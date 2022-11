LØSLATT: Kvinnen ble sendt til soning i 87 dager etter at hun ikke klarte å betale bøtene hun var ilagt.

Slo alarm om ulovlig soning – nå får politiet kritikk

Kvinnen ble sendt i fengsel i 2017 fordi hun ikke klarte å betale bøter, men ble løslatt da advokaten slo alarm. Forsvarergruppen er kritisk til at saken ikke førte til en oppvask i politiet.

Fem år senere, 21. oktober i år, slo Riksadvokaten alarm om at politiet ikke har fulgt loven i disse sakene.

Leder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson, reagerer på at det ikke ble tatt affære da politiet løslot kvinnen for fem år siden, etter at advokaten hennes hadde protestert mot at hun ble sendt til soning.

– Det er forstemmende at politiet har fått varsel om regelbrudd uten at noe er gjort på et overordnet eller systematisk nivå i et forsøk på å finne ut av hvorfor problemet oppsto, sier Dietrichson til VG.

FORSVARER: Advokat Marius Dietrichson er leder av Advokatforeningens forsvarergruppe. Bildet er tatt under en rettssak i november 2021.

– Hva tenker du om at Sør-Øst politidistrikt ble "alarmert" allerede for fem år siden?

– Noe av svaret ligger nok i at den gruppe mennesker som her lider urett, de uten egne midler og i tillegg straffet med bøter, er en svak gruppering som ikke gjør mye ut av seg.

– Jeg frykter at det av og til reflekteres i hvordan de håndteres av myndighetspersoner og samfunnet forøvrig.

Dietrichson har tidligere omtalt bøtesoning som det nærmeste vi kommer gjeldsfengsel for folk som ikke klarer å gjøre opp gjelden sin.

– Det er en ordning vi avviklet for om lag 150 år siden.

Info Dette er saken Hvis en person blir ilagt bot, men ikke har penger, så kan påtalemyndigheten beslutte at straffen skal sones i fengsel.

Selve etterforskningen av straffesaker utføres av ansatte i politiet, men det er jurister i påtalemyndigheten som leder den og avgjør påtalespørsmålet.

Riksadvokaten har avdekket at beslutningen i mange tilfeller er tatt av politiansatte alene, uten at påtalemyndigheten har vært involvert. Det er i strid med loven.

I alle landets politidistrikter, unntatt ett, har det ifølge Riksadvokaten vært vanlig praksis at disse sakene er behandlet av andre politiansatte, noe som er i strid med loven.

Samme dag saken ble kjent, ble 22 personer som sonet for manglende bøtebetaling, løslatt fra norske fengsler. Vis mer

Det var 21. oktober i år Riksadvokaten slo alarm om at folk som har måttet gå i fengsel fordi de ikke har betalt bøtene sine, kan ha sonet på manglende grunnlag.

22 personer ble løslatt fra fengsel samme dag saken ble kjent – men flere tusen kan ha blitt rammet. Denne uken skrev VG at en bøtesoner ble løslatt fra et norsk fengsel allerede for fem år siden.

– Jeg sa fra allerede i 2017, sa advokat Nils Christian Nordhus.

Klienten hans, en rusavhengig kvinne, var arbeidsløs og fikk støtte til livsopphold til Nav.

Hun ble innkalt til soning av en straff på 87 dagers fengsel, etter at hun ikke hadde betalt bøter på til sammen 46.390 kroner.

Hun ble løslatt etter ni dager – etter at Nordhus hadde sendt en begjæring til Oslo tingrett.

– Jeg ble veldig syk av abstinensene. Jeg bare lå på cella, og orket verken å prate eller røre meg. Jeg fikk ingen medisiner, det var helt forferdelig, har kvinnen sagt til VG.

Riksadvokaten slo alarm etter at Gatejuristen, et rettshjelpstiltak i Kirkens Bymisjon, stilte spørsmål ved at en rusavhengig klient var innkalt til soning i 50 dager fordi vedkommende ikke hadde betalt en bot på 25.000 kroner.

I et brev til landets statsadvokater skriver Riksadvokaten at statsadvokatene skal forsikre seg om at politidistriktenes rutiner for fullbyrdelse av

subsidiær fengselsstraff oppfyller lovens krav.

– Beslutning om soning av den subsidiære fengselsstraffen krever at den botlagte har betalingsevne, eller – om den botlagte ikke har betalingsevne – at allmenne hensyn tilsier at fengselsstraffen sones, skriver Riksadvokaten.

BLE LØSLATT: 22 personer ble løslatt samme dag Riksadvokaten slo alarm om lovstridig praksis i behandling av saker om bøtesoning.

– Noe rett i sin påstand

VG har lagt Dietrichsons uttalelser frem for fungerende påtaleleder Petter Solberg i Sør-Øst politidistrikt, der saken ble behandlet i 2017. Han understreker at politiets utgangspunkt alltid er å behandle alle likt og rettferdig.

– Allikevel har nok Dietrichson noe rett i sin påstand og politiet bør ha en særskilt fokus på de svake gruppene i samfunnet. Slike grupper har ofte ikke ressurssterke talspersoner til å påpeke en eventuell uriktig myndighetsutøvelse, skriver han i en e-post til VG.

Solberg skriver at etter pålegget fra Riksadvokaten har Sør-Øst politidistrikt gitt Fagseksjon Påtale i oppgave å gå gjennom alle bøtesoninger siden 2015.

– Det ble dessverre avdekket at politidistriktet ikke har foretatt den konkrete vurdering som ligger i straffeprosesslovens § 456, 2. ledd. Det er nå gjennomført umiddelbare endringer for å forebygge at noe slikt skjer igjen.

SA FRA: Advokat Nils Christian Nordhus fikk den rusavhengige kvinnen løslatt fra soning i 2017.

VG har spurt om den konkrete saken fra 2017 ble løftet opp på et høyere nivå enn nærmeste leder. Solberg skriver at det per nå ser ut til at dette dessverre ikke skjedde.

– Politiet ønsker å være en lærende organisasjon så vi har som sagt utarbeidet rutiner for at slike uheldige hendelser ikke skal skje i fremtiden.

PÅTALELEDER: Påtaleleder Kjell Johan Abrahamsen i Sør Øst politidistrikt har tidligere opplyst til VG at kvinnen ble løslatt «fordi politiadvokaten fant at vilkårene for soning ikke var oppfylt».

VG har bedt Riksadvokatembetet om kommentarer til saken fra 2017, og spurt om den vil bli undersøkt nærmere.

Statsadvokat Alf Butenschøn Skre skriver i en e-post at de avventer redegjørelsene som landets statsadvokater er beordret til å levere innen 30. november.

– Vi ønsker ikke på det nåværende tidspunkt å kommentere på behandlingen av den nevnte enkeltsaken i 2017, skriver Butenschøn Skre.