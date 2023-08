VALGKAMP-TEMA: Høyre-leder Erna Solberg besøkte Fredlundskogen sykehjem i Mosjøen i slutten av juli.

Høyres privatiseringsplaner: Åtte sykehjem

Hvis Høyre får makten i Norges største byer etter valget, ligger det an til at tilsammen åtte sykehjem bli konkurranseansatt.

Fire av disse sykehjemmene ligger i Oslo, to i Bergen, ett i Tromsø, og det sistnevnte er et planlagt nytt sykehjem i Kristiansand.

Fokus vil være på kvalitet, og private kommersielle aktører vil få en sjanse til å konkurrere, sier Eirik Lae Solberg, Høyres byrådslederkandidat i Oslo.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har advart mot økt privatisering hvis Høyre får makt i kommunene. Vis mer

Det viser en gjennomgang VG har gjort av de konkrete planene Høyre har i syv av Norges største byer - per nå:

Fire i Oslo

To i Bergen

Ett i Tromsø

Ett planlagt nytt sykehjem i Kristiansand

– Om det blir et skifte etter valget vil Høyre åpne for private kommersielle aktører igjen, men vi er tydelige på at man da kun skal konkurrere på kvalitet. Jeg ser for meg at vi kan åpne for å konkurranseutsette 3-4 sykehjem, sier byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg i Oslo.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har advart mot et privatiseringsras hvis Høyre får makt i landets kommuner, og beskrevet eldreomsorgen som et veiskille mellom Høyre- og venstresiden.

Høyre-leder Erna Solberg har på sin side tatt et oppgjør mot regjeringens vegring for å slippe private aktører til.

I dag finnes det bare tre sykehjem i Norge som er konkurranseutsatt gjennom anbud der kommersielle leverer, ifølge NHO. To av dem er i Bærum, og et i Asker - begge Høyre-styrte kommuner. Utover det finnes det 8 - 10 sykehjem organisert som AS-er, som leverer tjenester til kommuner etter behov.

Høyres helsepolitiske talsperson Tone Wilhelmsen Trøen sier kvalitet er viktigere for Høyre enn at det er private som driver.

– Det er ikke et mål for Høyre at sykehjem skal drives av private, men vi vil at private og ideelle skal få mulighet til å samarbeide med kommunene om å skape best mulig tjenester, sier hun.

– Veiskille

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre mener derimot at konkurranseutsetting er en av de største forskjellene mellom Høyre og Ap.

– Ja eller nei til at kommersielle konserner får drive sykehjem er et veiskille, sier han.

– Vi blir flere eldre i årene fremover, og vi må bygge mange nye sykehjem. I motsetning til Høyre vil ikke Arbeiderpartiet at de nye sykehjemmene skal være drevet av kommersielle konserner. Vi er også mot å overlate eksisterende sykehjem til kommersielle konserner, og med det svekke ansattes lønns- og arbeidsvilkår, slik vi har sett flere eksempler på.

Mest i Oslo

Hvis Høyre får konkurranseutsatt fire sykehjem i Oslo, vil fortsatt bare anslagsvis ett av ti sykehjem i hovedstaden være konkurranseutsatt på sikt. De har foreløpig ikke detaljerte planer om hvordan det skal gjøres, eller om det skal være sykehjem driftes av kommunen i dag, eller som skal bygges.

Oslo Høyre har tidligere fått kritikk for å lage alternative budsjetter der de sparer mange titalls millioner på eldreomsorgen. Nå har partiet snudd, og ser ikke lenger for seg å spare penger på konkurranseutsettingen.

Eirik Lae Solberg avviser også Støres påstand om at konkurransen skal skje på bekostning av ansattes lønn og rettigheter.

VIL PRIVATISERE: Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

– Hvis private aktører kan drifte mer effektivt, for eksempel gjennom bedre innkjøpsordninger, nye løsninger og lavere sykefravær, skal den gevinsten benyttes til å heve kvaliteten på omsorgstilbudet ved sykehjemmet. Det er derfor ikke aktuelt for Høyre å spare penger på lavere lønn og pensjon til de ansatte.

– Ingen kampsak

I Tromsø vil Høyre vurdere å konkurranseutsette et sykehjem.

– Det er ingen kampsak for oss. Det som er viktig for Høyre i Tromsø er å få på plass fritt brukervalg når det gjelder hjemmetjeneste, sier ordførerkandidat Anne Berit Figenschau.

Bergen Høyre vil sette minst to av de eksisterende sykehjemmene ut på anbud, og konkurranseutsette nye sykehjem som bygges.

Byrådslederkandidat Christine Meyer avviser at de gjør det for å spare penger.

– For Høyre er bruk av private og ideelle ikke et spørsmål om lavere kostnad, men økt kvalitet.

ANDREPLASS: Byrådslederkandidat Christine Meyer i Bergen vil privatisere to eksisterende sykehjem - altså nest flest av Høyre i storbyene.

Vil ikke konkurranseutsette

Men flere steder har ikke Høyre noen konkrete planer om å konkurranseutsette eksisterende sykehjem. Det gjelder både i Fredrikstad, Stavanger og Kristiansand.

I Trondheim vil ikke Høyre konkurranseutsette noe:

– Det viktigste vi kan gjøre i Trondheim er å bli en langt mer attraktiv arbeidsgiver ved å øke bemanningen og få inn mer fagpersonell. Det igjen vil sørge for at alle eldre får tjenestene de har krav på, sier ordførerkandidat Kent Ranum.

VIL IKKE: Kent Ranum vurderer privatisering annerledes enn Høyres andre ordførerkandidater i byene.

– Du går litt mot strømmen?

– Ja, men jeg mener vi fortsatt representerer kjernen av god Høyrepolitikk. Her i Trondheim er ikke det svaret nå. Svaret er å få skikk på sykefravær, bemanning og å sørge for kompetanseheving for våre ansatte, sier han.

Bare nye sykehjem

I Høyres alternative økonomiplan i Stavanger anslår de at de kan spare 100 millioner i 2025 og 2026 på å lyse ut deler av tjenestetilbudet i levekårssektoren til ideelle og private kommersielle.

Det gjelder altså hele sektoren.

– Kommer dere til å spare på å konkurranseutsette fremtidige sykehjem?

– Jeg tror at flere ulike aktører, både kommunale, ideelle og private, gjør at man lærer av hverandre. Det bidrar til å både få et bedre bilde av kostnadene. Vi kommer på ingen måte til å ha noen anbud der lønn og pensjoner er vilkårene, det er utelukkende kvalitet, sier ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal.

Kristiansand bystyre har allerede vedtatt å vurdere å la det neste sykehjemmet som bygges drives av private - det vil Høyre sørge for at skjer.

Men de vil ikke konkurranseutsette noen av dagens kommunale sykehjem.

– Vi mener det blir mer ro og forutsigbarhet med å si at det neste som skal bygges skal driftes privat, i stedet for å konkurranseutsette eksisterende tilbud og skape uro rundt det. Da kan vi starte fra scratch og få en konkurranse basert på kvalitet, sier ordførerkandidat Mathias Bernander.