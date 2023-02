INTERNT: Rødts Mímir Kristjánsson har fått innsyn i et internt referat hos bemanningsgiganten Workshop.

Anklager byggeselskap for å omgå forbud: − Må sørge for at slike smutthull tettes

Bemanningsselskapet Workshop har vært med på å bygge Munch-museet og Nasjonalmuseet. Nå mener Rødts Mímir Kristjánsson at selskapet prøver å finne et smutthull i det nye forbudet mot innleie av arbeidskraft på byggeplasser.

Med støtte fra et flertall på Stortinget innfører regjeringen fra 1. april et forbud mot innleie innleieMange arbeidere på byggeplasser har ikke vært ansatt i firmaet som bygger, men ansatt i firmaer som leier ut arbeidskraft til entreprenørene. LO og andre har ment at mye innleie fører til sosial dumping. på byggepplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Forslaget var omstridt og innleiebransjen håpet i det lengste at det ikke ville bli innført.

Rødt har fått tilgang til et referat fra et informasjonsmøte 24. januar i Workshop, et bemanningsselskap heleid av Manpower.

– Fått lovnad om bestillinger

Der står det blant annet:

«Vår hovedstrategi i forbudsområdet Oslo, Viken og tidligere Vestfold er å kunne tilby formidling av våre tidligere ansatte som prosjektansatt/midlertidig ansettelse hos våre kunder ute på byggeplassene. Vi har nå møter med alle våre kunder, og opplever at de er

positive til å samarbeide om denne løsningen, og vi har allerede fått lovnad om bestillinger fra kundene».

– Det viser at de planlegger å lage en ny formidlingsstruktur med midlertidige ansatte. Dette er en soleklar omgåelse av Stortingets innstramminger i regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft og stikk i strid med Stortingets intensjon, sier Mímir Kristjánsson, som sitter i Stortingets arbeids- og sosialkomite for Rødt.

«Ledende»

Workshop beskriver seg som «landets ledende bemanningsspesialist innen bygg- og anleggsbransjen», som blant annet formidler håndverkere til forskaling, armering, tømring, betong, tunneler.

De har 200 elektrikere og har vært med på utbygging av blant annet Munch-museet, Nasjonalmuseet og Ryfast - det store veiprosjektet som knytter Stavanger-regionen til Ryfylke.

Workshop selv mener det de gjør, er ordinær arbeidsformidling, og avviser kritikken fra Rødt-representanten.

PRESTISJEBYGG: Munchmuseet er et av signalbyggene Workshop oppgir at de har vært med på å bygge.

– Er akkurat like langt

Men Kristjánsson advarer.

– Det er kun lov å ansette noen midlertidig når arbeidet er av midlertidig karakter. Det bedriften vanligvis driver med, for eksempel byggearbeid, kan ikke defineres som arbeid av midlertidig karakter. Innleie på bygg i Osloregionen blir forbudt nettopp fordi innleide erstattet fast ansatte og utførte ordinært arbeid i bedriften, sier han og fortsetter:

– Hvis du erstatter innleie med en rekke midlertidig ansettelser, da er man akkurat like langt. Innleieforbudet skulle sikre flere faste ansettelser, ikke en hel haug av midlertidige. Bemanningsbransjen viser med dette forakt for Stortingets vedtak og ønske om å rydde opp i løsarbeid.

Mímir Kristjánsson mener Workshop forsøker å omgå innleieforbudet.

– Dette skal vi stanse

Kristjánsson sier de vil ta opp saken med arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen (Ap).

– Hele intensjonen med forbudet er jo nettopp å sikre at arbeidstakere skal slippe å være midlertidig ansatte og i stedet bli ansatt hos entreprenøren. Så forsøker et utleieselskap å omgå dette. Dette skal vi stanse. Vi kan ikke finne oss i at noen forsøker å omgå demokratisk fattede vedtak på denne måten. Vi må sørge for at slike smutthull tettes.

Innføres 1. april

Workshop skriver i referatet at de har gjort alt de kan for å unngå at forbudet ble vedtatt - og at det kan bli fjernet igjen hvis det blir regjeringsskifte ved stortingsvalget i 2025.

Selv om ordningen innføres 1. april, gis det anledning til en overgangsordning til 1. juli, da innleieforbudet skal gjelde for alle i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

– Arbeidsformidling

Kommunikasjonsdirektør ManpowerGroup, Sven Fossum sier at den veien de går, er arbeidsformidling.

– Alle som jobber i Workshop, har vært fast ansatt hos oss, noen i mange år. Når det nå blir forbudt med innleie fra oss til byggebransjen, har vi vært opptatt av å finne gode løsninger for våre medarbeidere. Vi føler et ansvar for å skaffe dem jobb. Og det gjør vi:

– Det Workshop driver med i dette tilfellet, er arbeidsformidling. Privat arbeidsformidling er lovlig, selv om Mímir Kristjánsson kanskje skulle ønske seg noe annet, sier han.

Lover å følge med

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier regjeringen vil følge nøye med på om innleieforbudet resulterer i flere midlertidige ansatte. For det er ikke hensikten:

– Midlertidig ansettelse kan benyttes dersom en bedrift har et midlertidig behov for arbeidskraft. Vi vil selvsagt følge med på om de nye reglene fører til økning i andelen midlertidige ansettelser, og i så fall om dette er en omgåelse av regelverket, sier Persen.

Hun sier at målet er flere fast ansatte, og mindre innleie og midlertidige ansettelser.

– Jeg vil anbefale bedriftene å konsentrere seg om hvordan de kan nå dette målet, ikke lete etter veier for å omgå de nye kravene, sier Persen.