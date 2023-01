– Jeg var han du leste om i avisen. Den lille sladrehanken. Det kostet meg alt. Varsleren

Varsleren i våpensaken til PST-sjef Hans Sverre Sjøvold: − Jeg var han du leste om i avisen. Den lille sladrehanken. Det kostet meg alt.

– Det er er nå eller aldri, sier Frank over kjøkkenbordet på Sagene i Oslo. For første gang har han bestemt seg for å gi et intervju. Bare han våger.

I mai i fjor avslørte VG at en ansatt ved politihuset i Oslo ble utsatt for trusler og press da han nektet å ta imot tre ulovlige våpen fra tidligere politimester Hans Sverre Sjøvold. Denne mannen er Frank: 52 år gammel. Gift med en ansatt i politiet, og far til en jente på barneskolen.

I all hemmelighet fikk han utbetalt 1.2 millioner kroner fra Oslo politidistrikt da han leverte sin oppsigelse.

I dag er han 100 prosent ufør, men inni ham brenner et blafrende lys.

– Jeg er i ferd med å bygge meg opp igjen. Jeg prøver, sier Frank.

En høstdag i 2015 fant kona ham i denne leiligheten, helt hvit i ansiktet. Det var sånn det begynte, men dette intervjuet begynner et annet sted: Det starter med at Frank skjenker kaffe i krus ved kjøkkenbenken, blid og vennlig, mens han forteller hvorfor han vil snakke.

– Det handler ikke om stakkars meg og den biten. Men om å få til et varslingsombud for politiet, så andre slipper å oppleve det jeg gjorde.

Noe trist siger over ansiktet hans.

– Akkurat nå har jeg gjort dette for ingenting. Men det kostet meg alt.

I mai hørte Frank justisminister Emilie Enger Mehl love Stortinget at hun skulle rydde opp i politiets fryktkultur.

I juni leste han om avgangen til PST-sjef Hans Sverre Sjøvold. I oktober om granskingsrapporten som fastslo at Oslo-politiet hadde brutt loven. I desember kom skuffelsen da VG avslørte at Mehls varslerombud ikke ble noe av. Men så ble håpet tent på nytt, da stortingsflertallet la press på justisministeren.

– Da Mehl varslet det ombudet, kunne jeg bygge meg litt opp igjen, da.

Frank trekker pusten dypt og høylytt, etterfulgt av et kort «puh»: Lyden av lettelse.

– Jeg kom aldri til å få noe kred for det, men inni meg kunne jeg bruke det til noe.

Han stopper litt opp. Som om han mister tråden, eller har fått en viktig tanke.

– Noen tenker: Wow! 1,2 millioner kroner! Men penger kan ikke erstatte helsa og en jobb jeg stortrivdes i.

– Men så kom i hvert fall et varslingsombud, og jeg var kanskje en bitte liten del av det.

– Et snev av stolthet?

– Ikke stolthet, men jeg fikk litt verdi igjen. Han du leste om i avisen ... Det vraket ... han uføre regelrytteren som var så opptatt av skjemaer. Bråkmakeren ... han lille sladrehanken som lagde masse styr for stakkars Sjøvold som bare ville hjelpe en enke ... Sånn følte jeg meg, men så kom det noe godt ut av det. Det var ikke forgjeves å stå kampen ut.

Frank sier han gladelig ville gitt bort pengene på dagen, hvis han kunne fått tilbake jobben og viske ut alt som har skjedd.

– Det er vondt å innrømme det, men fremdeles sitter jeg noen ganger med en tåpelig drøm eller håp om at politiet tar kontakt og spør om jeg kan tenke meg å jobbe litt for dem igjen. Jeg har ikke gjort noe galt, jeg gjorde plikten min og varslet. Jeg må også få lov til å ha drømmer, ikke sant?

Nå blir stemmen hans tynnere:

– Dette er noe av det såreste jeg kan si.

