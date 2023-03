ROSES: Hadia Tajik er på årsmøte i hjemfylket Rogaland.

Støre hyller Tajik: − En av de mest effektive statsrådene vi noen gang har sett

Hadia Tajik kjemper om å bli ny nestleder i Arbeiderpartiet. Toppsjefen skryter av henne som en historisk effektiv statsråd.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er lørdag på besøk på Rogland Aps årsmøte. I sin innledning skrøt han av tidligere nestleder og nå nestlederkandidat Hadia Tajik (Ap).

– Hadia viser at det går. Hun var arbeidsminister og var en av de mest effektive statsrådene vi noen gang har sett, sa Støre, og ble avbrutt av spontan applaus fra salen.

Han fortsatte med å liste opp Tajiks gjennomslag som arbeids- og inkluderingsminister.

PÅ VISITT: Statsminister Støre er på dagsbesøk til Rogaland Aps årsmøte.

Nestlederstrid

Rogaland Ap har foreslått Tajik som nestleder – og en rekke fylkeslag har foreslått kunnskapsminister Tonje Brenna.

Tajik gikk av som nestleder og arbeidsminister i mars 2022, etter VGs pendlerbolig-avsløringer. Siden det har toppledelsen i Ap bestått av leder Jonas Gahr Støre, nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng. Alle tre ønsker å fortsette.

De to stortingsrepresentantene Tuva Moflag (Akershus) og Trine Lise Sundnes (Oslo) var de første som tok åpent til orde for et løsning der både Tajik og Brenna er med i ledelsen, i Vårt Land.

Mandag gikk tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal ut og lanserte samme løsning i TV2. Tirsdag meldte VG at Jon Reidar Øyan, som leder Aps homonettverk, også vil ha Tajik og Brenna i ledelsen.