvordan medisinene virker sammen mot PCOS.

75 prosent av deltagerne får medisin, mens 25 prosent får placebo placeboPlacebo betyr at deltakerne ikke får faktisk medisin. Dette vet de ikke selv. Slik kan forskerne måle forskjellene hos dem som fikk medisinen de prøver ut, og dem som ikke fikk den. . Professor Vanky forteller at alle de tre medisinene har noen bivirkninger, men at de gis i lave doser.

Info Slik virker den nye medisinen: 75 prosent av deltagerne får faktisk medisin.

25 prosent av deltagerne får placebo.

Den første medisinen heter Spironolakton . Medisinen reduserer effekten av mannlige kjønnshormoner, og øker forbrenningen i kroppen ved å omgjøre hvite fettceller (som lagrer fett) til brune fettceller (som forbruker fett).

Den andre medisinen heter Pioglitazone . Medikamentet gis vanligvis til mennesker med diabetes type 2, og reduserer fett i leveren.

Den tredje medisinen heter Metformin , og bidrar også til å øke insulinfølsomheten. Medisinen senker appetitten hos pasienten, og kan bidra til å øke antall eggløsninger og regulere blødninger hos noen pasienter.

Alle medisinene er godt kjente preparater og har noe bivirkninger, men de gis i en svært lav dose i studien.

– Det gir en samlet synergieffekt, forteller Vanky.

MYTER: Det finnes mange myter om PCOS. Eszter Vanky forteller at det ikke stemmer at kvinner med PCOS ikke kan få barn. – Kvinner med PCOS får barn i omtrent like stor utstrekning som dem uten sykdommen. Det må vi banke inn, sier hun.

Emma har ikke merket så mye etter at hun begynte. På spørsmål om hun noen gang har lurt på om hun bare får placebo, begynner hun å le.

– Jeg har vært inne på tanken.

Men, hun har bestemt seg for å ikke tenke så mye på det, om hun faktisk får medisin eller ei.

– Jeg er en del av et større nettverk som prøver å finne ut av det her. Når studien er ferdig kan den forhåpentligvis gi flere svar, og en behandling man kan nyte av.

Om studien gir gode resultater, kan en medisin skimtes i horisonten i årene som kommer.

– Det er ikke sånn at jeg håper at jeg skal få en medisin som gjør meg kjempetynn, og blir lykkelig av den grunn. Det handler om den indre følelsen av at kroppen er i balanse, sier Emma.