En offentlig gransking har slått fast at Frank gjorde alt rett da han varslet. Kollegaer beskriver ham som «en stor ressurs» og «veldig nøye». Derfor er spørsmålet: Hvordan kunne han ende opp som 100 prosent ufør?

På begynnelsen av 90-tallet var Frank soldat i en utrykningsstyrke i Libanon. Noen dro hjem med posttraumatisk stresslidelse, men ikke Frank. Han var uredd.

Uten å ta skade av det, jobbet han 16 år som dørvakt på flere utesteder i Oslo. Så da Frank fikk jobb på Politihuset i Oslo i 2012, var det siste han tenkte at det kunne bli farlig.

En oktoberdag tre år senere fant kona ham på kjøkkenet, helt hvit i ansiktet, sier hun.

Det var dagen det smalt. I detalj fortalte Frank om kollegaen som kom inn på kontoret og sa de hadde fått i oppdrag å kvitte seg med våpen som daværende politimester Hans Sverre Sjøvold oppbevarte på kontoret.

– Han kom til meg med en sekk full av dritt, og nå var jeg også en del av saken, sier Frank.

– Det var starten og så gikk det bare nedover med helsen hans, sier kona.

Fra en krok i stuen lyser et juletre. Det brenner i peisen, mens Frank sier at smerte og lidelse er en veldig personlig sak.

– Det jeg kanskje hadde håpet å få frem: Hvor gærent kan det gå når du ikke har et ordentlig system til å ta vare på varslere? Og de kan velge selv hvordan de vil håndtere det og også bestemme: Er det i det hele tatt et varsel?

Frank varslet tre overordnede.

– Maktforholdet var meg mot politimesteren, sier han.

– Det var ikke meg mot en litt vrang avdelingsleder, men meg mot hele Oslo politidistrikt. De hadde all makt, jeg hadde ingenting. Men de kunne ikke få vasket våpnene uten meg. Bare jeg kunne føre det inn i systemet. Ingen andre. Og jeg sa nei.

Han trekker pusten.

– Hvem skulle jeg gå til da, når ingen av lederne mine ville høre? Jeg varslet fagforeningen også, og det er viktig at dere får med.

Frank tar sats:

– Jeg begynte å gråte foran dem, jeg følte meg ikke akkurat stor.

Han fortalte det samme som han hadde sagt til sine sjefer: Politimesteren har brutt våpenloven og bruker sin stilling til å bli kvitt ulovlige våpen.

– Da var jeg så sliten og fortvila ... Så da hun sa at dette er en varslingssak, tenkte jeg: Å Gud ... endelig. Nå sprenger bomba, på en måte. Nå blir dette satt i system, og jeg får beskyttelse.

Det Frank ikke var klar over var vedtaket som Politiets Fellesforbund besluttet i januar 2016: De fraråder politifolk å varsle om kritikkverdige forhold, fordi det innebærer for høy risiko.

Det Frank varslet om var en straffesak.

– Og hvis jeg ikke varslet, var jeg selv en del av det straffbare forholdet. Men fagforeningen bare begravde saken min. Varselet ble borte i løpet av et mikrosekund.

Han stirrer rett ned i kjøkkenbordet.

– Alle avviste meg på et eller annet tidspunkt.

Ifølge Frank kunne han ikke snakke med kolleger, heller. Da han prøvde, forandret de seg foran ham. De ble rare i ansiktet: «Ja nei, jeg vet ikke hva jeg skal si ...»

– Jeg hadde fortalt dem noe de ikke ville vite om og som var farlig for dem å vite, mener han.

Marius Bækkevar, leder i Oslo Politiforening sier det er tungt å høre at Frank har følt seg helt alene.

– Vi har ikke noen formell rolle i en varslingsprosess. Men når et medlem sitter igjen med en sånn følelse, har vi bommet og må bare ta til oss det han sier og lære.

