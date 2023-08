En person ble her arrestert av politiet.

Masseslagsmål på Ekebergsletta: Politiet beslagla knokejern, jernstang, hammer og luftpistol

Hendelsen er ikke knyttet opp mot Norway Cup.

Tirsdag var rundt 50 ungdommer samlet til slagsmål på Ekebergsletta i Oslo, der fotballturneringen Norway cup avholdes.

I første meldingen til politiet var det snakk om rundt 50 ungdommer.

To personer ble skadet under slagsmålet. De to skal ha sårskader. Den ene personen ble tatt til polititeltet på Ekebergsletta.

Onsdag kan fungerende enhetsleder enhet Øst, Sigve Bolstad, fortelle at politiet har beslaglagt en rekke våpen etter slåsskampen.

– Vi har tatt beslag i luftpistol, hammer, knokejern, jernstang og mobiltelefoner. Dette er ting som overhode ikke har noe å gjøre uansett hvor det måtte være. Hvert fall ikke på et arrangement som Norway cup, sier Bolstad til VG.

Politiet har snakket med 15 ungdommer i etterkant.

De var på stedet i løpet av minutter, både til fots og på sykkel.

Alle de involverte er under kriminell lavalder.

– Vi har vært i dialog med foreldrene. De kom til Ekeberg, så tok vi en samtale inne på en skole her. I tillegg er barnevernsvakten kontaktet. Nå blir det gjennomført bekymringsmeldinger og samtaler i etterkant. De involverte er bortvist fra Norway Cup gjennom hele arrangementet, sier Bolstad.

Bolstad skryter av dialogen med arrangøren av Norway Cup. I tillegg har politiet dialog med ulike bydeler.

– Slik at de er informert videre om situasjonen som har utspilt seg. Det kommer til å bli fulgt opp videre.

Hendelsen er ikke knyttet opp mot Norway Cup. Bolstad sier det kan være en tilfeldighet at masseslagsmålet fant sted akkurat her.

– Man har tidligere hatt konfliktlinjer hvor man har barket sammen, for eksempel på Oslo S for en liten stund siden. Det er ikke unaturlig at de barket sammen. Vi sitter ikke på opplysninger om at Ekebergsletta var et mål.

Politiet anser Norway Cup som et trygt sted å være. De har en rekke patruljer på arrangementet.

– Jeg ønsker å rose arrangøren. Det er en god beredskap og god samhandling, avslutter Bolstad.