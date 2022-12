Takako Ellefsen ved graven til sin ektemann, sammen med datteren Klara i Stavanger.

Takako (83) kan ikke få forsikringen Norge krever

Takako Ellefsen (83) har ingen mulighet til å skaffe seg forsikringsdekningen som Utlendingsnemnda krever for at hun skal få bli i landet.

Fem forsikringsselskaper har skriftlig gitt samme svar til den japanske enkens advokat: Hun er for gammel til å få heldekkende sykeforsikring.

– Utlendingsnemndas vilkår kan hun ikke oppfylle. Derfor er vedtaket urimelig og aldersdiskriminerende, sier advokat Aleksander Nyheim Jenssen til VG.

Utlendingsnemnda (UNE) har besluttet at den japanske kvinnen som i 45 år var gift med en nordmann, må forlate Norge innen fjerde juledag.

For UNE var det utslagsgivende at sykeforsikringen hennes ikke er god nok.

Fredag vil Jenssen gå til Oslo tingrett med en begjæring om midlertidig forføyning, som inntil videre kan stanse utsendelsen av Takako Ellefsen.

83-åringen og datteren håper familien kan få tid og fred til å feire jul sammen.

HJEMME: Takako Ellefsen bor med datteren Klara i Stavanger.

– Forsikret så godt hun kan

Jenssen opplyser at Ellefsen har en forsikring i et japansk selskap som skal dekke enkelte alvorlige sykdommer, men er begrenset på andre områder.

– Uansett hvor begrenset den er, er hun forsikret så godt som hun har mulighet til, når hennes høye alder tas i betraktning, sier advokaten.

Forsikringsselskapene opplyser til ham at søkeren må være under 66 år for å få heldekkende sykeforsikring – som normalt ikke gjelder lenger enn fylte 80 år.

– Jeg stusser om at dette ikke har vært i UNEs tanker da de vurderte søknaden hennes, for alderen har vært kjent hele tiden, sier Jenssen.

Hvis Oslo tingrett tar hans begjæring til følge, setter retten en frist for å ta ut stevning, slik at gyldigheten av UNEs vedtak kan prøves for domstolene.

– Har fortsatt et håp

– Vi har fortsatt et håp om at myndighetene kan omgjøre beslutningen om utvisning, sier Klara Ellefsen til VG, på vegne av moren.

Hun understreker at familien selvsagt vil rette seg etter et gyldig vedtak:

– Men jeg er redd en lang reise til Japan og en uviss fremtid der vil medføre stress og bli en stor belastning både fysisk og psykisk for min gamle mor.

Takako Ellefsen ønsker å tilbringe sine siste leveår hos datteren Klara i Stavanger og bli stedt til hvile i graven til ektemannen Karsten Johan Ellefsen.

Norsk gift i 45 år

Takakos ektemann seilte i utenriksfart før han fikk jobb i Det Norske Veritas med base i Japan. De var gift i 45 år. Familien bodde i Japan og Singapore.

Karsten Johan Ellefsen døde i Stavanger i 2009. Enken bodde i Stavanger til 2013, før hun flyttet med datteren – først til Japan, deretter til Spania i fem år.

Ellefsens sykeforsikring var god nok for Spania og er siden blitt oppgradert.

UNE avslo 83-åringens søknad om oppholdstillatelse i Norge og mener det ikke foreligger sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge.

UNE legger til grunn at Ellefsen har bodd i Norge fra 2009 til 2013. Hun er japansk statsborger, mens de fire barna er norske statsborgere. Tre av dem bor i utlandet.

Ber om julefred

– Vi håper at en midlertidig forføyning kan gi oss litt mer tid, slik at min mor kan ha en mest mulig fredelig førjulstid, jul og romjul, sier Klara Ellefsen.

KASTES UT: Takako Ellefsen får ikke opphold i Norge, fordi sykeforsikringen hennes ikke er god nok.

Takako Ellefsens skjebne har vakt oppsikt landet over.

– Jeg er helt overveldet over støtten, sympatien og alle de fine meldingene fra folk. Dette hadde jeg ikke ventet, sa 83-åringen til VG tirsdag.

Mehl griper ikke inn

Stortingsrepresentanter fra flere partier har spurt justis- og beredskapsministeren om hun mener grunnlaget for utkastelse er godt nok.

Men Emilie Enger Mehl (Sp) er taus. Hennes departement skriver til VG:

«Hverken statsråden eller departementet har myndighet til å gripe inn i eller påvirke utfallet i enkeltsaker etter utlendingsloven, med mindre saken gjelder grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Dette synes ikke å være tilfellet i denne saken.»