Frank satt alene på kontoret og spiste musli vaniljeyoghurt til lunsj. Ingen spurte om han ville bli med til kantinen. Fra avhøret til Spesialenheten, fremkommer det at ingen kom innom kontoret hans lenger. Plutselig var han gutten som sto helt alene i skolegården.

En ansatt beskriver i granskingsrapporten til advokatfirmaet Haavind at hun opplevde Frank som «veldig stresset, lei seg og hun trodde han var veldig fortvilet».

– Jeg ble stille og tynn, utdyper Frank.

Kona tror ensomheten var det aller verste.

Før var han en glad person og et arbeidsjern.

– Så ble jeg sykere og sykere og mer og mer borte, og alle så det, sier Frank.

Fortsatt måtte han jobbe for de samme lederne han varslet mot. I frykt for represalier turte han ikke fortelle dem hvordan han hadde det.

– «Jeg er blitt syk ...» Tror dere jeg kunne si det?

Han hever stemmen:

– «Dette er en ikke-sak.» «Nå går vi videre». Jeg var en vandrende, tikkende påminnelse om hele saken. Og fagforeningen hørte jeg aldri mer fra. Hvordan føler du deg da?

Han svarer selv:

– Helt alene.

Begge håndbakene løftes mot hodet, samtidig som han lukker øynene. Sikkert fordi han tenker tilbake.

– Hva skulle jeg gjøre? Jeg gikk inn i overlevelsesmodus. Jeg ble en slags robot på mange måter, men det går ikke i lengden da. For det koster for mye.

En av disse dagene fikk Frank merkelige tanker eller drømmer. Han begynte å fantasere om at øverste sjef for våpenforvaltningen skulle komme inn på kontoret hans.

– Du blir nesten sånn desperat ... Åh, tenk om han sa: «Faen, dette ble jævlig dumt, Frank. Vi tok deg en etter en. Det er skammelig. Vi er lei oss hele gjengen for at det gikk så langt.» Jeg var så svak en stund der, at hvis de hadde sagt unnskyld, er det mulig jeg bare hadde latt alt sammen ligge, for å komme inn i varmen igjen.

Han kaller det er patetisk å tenke sånn.

– Det er som en bikkje som blir fornøyd bare han slipper å bli slått.

Det var ikke realistisk å legge det bak seg, fortsetter han.

– Det var bare drømmen til en ødelagt bikkje. Som å sette et plaster på armen, når hele huet er ødelagt. For jeg visste fremdeles hva Sjøvold hadde gjort og hva de andre hadde blitt med på. Saken ble ikke løst. Elefanten i rommet var der hele tiden.

Frank spaserte inn i mørket. Hvordan så det ut der? Fra sommeren 2017 til februar 2019 var han sykmeldt: Kommer jeg til å få sparken? Vil jeg klare å forsørge familien, eller må jeg på sosialen? Bekymringene økte.

Han begynte å jobbe på våpenkontoret i Asker, men ble sykmeldt på nytt.

Den eneste han kunne snakke med var kona. Til VG forteller hun om Franks forvandling.

– Han har alltid vært den tøffe, trygge og bestemte mannen jeg lente meg på, men nå lå han sammenkrøllet og usikker i sofaen. Det var vondt å se ham slik, sier hun.

Det er enda en ting hun vil fortelle:

– All ære til Frank for at han fortsatt står på beina i dag.

Hver morgen gikk hun inn døren til politihuset på Grønland og sa hei til kollegene hans. Mange visste at hun var kona til Frank, men ingen sjefer spurte: Hvordan går det med deg? Er det noe vi kan bidra med?

Etterpå dro hun hjem for å passe på Frank. Til slutt var hun så sliten at hun også ble sykemeldt. Begge måtte gå til psykolog. I tillegg fikk de hjelp på et familievernkontor.

– Sammenbruddet du hadde.., begynner kona og ser på Frank.

De vil ikke utdype detaljer, men det førte til akutt hjelp på Traumepoliklinikken på Modum.

