Unge er kritiske til klimaaksjoner

En ny undersøkelse viser at de aller yngste er mer kritiske til klimaaksjoner mot kunstverk enn folk mellom 25 og 34 år.

I høst har klimaaktivitster i Europa gått til aksjon mot kjente kunstverk. I oktober fikk Claude Monets «Høystakk» smurt potetmos på seg i den tyske byen Potsdam. Maleriet fikk permanente skader. Tidligere samme måned kastet to klimaaktivister fra Just Stop Oil tomatsuppe på Vincent van Goghs maleri «Solsikker» på Storbritannias nasjonalgalleri.

Også i Norge har det vært to slike aksjoner: I begynnelsen av november limte aktivtister seg fast til Edvard Munchs kjente maleri Skrik på Nasjonalmuseet, og bare en uke senere ble monolitten i Frognerparken tilgriset av maling. Organisasjonen Stopp oljeletinga sto bak begge.

Aksjonistene forsvarer handlingene med at de ønsker å sette fokus på klima og miljø. Det har ført til sterke reaksjoner og debatt.

Oslofolk skiller seg ut

Respons Analyse har spurt et representativt utvalg nordmenn om deres reaksjoner, og svarene viser at bare et lite mindretall støtter klimaaktivistenes aksjoner. Bare fem prosent svarer at de er for.

– En gruppe som skiller seg ut er oslofolk hvor en større gruppe enn i resten av landet – ti prosent – er enige i at vold kan forsvares. Åtte prosent støtter aksjonsformen, og elleve prosent får lyst til å leve mer bærekraftig som følge av aksjonene, sier seniorrådgiver i Respons Analyse Marius Amundsen Flaget til VG.

Den yngste aldersgruppen er mer negative til klimaaksjonene enn de som er litt eldre, viser undersøkelsen. Blant de mellom 18 og 24 er 84 prosent imot, og ti prosent er for. Til sammenligning er 76 prosent imot og 16 prosent for i aldersgruppen 25 til 34 år.

– Bortsett fra at de unge i større grad bifaller bruk av vold er de på linje med andre aldersgrupper i de andre spørsmålene, sier Flaget.

Åtte av ti svarer at de mener at aksjonene ødelegger for klimakampen. Også her er det litt flere blant de yngste (82 prosent) som er kritiske enn de litt eldre (76 prosent). Det er færrest blant de eldste som tror at aksjonene hjelper klimakampen.

– Vi ser også at menn i større grad enn kvinner får lyst til å leve mindre bærekraftig av denne type aksjoner – 38 prosent mot 28 prosent. I Rogaland får halvparten av alle lyst til å leve mindre bærekraftig, sier Flaget.

Støtter ikke aktivistene

På gaten i Oslo er alle VG snakker med enig med flertallet i befolkningen.

– Det er jo dumt, egentlig. Hvis du skal aksjonere for klima, bør du kanskje gjøre det på en annen måte, sier Burak (16).

Han får støtte fra kompisene.

Amir og Burak (16) mener klimaaktivistene bør bruke andre virkemilder for å få frem budskapet sitt.

– Det er unødvendig å ødelegge malerier og sånn. En statue får du kanskje vasket, men malerier ... De er jo verdifulle, sier Amir (16).

Guttene er enig i at det finnes bedre måter å protestere for klima på.

– Du kan heller lage din egen kunst, kanskje av søppel du finner på bakken, heller enn å ødelegge noe som allerede finnes slik at noen må streve med å fikse det igjen, sier Burak.

Helena Mannsverk (22), Ingrid Opgård (25) og Anja Mannsverk (19) tror mange bare blir mer irritert på klimaaktivistene når de angriper kunst.

Altaværingene Ingrid Opgård (25), Helena Mannsverk (22) og Anja Mannsverk (19) er på helgetur i hovedstaden. De har fått med seg noen av aksjonene, men tror ikke de har den effekten aksjonistene ønsker.

– Jeg tror ikke de kommer noen vei med det. Folk blir bare irritert av det, sier Opgård.

Heller ikke Sara Hartman (25) og Andrea Nyholm (25) fra Finland tror klimaaktivistene gjør lurt i å angripe kunstverk.

Sara Hartman (25) og Andrea Nyholm (25) støtter heller ikke aksjonene mot kunstverk.

– Jeg jobber i kultursektoren selv, og å ødelegge kunst for å få oppmerksomhet om klimakampen ... Jeg ser ikke sammenhengen mellom de tingene, sier Hartman, som bor og jobber i Oslo.

Hun forteller at de har en venn i Finland som også demonstrerer for klima, men på andre måter.

– Jeg syns det er en viktig sak, men det er bedre å forsøke å stoppe årsakene til klimaendringene, heller enn å bare skape oppmerksomhet rundt saken ved å ødelegge kunst.

Venninnen Nyholm, som er på besøk i Norge, er enig.

– Sånt gjør bare at folk blir mer irriterte på klimaaktivistene, og folk er allerede ganske irriterte på dem. De trenger ikke flere grunner.