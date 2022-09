Opplysninger til VG: Regjeringen og arbeidslivet enige om strømstøttepakke

Enøk-tiltak: VG har fått bekreftet at det legges opp til en søknadsbasert ordning gjennom Enova. Bedriftene kan her få opptil 50 prosent tilskudd. Det gjelder kun bedrifter hvor strøm utgjør minst minst 3 prosent av kostnadene.

Låneordning: VG har fått opplysning at regjeringen innfører et strømkriselån, hvor bedrifter som kvalifiserer for et slikt lån, kan få opptil 30 millioner kroner i lån.