– Jeg har takket ja til absolutt alle tilbud jeg har fått fra helsevesenet. Men jeg har lyst til å uttrykke en spesiell takknemlighet for hjelpen jeg har fått av Modum. De har vært helt fantastiske, sier han.

– Er det noen i politiet som har takket for at du varslet?

– Aldri. Ingen. Noen gang. Jeg har fått en del beklagelser, men aldri takk.

– Har noen sagt unnskyld da?

– Det er vel ingen av de folka som bruker et sånt ord. De har vel sagt at de beklager at jeg har opplevd dette vanskelig.

Han rydder kopper og tallerkener fra bordet. Intervjuet har vart i snart tre timer. Frank er redd det ble mørkt:

– Jeg vet ikke om jeg er interessert i å gå så dypt inn i det som har vært.

Han vil heller tilbake til temaet som gjorde at han tok kontakt med VG: Varslingsombudet til justisminister Mehl.

– La meg, og ikke minst kona, få slippe å ha gått gjennom alt dette her for ingenting. Jeg har fått tilbakemelding om at min sak har betydd noe for andre, og at politiet har mer fokus på varsling nå og er mer forsiktige i svingene. Det var jeg ikke klar over, egentlig. For jeg har vært helt i min egen boble.

– Hva har du gjort for å få det bedre?

– Trener vekter. Mye. Det har gitt meg en fast rutine og er bra for helsa, både fysisk og psykisk. Men det viktigste er datteren min.

Hun var tre år da Frank ble bedt om å ta imot Sjøvolds våpen. Når han hadde det vanskeligst, tenkte han på henne.

– Jeg har klatra noen fjell, og da er det det som driver meg. Hun trenger pappaen sin, sånn som han alltid har vært. Dette skal ikke gå ut over henne. Det har gjort at jeg har klart å stå i det. Henne og kona.

Frank forteller ikke dette for å få sympati, sier han. Han tror ikke anerkjennelse hjelper, heller.

– Det er som når jeg sier til dere at jeg drømmer om at Oslo politidistrikt skal strekke ut en hånd ...

Han prøver å se for seg at telefonen ringer:

– «Skal vi ta et møte? Ingen flere advokater, ingen saker i media: Kan vi få til noe?» Jeg vet ikke hvordan jeg hadde reagert. Jeg hadde kanskje grått. Og det hadde vært deilig å få komme inn i varmen igjen, for det er så kaldt utenfor. Men når dere har gått herfra, er det like tomt som da dere kom. Det kommer ikke til å skje at noen ringer.

Har Frank rett? I en e-post til VG skriver konstituert politimester i Oslo politidistrikt, Cecilie Lilaas-Skari:

– Vi er åpne for en samtale med ham.

Hun forteller at politidistriktet har hatt kontakt med advokaten til Frank etter at advokatfirmaet Haavind var ferdige med sin evalueringsrapport i november.

– Vi har også tidligere erkjent at omsorgsplikten for ham ikke har vært godt nok ivaretatt. Evalueringsrapporten har konkludert med at saken burde vært behandlet som en varslingssak mye tidligere og allerede i 2016. Det er beklagelig at dette ikke ble gjort, da det har ført til at saken ble svært belastende og har fått store konsekvenser.

Politidistriktet hadde også dialog om å få Frank tilbake i arbeid da han var sykemeldt fra jobben.

– Underveis i denne prosessen ble det klart at det ikke lot seg gjøre med en tilbakeføring. Det ble derfor enighet mellom ham og Oslo politidistrikt om en avslutning av arbeidsforholdet.

De har erkjent at varsleren ikke har blitt behandlet korrekt, skriver politimesteren.

– Det er flere læringspunkter i denne saken, spesielt hva gjelder hensynet til dokumentasjon, notoritet og kontradiksjon.

Det er viktig å understreke at det skal være trygt for ansatte i Oslo politidistrikt å varsle.