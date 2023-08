KRITISK: Raymond Johansen mener Erna Solberg må ta større ansvar.

Raymond: − Erna Solberg er en myteskaper

Raymond Johansen (Ap) sier at Erna Solberg bygger opp under myter om norske kommuner og de som jobber der. Han ber Høyre-lederen se selv i speilet.

Kortversjonen Høyre-leder Erna Solberg (H) sa i vaglkampduellen på VGTV igår at administrasjonsutgiftene i Oslo kommune har økt med over en milliard kroner på åtte år.

Raymond Johansen (Ap), Oslos byrådsleder, forsvarte pengebruken ved å fremheve de mange jobbene og tjenestene det har resultert i.

Johansen påpeker at Solberg laget åtte nye direktorater og tusen jobber i staten mens hun var statsminister.

Han sier hun bygger opp myter om offentlig vekst og pengebruk og at virkeligheten er at mesteparten dreier seg om nye jobber og «mennesker av kjøtt og blod». Vis mer

Erna Solberg (H) trakk onsdag frem Oslo som et skrekkeksempel på partilederdebatten på VGTV.

Hun sa at administrasjonsutgiftene har økt med over 1 milliard kroner på åtte år. Høyres regnestykke er basert på SSB-tall og justert for pris- og lønnsvekst.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) reagerer på retorikken.

– Jeg opplever her at tidligere statsminister Erna Solberg er en myteskaper. Pengene vi bruker er i hovedsak lønnsutgifter. Dette er mennesker av kjøtt og blod som gjør en uvurderlig jobb, sier Johansen til VG.

– Noen som ikke gjør noe

Han forsvarer pengebruken fordi det har gitt flere ansatte og bedre tjenester.

– Det skapes en myte i det offentlige rom om at kommuneansatte nærmest er noen som ikke gjør noe, og at man ansetter flere og flere av dem. Det vi har gjort gjennom disse årene er blant annet å ansette tusen flere i eldreomsorgen og mer enn 300 flere lærere.

HJERTELIG: VG møtte Johansen på Grønland Torv. Der møtte han en gammel kjenning, tidligere Høyre-byråd Grete Horntvedt, som fortsatt er aktiv og driver valgkamp - for at Johansen skal byttes ut som byrådsleder.

Johansen peker på at Erna Solberg-regjeringen selv bidro til byråkrativekst da hun styrte Norge.

– I tillegg skjermet hun Statsministerens kontor (SMK) for såkalte effektivitetskutt i ABE-reformen.

– De ansatte i kommunen er innovative, kreative og driver med tjenesteproduksjon. Solberg bør se seg selv i speilet med hva hun gjorde som statsminister. SMK var de eneste som ble unntatt ABE-reformen. I tillegg ble det åtte nye direktorater og tusen nye statsansatte. Det kritiserer jeg henne ikke for, fordi hun antagelig så det var nødvendig, sier han:

– Men hun gir nå et etterlatt inntrykk av at kommunene driver ineffektivt, sier han.

Info Høyres regnestykke Utgiftene til administrasjon i Oslo har økt med 1 238 752 000 kroner fra 2015 til 2022 hvis man justerer for økt pris- og lønnsvekst, ifølge regnestykket Høyre har gjort basert på tall fra SSB. Helt konkret øker utgiftene fra 1 362 953 000 til 2 951 276 000 kroner, men justert for pris- og lønnsvekst (ved bruk av den kommunale deflatoren) i perioden vil det sammenlignbare tallet for 2015 være 1 712 524 000 kroner. Det betyr en økning på 72 prosent eller ca 1,2 mrd utover hva pris- og lønnsvekst skulle tilsi. Tallene er hentet fra SSB-tabellen for brutto driftsutgifter på FGK1b Administrasjon, kommune (SSB 12362). Kategorien omfatter administrasjon, forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen og administrasjonslokaler. Vis mer

– Det etterlatte inntrykket

– Hun sier det ikke rett ut?

– Nei, men det er det etterlatte inntrykket når hun sier at administrasjonsutgiftene har økt med en milliard.

