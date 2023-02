Made in Norway

Hun fikk sjokk

da hun fikk vite

at det var tvillinger. Så forsto

Zhanna (38)

at dette var

alt de trengte. Ett år etter krigen

starter virkelig

livet i Norge.



KRIGEN I UKRAINA

«Dunk, dunk, dunk, dunk».

Babyenes raske hjerteslag fyller undersøkelsesrommet på svangerskapspoliklinikken på Drammen sykehus.

Zhanna Lazoryshyn titter opp på skjermen og får se ultralydvideo av det som veldig snart skal bli hennes to små barn.

Til venstre ligger en liten sønn. Til høyre en liten datter.

Termin er bare et par uker unna. Tvillingene ligger med hodet ned i bekkenet og veier tre kilo.

Det kan skje når som helst.

– Jeg er litt redd for hvordan det blir å føde to samtidig, og i et nytt land, sier Zhanna, som allerede er mor til tre.

Det har gått ett år siden Zhannas liv – og livet til millioner av ukrainere – ble totalt forandret.

Etter at Russland invaderte Ukraina, har over 40.000 ukrainere har søkt om asyl i Norge, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI). De fleste av dem er kvinner og barn.

VG har fulgt Zhanna og familien gjennom hele det første året i Norge – fra flyktningmottak og 17. mai-feiring til bosetting i kommune og norskkurs.

Nå venter et nytt, stort kapittel.

– Med tvillingene får vi en konkret oppgave. Endelig kan vi se fremover, sier Zhanna.

Ektemannen Denys Bondarenko (38) følger oppmerksomt med på jordmorens undersøkelser.

– Hvis noen hadde fortalt meg for ett år siden at du vil bli far til fem, og to av dem vil bli født i Norge, ville jeg sagt: «Du kødder med meg!» sier han til VG.

Men i februar i fjor kunne livet gått andre veier.

Farvel, Ukraina

Zhanna var alene med de tre barna hjemme i Kyiv i dagene da hele verdens øyne var rettet mot Ukraina.

Kunne det virkelig bryte ut full krig i Europa?

Hun og barna Tykhon (6 md.), Fedir (3) og Nastia (11) forsøkte å holde humøret oppe.

21. februar 2022 sendte hun dette bildet til ektemannen Denys, som var på jobb på et cruiseskip utenfor Las Palmas på Gran Canaria:

Zhanna, som var leder i et stort reiselivsselskap og fitnessinstruktør på fritiden, prøvde å fortrenge alt som var i emning.

23. februar tok hun med yngstemann Tykhon på trening:

Så, 24. februar, skjedde det verst tenkelige.

Russland angrep Ukraina med full styrke fra alle fronter. Det kom meldinger om at russerne forsøkte å ta seg inn i Kyiv, og flyalarmen durte i gatene.

Zhanna tok med seg barna og flyktet ned i et bomberom.

Grytidlig morgen på krigens andre dag satte hun seg bak bilrattet. Hun hadde ikke kjørt på ti år. Nå måtte hun. I baksetet hadde Zhanna plassert barna.

Så satte hun kurs mot trygghet.

Etter titalls timer i bil, med amming av minstemann mens hun kjørte i lange køer ut av et elsket land som raknet, kom de endelig frem til Polen.

Der ble Zhanna gjenforent med mannen Denys.

Gjennom cruisejobben hadde han litt kjennskap til Norge. Et land som hadde bra utdanning, mente Denys, som opprinnelig er utdannet pedagog.

Dit ville de.

Info Slik var familiens reiserute Familien flyktet fra Kyiv 25. februar, dagen etter invasjonen.

Først kjørte de bil til Lviv vest i Ukraina, så tok de seg til Krakow i Polen. Etter to uker her, fløy de til Oslo.

Familien ankom Norge 17. mars og registrerte søknadene i Råde 4. april.

Deretter tilbrakte de to og en halv måned på Hvalsmoen mottak.

21. juni fikk de tildelt hjemkommune og flyttet inn i et hus i Hokksund.

15. august startet Zhanna og Denys på norskskurs, og barna på skole og i barnehage.

Familien har fått innvilget kollektiv beskyttelse i ett år, som er gyldig frem til mai 2023. Dette kan forlenges i opptil tre år. Vis mer

Det nye og ukjente

17. mars ankom familien på fem flyplassen på Gardermoen.

De kjørte buss inn til Oslo og det ukjente.

De ble innlosjert på Hvalsmoen flyktningmottak ved Hønefoss, en nedlagt militærleir.

I to og en halv måned delte familien et lite rom.

Overgangen fra et hektisk småbarnsliv i millionbyen Kyiv til nå plutselig å være flyktning, var stor.

Zhanna syntes det var tungt å leve i limbo, uvitende om hva fremtiden ville bringe.

