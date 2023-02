Advokat Håkon Brækhus er bistandsadvokat for de etterlatte etter Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen som ble drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

De pårørende etter Baneheia-saken har liten tro på sikre svar

Foreldrene til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen tviler på at det kommer et svar de kan slå seg til ro med.

NTB-Polaris

Det sier bistandsadvokat Håkon Brækhus til Fædrelandsvennen.

– Slik saken har vært håndtert av Oslo politidistrikt, er det nå lite håp om at det kan presenteres noen sikre svar, som de kan stole på eller slå seg til ro med, sier Brækhus.

Til avisen forteller han at han reagerer på hvordan saken har blitt håndtert av Oslo-politiet, som overtok etterforskningen da saken ble gjenåpnet i 2021.

Fredag leverte Oslo statsadvokatembeter sin innstilling i saken til Riksadvokaten, men det er foreløpig ikke kjent hva denne innstillingen er.

– Hva er det ved håndteringen du reagerer på?

– Det er mange ting, men det er vanskelig å trekke ut noe spesielt. Det gjelder hvordan saken har blitt håndtert totalt sett, sier Brækhus.

Andersen ble dømt for drapet på Stine Sofie Sørstrønen, men frikjent for drapet på Lena Sløgedal Paulsen. For å kunne tiltale ham på nytt må frifinnelsen først gjenåpnes av Gjenopptakelseskommisjonen.

Dersom saken ikke blir gjenåpnet vil drapet på Paulsen bli stående som uoppklart.

Det var i utgangspunktet Viggo Kristiansen som ble dømt for drapet på Lena Sløgedal Paulsen. Han ble frikjent da hans sak ble gjenopptatt i høst, over 20 år etter at han ble pågrepet første gang.

Andersen har i avhør i 2021 og 2022 fastholdt forklaringen han tidligere har gitt. Han hevder også at Viggo Kristiansen drepte den eldste jenta og truet Andersen til å drepe den yngste.

Svein Holden er forsvarer for Andersen. Han forventer at saken blir henlagt og at det ikke blir begjært gjenåpning mot hans klient.

– Det har med hvordan vi vurderer bevisbildet, sa Holden til NTB fredag.