BRUKKET RYGG: Siri Andersen (46) ligger nå på Ullevål sykehus med brukket rygg. Humøret er på topp tross alt omstendighetene.

Krasjet to ganger og feirer julen med brukket rygg på sykehus – likevel er Siri i godt humør

Først havnet Siri Andersen (46) i en trafikkulykke på onsdag. På vei til sykehuset i ambulansen krasjet de igjen.

Hun har hatt maks uflaks denne uken, men humøret er fortsatt på plass. Julaften blir markert fra sykesengen på Ullevål sykehus med brukket rygg.

– Nå venter jeg på en hårvask, det gleder jeg må til! Så tror jeg det blir noe julemat og så skal jeg prøve å få sovet litt. Det er mye inntrykk og mye følelser, sier Siri Andersen på telefon til VG på ettermiddagen julaften.

Det hele startet på onsdag forrige uke. Hun hadde vært på trening i Drammens-området, klokken var rundt 17:00 og det var ikke optimale kjøreforhold.

– Jeg var på vei til Hvittingfoss, og så tok jeg å kjørte over fylkesvei 319 jeg merket at det var ganske glatt, sier hun.

Hun tilpasset farten til kjøreforholdene og tok en bremsetest, men kort tid etter denne kjørte hun likevel ut av veien.

– Jeg merket at bilen fortatte rett frem, jeg prøvde jeg å rette opp det, men bilen kjørte rett i en skog, ned i en grøft og inn i et tre, sier hun.

DEN FØRSTE: Slik det ut etter at Siri Andersen hadde kjørt ut av veien ved Fylkesvei 319.

Fra en ulykke til en annen ulykke

Ved ulykkesstedet begynte folk å komme til. Begge airbagene hadde blitt utløst og hun hadde smerter i ryggen.

Hun husker en kvinne som holdt henne i hånden og at noen la et teppe over henne. Noen på stedet tok ansvaret og ringte etter en ambulanse.

– Brannvesenet kom først, og så kom ambulansen kort tid etterpå, sier hun.

Det ble bestemt at smertene i ryggen måtte sjekket opp på et sykehus og derfor ble hun sendt til akuttmottaket ved Tønsberg Sykehus. På sykehuset ble det blant annet tatt bilder.

– Det ble tatt en avgjørelse fort at jeg måtte til Ullevål sykehus fordi det var brudd i ryggen.

Nye ambulansepersonell skulle nå frakte henne videre til sykehuset i Oslo, men det skulle vise seg å ikke gå helt som planlagt. Veiene var fortsatt glatte og været var fortsatt dårlig.

–Jeg tror det var i nærheten av Sande på E18 at ambulansen mistet kontrollen. Den snurret 360 grader, traff autovernet, men fikk stoppet, sier hun.

Hun hadde nettopp opplevd å være involvert i to trafikkulykker i løpet av kort tid. Først en på vei hjem fra trening, så en til på vei til Ullevål sykehus.

– Jeg tenkte når alt gikk rundt at «er det mulig, skjer dette virkelig». Jeg ble veldig glad når jeg merket at bilen sto i ro, det var litt dramatisk, sier hun på telefon med VG fra sykehussengen på Ullevål sykehus.

DEN ANDRE ULYKKEN: Ambulansen fikk noen skader etter ulykken på E18 nor for Vestfold. Ifølge brannvesenet var veiene såpeglatte dagen ulykken skjedde.

Glad og takknemlig

Heldigvis gikk det bra i den andre ulykken. Hun var stroppet fast i sengen i ambulansen. Sjåføren hadde på seg sikkerhetsbeltet og ambulansearbeideren som satt bak med henne hadde fått satt seg i stolen – med bilbelte på.

– Det er jeg er veldig glad for, at det ikke var noen andre som ble skadet den dagen på grunn av meg, det var liksom det beste, sier hun.

Med en nyoperert rygg, uvasket hår og alene i en sykeseng er humøret fortsatt i god behold.

Planen var egentlig å feire vanlig jul, men fra sykesengen på Ullevål i Oslo feirer hun heller at hun er takknemlig for livet og for alt Norge har å by på.

– Vi har det bra her og vi må tenke på det og ha litt perspektiv på ting, sier hun i telefonen mens hun ler.