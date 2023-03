UVÆR: Snøfokk, vind og kraftig nedbør vil prege været flere steder fra torsdag ettermiddag. Bildet er tatt under snøbrøyting i Kløfta ved en tidligere anledning.

Venter snøkaos: − Beregn ekstra tid og vær tålmodig

Det er ventet sterk vind og store mengder snø flere steder i landet det neste døgnet. Vegtrafikksentralen ber trafikanter om å vise hensyn i snøkaoset og vurdere å la bilen stå hvis man kan.

– Det er klart at det kan bli krevende kjøreforhold, så vi anbefaler folk til å planlegge turen godt og sjekke trafikkmeldinger og informasjon på våre nettsider.

Det sier leder av trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen Nils Karbø til VG.

Fra og med torsdag ettermiddag er det varslet kraftige snøbyger og sterk vind flere steder i landet. Det er også sendt ut rødt farevarsel for snøskred og oransje farevarsel for snø flere steder.

– Beregn ekstra tid og vær tålmodig. Det er viktig å gjøre seg kjent med forholdene og vurdere å rett og slett la bilen stå hvis man kan det, sier Karbø.

Fare for snøskred

For Rogaland og indre strøk av Vestland vil det være kombinasjonen av vind, sludd og snø som kan forårsake vanskelige kjøreforhold.

Sterk vind på Sunnmøre gir økt fare for snøskred i utsatte områder, som kan føre til stengte veier. I Agder og Telemark er det de ventede snømengdene som kan gi krevende føre.

På Twitter advarer Vegtrafikksentralen vest om glatte veier og dårlig sikt:

Politiet i Agder har også gått ut med en advarsel på Twitter:

– Agderpolitiet anmoder innbyggerne å følge med på værvarselet om de skal ut å kjøre på veiene de nærmeste timene. Spesielt fra Flekkefjord til Mandal ventes det vanskelige kjøreforhold fra tidlig i ettermiddag og utover kvelden, skriver de.

– Forventer dere flere ulykker enn vanlig i kveld?

– Det er vanskelig å si, vi håper folk kjører etter forholdene. Men det er klart at det ofte kan skje mindre og større ting, så man må være forberedt på uventede hendelser på veien, sier Karbø.

Vegtrafikksentralen skriver på sine nettsider at de har alt tilgjengelig mannskap ute for å sikre, rydde og strø. De oppfordrer trafikanter om å ta det med ro og vise hensyn til brøytemannskapene.

– Sjekk trafikkmeldinger, sjekk forholdene, kjør hensynsfullt og hold god avstand til bilen foran.

Veier kan bli stengt

Vegtrafikksentralen advarer mot at flere veier kan bli stengt og at fremkommeligheten kan bli begrenset.

Allerede er det kolonnekjøring over flere fjelloverganger. Riksvei 13 over Vikafjell er stengt frem til fredag klokken 10.

Det er også varslet at Riksvei 15 over Strynefjellet og E6 over Dovrefjell kan bli stengt på kort varsel som følge av uværet.

