Kvinne falt 30 meter ned fra E6

Kvinnen skulle krysse motorveien for å hjelpe en bilist - og falt 30 meter til sin død. Ulykken skjedde på en E6 nord for Strõmstad.

Den 45 år gamle kvinnen som omkom tirsdag kveld, er norsk statsborger. De pårørende er varslet, opplyser polisregion Vest i Sverige.

Ved Dynekil om lag 15 kilometer sør for grensen går E6 over en høy bro. Her fikk en eldre kvinne motorstopp. Den norske kvinnen kom i motsatt retning og stanset.

– Det synes som om hun ville hjelpe en trafikant i nød. Det er beundringsverdig, men forferdelig at det ender slik, sier politiets pressetalsperson Hans-Jörgen Ostler til VG.

Kvinnen tok på seg refleksvest for å krysse E6 i mørket. Men mellom vegbanene, cirka 30 meter over bakken, er det et gap som er om lag 50 cm bredt.

Der falt kvinnen ned.

– Om hun ikke så mellomrommet eller om hun gled etter at hun klatret over rekkverket, vet vi ikke. Men det er en meget trafisk ulykke, sier Ostler.

Den svenske avisen Expressen meldte nyheten først.

Politiet fikk meldingen klokken 19.14 tirsdag. Dødfallet utredes av politiet i Uddevalla.

Ostler vet ikke om den norske kvinnen var alene i bilen. Det er uklart hvor mye den eldre kvinnen hun skulle hjelpe, oppfattet av hendelsen.