Hun fikk tiden til å gå ved å organisere mammatrening:

På 17. mai reiste de inn til Hønefoss for å gå i livets første tog for Norge.

Sammen med dem gikk hundre andre ukrainere, med norske flagg løftet i solskinnsværet.

Så, endelig, i fjor sommer fikk de beskjeden: De hadde fått tildelt en kommune.

Den ukrainske familien på fem flyttet til rolige, lille Hokksund i Øvre Eiker kommune, like utenfor Drammen.

Rekordmange 31.000 ukrainere ble bosatt i store og små kommuner i 2022. I år forventer regjeringen at ytterligere 35.000 ukrainere skal få et nytt sted å bo i norske kommuner.

VG i Ukraina: Soldaten og solsikkene

– Norske kommuner har tatt dem imot med åpne armer, sa inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) nylig på en pressekonferanse.

3255 ukrainere venter fortsatt på å bli bosatt, ifølge tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Dette er ukrainere som har fått innvilget asyl, og der det er inngått en avtale med en kommune.

Flere kommuner sliter med å gi flyktningene et permanent hjem – de sier de ikke har nok boliger.

I tillegg var det i slutten av januar cirka 1400 ukrainere som ventet på å få behandlet søknaden sin hos UDI.

For fortsatt kommer det rundt hundre ukrainere til Norge hver dag.

Zhanna og familien opplever at de er blant de heldige.

– Norge hjelper oss på alle nivåer, fra regjeringen til kommunen og naboen. Vi er veldig takknemlige.

I Hokksund begynte Zhanna og Denys på norskkurs.

Zhanna lærte raskt:

Datteren Nastia begynte på skole, og sønnene Fedir og Tykhon i barnehage.

Den nye hverdagen begynte å falle på plass, brikke for brikke.

Zhanna fullroste kommunen: Alt gikk så «smooth», syntes hun. De fikk et hus, lærte språket og ble invitert med ut på båtturer og gratiskonserter gjennom flyktningprogrammet.

Det var likevel noe som manglet for å kunne starte et helt nytt liv.

Noe som ga dem enda mer feste og håp.

For hele tiden, i bakhodet og på nyhetene, surret alt det vonde fra Ukraina.

– Hjemmefra får vi bare dårlige nyheter. Vi har venner som dro til frontlinjen. Noen har dødd, andre kriger fortsatt. Familien vår i Kyiv er hele tiden strømløse, uten varme og lys, og ofte i bomberom, sier Denys.

VG i Kyiv: Den mørklagte millionbyen

Han ser ingen ende på krigen. Å flytte hjem er for risikabelt – han vil ikke utsette barna for det.

– Krigen har endret livet til alle ukrainere.

To håp

Selv om Zhanna er en sånn person som organiserer mammatrening på flyktningmottaket og synes at det å være gravid med tvillinger er nesten lekende lett, har også hun kjent på vonde og vanskelige følelser.

– Siden krigen startet har jeg følt meg fanget og uten fremtid.

Da hun ble gravid, ble hun påminnet hva et vanlig liv kan være. For det å få barn og passe på dem er jo en vanlig del av livet for mange, sier Zhanna.

– Vi fikk litt sjokk da vi skjønte at det var tvillinger. Samtidig ga det oss en plan for den nærmeste fremtiden.

– Babyene har gitt oss følelsen av at livet går videre. Å få barn er en lykke, det bringer så mye lys.

På nyttårsaften flyttet familien Bondarenko-Lazoryshyn inn i et nytt hus i Hokksund. Det gamle var trekkfullt og dårlig isolert, de gikk med boblejakker på kjøkkenet på vinteren.

I det nye huset står dobbeltvognen til tvillingene klar i gangen.

I rommet ved siden av sover Nastia, som er blitt 12.

Hun skjønner at hun snart må hjelpe mye til.

– Jeg tror det blir galskap, men det blir gøy med babyene også, sier hun.

Nastia har fått venner på skolen og driver med turn. Hun har lært araber og øver på flikkflakk. Og hun øver på norsk – som er vanskelig, siden det er lettere å bare snakke engelsk, synes hun.

Vennene fra Ukraina bor spredt rundt i Europa. Det hender de sees på FaceTime.

Klokken nærmer seg fire, og det er på tide å hente sønnene i barnehagen.

Denys støtter sin høygravide kone ut på holken i oppkjørselen.

Snart blir to ukrainske babyer født på Drammen sykehus.

Paret sier de gleder seg til å bidra til det norske samfunnet. Denys går på jobbintervjuer, Zhanna planlegger mammatrening i Hokksund.

– Vi har fått så mye. Nå føler vi at det er vår tur til å gi noe tilbake, sier Zhanna.