HJEMREISEN: Johanna Mayer med datteren Tuva er klare til å ta fatt på hjemturen til Gol mandag formiddag.

Flomevakuert med helikopter: Vannet gikk seks timer senere

De ble evakuert fra Gol i grevens tid, høygravide Johanna Mayer (34) og mannen Christian Ihlen Brunborg (32). Mens vannet steg og flommen herjet, ble de fløyet i sikkerhet til sykehus.

Det viste seg at paret ikke hadde alle verdens tid på seg, for bare seks timer etter at de landet på helipaden ved Ringerike sykehus, gikk vannet.

– Det var veldig fint å være der da. Det hadde vært en helt annen stressfaktor om vi hadde vært hjemme, sier Christian til VG.

– Ja, for situasjonen hadde forverret seg i mellomtiden, skyter Johanna inn.

Da hadde det nemlig gått ras, og veien var stengt flere steder nedover mot Hønefoss.

Det var Ringerikes Blad som omtalte saken først. Da paret ble evakuert var Johanna to dager før termin.

– Vi hadde ikke hatt en sjanse til å komme ned med bil. Så da hadde det vært en helt annen helikoptertur med rier etter at vannet hadde gått. Nå var det trygt, sier Christian som ikke kan få fullrost beredskapen og behandlingen de fikk av alle de møtte.

EVAKUERES: Her evakueres Christian Ihlen Brunborg og Johanna Mayer fra flommen onsdag.

– Vi ble først oppringt av jordmor i Hallingdal som sa vi skulle evakueres. Etterpå ringte 113 og ba oss kjøre til helikopterplattformen i Gol, forteller Johanna på klingende svensk.

Paret forteller at det også var to andre gravide som ble fraktet til Hønefoss av Sea King helikopteret.

– Var dere nervøse?

– Både ja og nei. Det var litt spesielt å bli evakuert med helikopter, men de var veldig proffe både i Gol og de som jobbet på helikopteret, sier Johanna.

Vel fremme i Hønefoss litt før klokken 14 onsdag, kjøpte ekteparet litt snacks og belaget seg på en rolig kveld med en film eller serie.

FREMME: Her har helikopteret landet ved Ringerike sykehus med Johanna Mayer (34) og Christian Ihlen Brunborg (32).

– Jeg ruslet ned til en restaurant for å hente litt mat vi kunne kose oss med, men da jeg kom tilbake sto Johanna i sykehusdrakt. Vannet hadde gått klokken 20, forteller Christian.

Men datteren Tuva hadde visst ikke bråhast likevel. Først klokken 23.05 torsdag meldte hun sin ankomst, 3910 gram tung og 51 cm lang.

– Vi er veldig glade for den gode beredskapen, og at de var føre-var, sier Christian.

Mandag kunne ekteparet kjøre hjem til Gol hvor huset lå uskadet og ventet på den lille familien.

– Det er veldig godt å være hjemme, sier Johanna og Christian.

– Hadde det vært en gutt, kunne han vært kalt Storm?

– Vi har fått forslag om å kalle henne Hansine, men vi hadde bestemt navn på forhånd, ler den nybakte pappaen.

