STRØM-MØTE: Næringsministeren på vei til et tidligere strøm-møte med partene i arbeidslivet.

Opplysninger til VG: Strømstøtte-kompromiss på bordet

Regjeringen skal ha åpnet for et kompromiss som innebærer at bedrifter tilbys en begrenset strømstøtteordning, får VG opplyst.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Men en løsning er etter det VG får opplyst, fortsatt ikke endelig landet.

Det har pågått en langvarig dragkamp mellom regjeringen og LO og NHO om strømstøttepakken.

Det store stridstemaet har vært at NHO ønsker en direktestøtteordning til bedriftene, men regjeringen vil ha en lånebasert ordning hvor staten tar mesteparten av risikoen.

Men det skal ha kommet på bordet et kompromiss, hvor man rammer inn en støtteordning så sterkt at det bare er bedrifter som virkelig trenger hjelp som skal få det.

Innrammingen skal også sørge for at eksempelvis kryptoaktører eller andre som kan forsøke å utnytte ordningen, holdes utenfor.

Fikk skisse

Fredag forrige uke hadde regjeringen sist strømstøttemøte med LO, NHO og Virke. Der fikk de presentert ulike strømtiltak, som de skulle vurdere og komme tilbake til denne uken.

I forslagene fra regjeringen fredag, var det ikke lagt opp til en ren tilskuddsløsning uten vilkår knyttet til at man forplikter seg til Enøk-investeringer, ifølge VGs opplysninger.

Enøk-tiltak er energisparingstiltak.

Ifølge VGs opplysninger var regjeringens forslag en kombinasjon av en lånebasert støtte, og tilskudd knyttet opp mot Enøk-investeringer.

Klarer ikke partene å komme fram til en strømstøtteløsning, kan det ende med brudd. Status fire dager før det ekstraordinære strømmøtet på Stortinget, skal være slik:

NHO kjemper hardt for å få til en direktestøtte, eller refusjon, som Høyre-leder Erna Solberg foretrekker å kalle det.

Regjeringen har vært kritisk til det og mener hovedgrepet bør være en låneordning, hvor Staten kan ta 90 prosent av risikoen ved tap.

LO er på sin side kritiske til en direktestøtteordning, men mindre man klarer å ramme den inn så kraftig at den bare treffer dem som virkelig trenger den.

Virke har ligget nærmere regjeringens linje – og det regjeringens budsjettpartner SV har ønsket seg. Deres opprinnelige forslag var en låneordning, og senere en ordning der støtte kan gjøres om til lån hvis bedrifter ikke investerer i Enøk-tiltak.

Politisk kamp

Onsdag ba Erna Solberg Støre komme til Stortinget for å inngå et bredt forlik også med Høyre. Underforstått: ikke trumf en ordning gjennom ved å søke støtte hos SV for å få et lite, men avgjørende flertall.

Men Støres Ap og Trygve Slagsvold Vedums Sp kan foretrekker SV, og vende ryggen til Solberg og Høyre. SV har tidligere sagt at de ønsker en lånebasert ordning.

Næringsministeren har tidligere uttrykt bekymring for overoppheting av økonomien, og for misbruk av en strømstøtteordning.

Samtidig er det en linje hos Støre å vise ansvarlighet og å søke brede forlik i viktige saker for landet.

Stortinget skal behandle strømprisutfordringene mandag.