Johansen viser til tall fra SSB som viser at kommunen bruker mindre penger på administrasjon per innbygger enn andre sammenlignbare kommuner, inkludert Høyre-bastionen Bærum.

Info Johansens tall Ifølge KOSTRA-tallene bruker Oslo i 2022 i gjennomsnitt 3134 kroner på administrasjon per innbygger. Bærum brukte i samme periode i snitt 4196 kroner per person. Disse tallene inkluderer ikke utgifter til administrasjonslokaler og forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, som er inkludert i Høyres regnestykke. Vis mer

– Sparte Staten

Han mener at det å skaffe seg egen IT-kompetanse kan spare det offentlige for penger, fordi alternativet er å bestille alt fra det private næringsliv. I tillegg mener han det motbeviser myten om at det kun skjer innovasjon i det private.

– Vi etablerte selskapet Origo som Høyre vil kutte. Under pandemien laget de et dashbord som ga full oversikt over hvem som var smittet, hvor mange som var vaksinert og hvor de bodde. Alt dette skjedde i samtid, sier Johansen og legger til:

– Dette var en gigantisk innovasjon som sparte staten, altså Erna Solbergs regjering, for store penger, sier han.

KJENDISTREFF: Hun fikk bilde av stand up-komiker Zahid Ali og Raymond Johansen på Grønland torsdag.

– Oslo kommune har blant annet økt antall årsverk med 66 i informasjonsavdelingen siden 2015. Hvorfor trenger dere det?

– Dette er mennesker som i hovedsak driver med informasjon til innbyggerne, og sparer andre avdelinger for den jobben. Om noe, så har vi lite av dem, sier Johansen.

Oslo har budsjettert med å få inn 960 millioner kroner i eiendomsskatt i år. Johansen ber Høyre si hva de vil kutte, hvis de skal kutte to milliarder i eiendomsskatten, som ligger inne i Høyres kuttforslag, sier han.

– I 2015-valgkampen sa du at ingen med Obos-leilighet skulle betale eiendomsskatt. Nå betaler rundt 20.000 det. Erna Solberg mener du ikke var helt ærlig?

– Det er sant at flere betaler eiendomsskatt, fordi at verdien på leilighetene har økt.

– Var du uærlig?

– Nei, dette kunne vi ikke forutsi i 2015.

Han forsvarer eiendomsskatten, både fordi det har gitt bedre kommunale tjenester og fordi den fortsatt er moderat i Oslo, sammenlignet med andre steder.

ÆRLIG: Johansen sier ikke han var uærlig.

Han lover å «stå knallhardt» på at den ikke skal økes i eventuelle forhandlinger med SV og MDG, som begge vil øke den.

– Vi har bygd 3000 barnehageplasser. Andelen som nå går i barnehage i Oslo er nå 92 prosent. Den har aldri vært så høy før.

Han legger til:

– Bunnfradraget er det høyeste i Norge, og vi har den mest moderate eiendomsskatten.

– Minst effektivt

Eirik Lae Solberg, Høyres byrådslederkandidat i Oslo svarer på vegne av Solberg.

– Oslo kommune er blant de kommunene som driftes minst effektivt av de store kommunene, ifølge Teknisk beregningsutvalg. Han må gjerne la seg inspirere av Solberg-regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform, som frigjorde 16,1 milliarder til blant annet bedre skole, eldreomsorg og kollektivtrafikk, sier Lae Solberg.

– ÅTTE GANGEREN: Eirik Lae Solberg sier Johansen-byrådet henter inn åtte ganger mer enn de planla, i eiendomsskatt.

Slik svarer han på henvisningen Johansen gjør til Bærum.

– I likhet med flere andre Høyre-kommuner har ikke Bærum eiendomsskatt. Utviklingen vi har sett på eiendomsskatten i Oslo er akkurat hva vi advarte mot. I 2015 sa Ap at 250 millioner var nok for å gi god velferd, nå henter de inn nesten åtte ganger så mye og kaller det for «moderat».