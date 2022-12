– BLA OPP: NAF mener at bilforhandlerne må dekke moms og vektavgift på forsinkede elbiler, altså biler som skulle vært levert i 2022, men som får en forsinket levering til 2023. – Bilforhandlerne må rydde opp i kontraktene og bli mye bedre på å gi informasjon til kundene underveis, sier pressesjef i NAF Ingunn Handagard.

NAF om ny elbilavgift: Den regningen må bilforhandleren ta

NAF mener bilforhandlerne må betale avgiftssmellen for forsinkede elbiler, altså biler som skulle vært levert i 2022, men som først kommer til kjøperen i 2023.

Fra nyttår innføres elbilmoms på kjøpesummen over 500.000 kroner samt det som for mange blir en minst like kostbar vektavgift.

Det er en sur pille for tusenvis av bilkjøpere som egentlig skulle fått sin nye bil før avgiften innføres, men som må se langt etter den fordi produksjonen er forsinket.

Bilbransjen jobber intenst med å få flest mulig elbiler registrert på eierne før raketter og avgifter går til værs, men en stor mengde biler som er i bestilling kommer før i 2023.

Kan gå ut av kontrakt

Pressesjef i NAF Ingunn Handagard sier at de som har avtalt levering i 2023 og ser at bilprisen vil øke mer enn økonomien tåler, har rett til å heve kjøpet dersom prisen øker med mer enn seks prosent.

– Mange familieelbiler får en så stor økning i pris. Dette gjelder dersom standardkontrakt for bilbransjen er benyttet, sier Handagard.

Men, dersom det i kontrakten er avtalt levering til mer enn seks måneder frem i tid, gjelder ikke automatisk punktet om heving av kontrakten.

– Da er NAFs råd å gå i dialog med forhandler for å se om det er mulig å komme frem til en løsning. Vi mener for øvrig at seksmånedersregelen er helt urimelig, og må ut av kontraktene for godt, sier Ingunn Handagard.

OPP I PRIS: For en Volkswagen GTX til cirka 565.000 kroner ut av butikk utgjør regjeringens nye bilavgifter 40.000 kroner, forteller en VG-leser. En populær BMW iX til rundt 800.000 kroner øker med minst 100.000 avgiftskroner.

NAF: Dette kan du kreve

De som er lovet bilen i 2022 og ikke får den før i 2023 på grunn av forsinkelser har sterke kort på hånden, mener NAF.

– Vår klare hovedregel er at det er forhandleren som har risikoen for disse avgiftsøkningene, i likhet med økte produksjonskostnader og lignende som kan påløpe etter avtalt leveringstid, sier Handagard.

Dette går frem av Forbrukerkjøpslovens bestemmelse om at forbruker kan kreve erstatning for utgifter som følge av en forsinkelse.

– Bilkjøper vil kunne kreve at forhandleren dekker denne type økte utgifter etter nevnte erstatningsregel, sier Handagard.

NAF mener det hviler ansvar på den profesjonelle parten.

– Dersom forhandleren ville sikre seg mot å ta regningen for avgiftsøkningen, så måtte de tatt et klart forbehold om dette i kontrakten. Det er forhandlerne som har kunnskap og kompetanse til å vurdere og forutse potensiell risiko for slike prisøkninger. Generell ustabilitet i markedet som følge av for eksempel krig og pandemi holder ikke som argument, for dette har bransjen kjent til lenge, mener NAF.

Info Dette avgjør om bilen får avgift eller ikke Svært mange er spente på om de får sin nye elbil før årsskiftet. Det kan bety titusener spart eller tapt.

Skattedirektoratet har nylig avklart at det er registreringen i Motorvognregisteret som avgjør om elbilen får de nye avgiftene, og ikke når kunden får overlevert bilen.

Biler registreres fortløpende på ny eier ved ankomst Norge.

Skjer dette før 31. desember klokken 24.00, er det ikke avgifter på elbilen, selv om kunden kanskje må vente noen uker på leveringen, ifølge NBF. Vis mer

– Frustrerte bilkjøpere

Selv om jusen er komplisert, koker alt ned til hva som står i kontrakten, mener Forbrukerrådet.

De har fått noen hendelser om avgiftsøkningen.

– De som tar kontakt er litt frustrerte og er oftest de som har bestilt biler med lang leveringstid, som er ytterligere forsinket. Da blir det ekstra ille når den nye leveringstiden er på nyåret, etter at de nye avgiftene blir gjeldende, sa forbrukerjurist Thomas Iversen til bilbransjens nyhetstjeneste Bilnytt.

– Mange forhandlere har tatt forbehold om dette i kontraktene sine. Det har vært kjent at det er en risiko forbundet med avgifter, men ikke så lenge at forbruker har klart å kalkulere det inn i budsjettet, sa Iversen blant annet.

– GODT KJØP LIKEVEL: – Vi opplever at de fleste ikke har fått med seg at det har vært en stor prisstigning på nye biler. Så kundene som har bestilt for eksempelvis 12 måneder siden gjør meget gode kjøp, selv med avgiftene, mener kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund (NBF), Egil Steinsland.

– Kjøper skal betale

Kommunikasjonssjef Egil Steinsland i Norges Bilbransjeforbund Norges BilbransjeforbundLandsdekkende interesseorganisasjon for bilvirksomhet, tilsluttet NHO som bransje- og arbeidsgiverorganisasjon. (NBF) mener NAF tar feil.

– Kjøper skal betale moms og vektavgift. Skatter og avgifter påløper i det omfang og på det tidspunkt myndighetene bestemmer. Det følger av merverdiavgiftsloven, skriver han til VG.

Bilbransjeforbundet er enige med NAF i at det rettslig sett er mulig for bilkjøper å fremme krav for avgifter som påløper som skyldes forsinkelse.

– Men her vil selger går fri for erstatningsansvar fordi årsaken til forsinkelsen ligger utenfor selgers kontroll. Her er årsaken til forsinkelsene vedvarende mangel på chips og andre delekomponenter, logistikk og transportproblemer som følge av pandemien og krigen i Ukraina, ifølge Steinsland.

– Ekstraordinært

– NAF mener det ikke er nok å vise til generell ustabilitet i markedet som følge av krig, pandemi, for dette har bransjen kjent til?

– Krig og pandemi er ekstraordinært. At en forhandler skulle forutse og overvinne dette fremstår som en rar påstand. Vi tror de fleste som har kjøpt bil er kjent med at det er leveringsproblemer, og vår erfaring er at de ikke klandrer forhandler for det, sier Steinsland i bilbransjeforbundet.

Han bekrefter at det dreier seg om tusenvis av bilkjøpere, og at bransjeforeningen ikke har oversikt over antallet avbestilte biler som følge av avgiftsøkningen.

