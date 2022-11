GIKK AV: Hans Sverre Sjøvold var tidligere politimester i Oslo. I juni gikk han av som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste.

Oslo politidistrikt får kraftig kritikk i Sjøvold-gransking

En politiansatt ble 100 prosent ufør etter å ha varslet om press og trusler i Oslo politidistrikt. Granskingen slår fast at Sjøvolds våpenlevering skapte betydelige problemer.

I mai avslørte VG at en politiansatt fikk utbetalt 1,2 millioner kroner mot å si opp jobben sin som saksbehandler ved våpenkontoret i Oslo politidistrikt.

Mannen hadde fortalt Spesialenheten for politisaker om press og trusler fra kolleger og ledere om å ta imot tre våpen daværende politimester Hans Sverre Sjøvold ønsket å kvitte seg med.

Sjøvold fikk i 2020 en bot på 50.000 kroner for ulovlig besittelse og oppbevaring av våpen gjennom flere år.

Etter at VG skrev om millionavtalen, gikk Sjøvold av som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i juni i år.

Den politiansatte familiefaren er blitt 100 prosent ufør etter saken og hans advokat Per Zimmer uttalte til VG:

– For min klient er ikke erstatningen noe annet enn et plaster på et dypt sår som ikke vil gro.

Etter VGs avsløringer igangsatte politidirektør Benedicte Bjørnland en ekstern gransking av saken og hvordan varselet fra den politiansatte hadde blitt behandlet i Oslo politidistrikt.

Nå er rapporten klar.

VENTET PÅ SVAR: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) måtte flere ganger svare på spørsmål om Sjøvold-saken fra stortingets talerstol. Mehl sa det var viktig at alle sider av saken ble gjennomgått.

Ikke i tråd med loven

Onsdag publiserte politiet konklusjonene i granskingsrapporten:

Sjøvolds innlevering av våpen i Oslo politidistrikt skapte betydelige problemer.

Våpnene ble levert til et kontor som i utgangspunktet ikke kunne ta dem imot.

De som skulle ha vurdert saken (påtale) ville ha vært inhabile til å behandle en våpeninnlevering fra sin egen sjef.

Sjøvold hadde imidlertid ingen kjennskap til eller befatning med varslingssaken. Det foreligger heller ikke noen holdepunkter for at han forsøkte å påvirke prosessen etter at våpnene var innlevert.

Saksbehandleren som tok opp saken i 2015-2016 varslet om kritikkverdige forhold, men dette ble ikke oppfattet som et varsel av Oslo politidistrikt. Varselet ble derfor ikke fulgt opp i tråd med arbeidsmiljøloven og gjeldende retningslinjer.

Arbeidsgivere har en spesiell plikt til å følge med på arbeidsmiljøet til ansatte som har varslet (omsorgsplikt). Varsleren befant seg i en særlig sårbar situasjon, men det ble ikke iverksatt noen tiltak for å ivareta arbeidsmiljøet hans i 2016. Dette er et brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Senere varsel i 2019 ble rapportert oppover i linjen i Oslo politidistrikt. Fordi Spesialenheten da undersøkte saken, valgte politidistriktet å ikke gå ytterligere inn i saken på dette tidspunktet. Varsleren burde ha vært informert om, og involvert i denne vurderingen.

Behandlingen av saken høsten 2020 ble ikke fullført i henhold til de gjeldende rutinene for håndtering av varslingssaker. Hensynet til kontradiksjon ble ikke ivaretatt, og det er heller ikke notoritet rundt de vurderingene som ble foretatt.

Oslo politidistrikt har tidligere erkjent og beklaget at varsleren ikke har blitt behandlet korrekt. Det er ikke funnet noe grunnlag for kritikk mot nåværende politimester i Oslo politidistrikt.

Granskingen er gjennomført av advokatfirmaet Haavind på oppdrag fra Politidirektoratet og Oslo politidistrikt.

SKAL LÆRE: Politidirektør Benedicte Bjørnland

– Jeg opplever en stor grad av ydmykhet hos ledelsen i Oslo politidistrikt i forhold til de feil og svakheter som rapporten peker på. Det gir god grobunn for læring og utvikling, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Politimester i Oslo, Beate Gangås, erkjenner at varsleren ikke er behandlet korrekt.

– Evalueringsrapporten har konkludert med at saken burde vært behandlet som en varslingssak mye tidligere, og allerede i 2016. Det er beklagelig at dette ikke ble gjort, da det har ført til at saken ble svært belastende og har fått store konsekvenser, skriver Gangås i en pressemelding.

Forsøkte å varsle ledere

Den politiansatte ved våpenkontoret forsøkte allerede i 2016 å varsle sine ledere i Oslo politidistrikt om det han mente var en våpeninnlevering i strid med regelverket. Men først i mai 2020 – over fire år etter senere – opprettet Oslo politidistrikt en varslersak.

I en e-post til VG skrev hans advokat Zimmer før sommeren at hans klient opplevde ikke å nå frem med sine varsler og opplevde å bli direkte motarbeidet av linjeledelsen.

– Saken har vært en enorm belastning for han og han forsøker å legge den bak seg, opplyste Zimmer:

– Hans ledere gav han en følelse av at det var han som var problemet da han ikke ville ta imot og destruere våpnene, i strid med regelverket. Da lysene blinket burde så vel politidistriktet som fagforeningen PF forstått sakens alvor. Han er overrasket over at det ikke skjedde.

VÅPEN: Dette er ett av tre våpen som Sjøvold skal ha oppbevart ulovlig.

Mehl: Alle sider må gjennomgås

Justisminister Emilie Enger Mehl uttrykte før sommeren at en eventuell fryktkultur i politiet måtte undersøkes:

– Jeg mener alle sider av saken må gjennomgås, og legger til grunn at alle kritikkverdige forhold Haavind måtte finne i sin gjennomgang blir fulgt opp, enten det er snakk om påstander om press, trusler eller eventuelle andre forhold som måtte kreve videre undersøkelser, skrev Mehl til VG.

POLITILEDERE: Avgått PST-sjef Hans Sverre Sjøvold, justisminister Emilie Enger Mehl og politidirektør Benedicte Bjørnland.

I avhør med Spesialenheten har Hans Sverre Sjøvold avvist at han ble spesialbehandlet fordi han var politimester i Oslo. Den daværende politimesteren leverte inn våpen til en ansatt ved våpenkontoret som tilhørte samme frokostklubb som ham, fremkom det i avhørene som VG har fått innsyn i.

I et brev fra Oslo politidistrikt fra 3. juli 2020 skrev tidligere visepolitimester Sveinung Sponheim til den politiansatte: «I denne saken er en ansattes varslingsplikt satt opp mot lojalitetsbindinger til en leder av virksomheten, og hvor prinsippet om krav til likebehandling ble fraveket».

– Det ligger vel i det at en leder åpenbart ble behandlet annerledes enn en vanlig person, sa Sponheim til VG.

I juni 2020 fikk Sjøvold en bot på 50.000 kroner for ulovlig besittelse og oppbevaring av våpen. Spesialenheten henla påstandene om at Sjøvold skal ha misbrukt sin stilling ved å legge press på ansatte i politidistriktet.

VG har sendt intervjuforespørsler til Hans Sverre Sjøvold, justisminister Emilie Enger Mehl, politidirektør Benedicte Bjørnland og Justisdepartementet. Vi har foreløpig ikke fått svar.