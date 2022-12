AVGJORT: En tekst i statsbudsjettet var ikke tilstrekkelig til å endre praksis i beregningsgrunnlaget for dagapenger. Det slår Høyesterett fast i en fersk dom.

Høyesterett: Dagpengekutt var ulovlig

Solberg-regjeringen ville stramme inn reglene for dagpenger i 2018. Men endringen var ugyldig uten en lovendring, slår Høyesterett fast. Nå kan 21.000 nordmenn ha krav på etterbetaling.

Som følge av dommen i Høyesterett, kan Nav ha feilberegnet dagpenge-utbetalingene for om lag 21000 dagpengemottagere mellom 2019 og 2021. De kan ha fått mindre dagpenger utbetalt enn de hadde krav på.

– Det har vært en lang og tung kamp. Jeg har stått i dette i fire år. Nå venter jeg at Nav klarer å avslutte dette raskt, slik at vi kan få både penger og verdighet tilbake, sier Kristin Helgesen, som er blant de som har krav på etterbetaling, til VG.

Tapte 230.000

De tre kvinnene som anket sine saker til Høyesterett, hadde alle mottatt sluttpakker fra tidligere arbeidsgivere. Felles for sakene er at etterlønn ikke ble utbetalt måned for måned, men i større summer.

Men ingen av dem klarte å skaffe seg ny jobb i perioden som etterlønnen dekket. Da etterlønnen tok slutt, meldte de seg til Nav som arbeidssøkere. I mellomtiden hadde Stortinget vedtatt å endre måten dagpenger opptjenes på, og kvinnene fikk et mye lavere beløp i dagpenger enn de hadde forventet.

En av kvinnene fikk ifølge Høyesterett om lag 230.000 kroner mindre i dagpenger enn det hun hadde rett til, fordi hun fikk hele sluttvederlaget på 29 månedslønner utbetalt det året hun sluttet i jobben.

– Høyesteretts avgjørelse kan ha betydning for alle som fikk omregnet sitt dagpengegrunnlag etter denne endringen, mellom januar 2019 og desember 2021, sier kvinnenes advokat Tor Sverre Fuglestein til VG.

Endret av Solberg-regjeringen

Bakgrunnen for at NAV endret praksis var en innsparing Solberg-regjeringen gjorde i budsjettet i 2019:

Tidligere ble dagpengene beregnet ut fra gjennomsnittet av inntekten de siste tre årene, med en øvre grense på seks ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Men i 2019-budsjettet foreslo regjeringen at denne grensen på 6G skulle gjelde hvert enkelt år, i stedet for gjennomsnittet.

Dette skulle gi en innsparing på 77 millioner kroner, ifølge statsbudsjettet som arbeidsminister Anniken Hauglie (H) la fram høsten 2018.

Men Solberg-regjeringen fremmet ikke samtidig en lovendring. Loven ble først endret i desember i fjor.

Derfor hadde ikke Nav lovhjemmel til å endre praksis i de tre årene som gikk i mellomtiden, slår Høyesterett fast.

Høyesterett skriver i dommen at «omleggingen hadde en viss demokratisk forankring gjennom budsjettforslaget og behandlingen i Stortinget, kan etter mitt syn ikke være tilstrekkelig.»

21.000 saker

Nav’s fungerende ytelsesdirektør Kristian Munthe opplyser til VG at Nav vil rette seg etter dommen, men må komme tilbake til hvordan rettsvirkningene skal følges opp.

– Rundt 21.000 dagpengesaker kan være berørt, men vi vet ikke eksakt antall før vi har undersøkt grundigere, skriver Munthe i en epost til VG.

Han opplyser at dette vil gjelde mottagere som:

Har fått fastsatt dagpengegrunnlag ut ifra en gjennomsnittsberegning av inntekten de hadde de tre siste årene før de fikk dagpenger.

Har hatt inntekt over seks ganger grunnbeløpet i folketrygden i ett eller to av disse tre årene.

Har fått vedtak om dagpenger med oppstartsdato mellom 1. januar 2019 og 16. desember 2021.

VANT FRAM: Advokat Tor Sverre Fuglestein tok Nav-sakene til Høyesterett, og fikk medhold. Han sier at dommen kan ha betydning for alle som mottar sluttpakker.

– Satte meg helt ut

Kristin Helgesen forteller at hun klaget og fikk medhold i Trygderetten da Nav avkortet hennes dagpenger. Men dagen før ankefristen på seks måneder utløp, mottok hun en stevning fra regjeringsadvokaten, som var uenig i trygderettens kjennelse.

Dermed gikk hennes sak først til lagmannsretten, hvor hun tapte - før hun denne uken vant fram i Høyesterett med kravet om gjennomsnittsberegning.

Helgesen sier til VG at sluttpakken hennes kom som tre utbetalinger over tre år. Hun sier arbeidsgiveren var opptatt av at avtalen ikke skulle ramme hennes rettigheter i trygdesystemet.

– Da jeg kom dit at jeg hadde behov for dagpenger som sikkerhetsnett fordi jeg fortsatt ikke hadde fått en ny jobb, hadde staten endret spillereglene. Dermed ble beregningen av dagpenger helt annerledes, sier hun.

– Kampen videre for å få det jeg mente jeg hadde krav på, satte meg helt ut. Derfor er jeg svært fornøyd med å ha fått medhold i Høyesterett.

Hun er nå i jobb igjen, og understreker at hun er takknemlig for bistand fra Nav til å komme tilbake til arbeidslivet.

Må dele opp sluttpakker

Advokat Tor Sverre Fuglestein sier at det er en viktig lærdom i denne saken for alle som inngår avtale om sluttpakke:

– Man må sørge for at etterlønn utbetales måned for måned. Får man utbetalt hele summen når man slutter, vil det påvirke hva du har krav på av dagpenger dersom man ikke har kommet raskt ut i jobb igjen, sier han.