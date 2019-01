MYE SNØ: Brøyting og måking er det mange som må gjøre i dag. Bildet er fra snøen som falt i fjor. Foto: Stella Bugge

Brøytesjåfører i krangel om hvor snøen skulle freses

To brøytesjåfører på Slemmestad klarte ikke holde hodet kaldt da de ble uenige om hvor snøen skulle havne. Det endte med krangel og knuffing.

Politiet i Sør-Øst meldte på Twitter at de måtte rykke ut til et industriområde på Slemmestad, etter en krangel mellom to personer som drev med snøbrøyting.

– Bakgrunnen var at den ene hadde frest snø som hadde kommet over på området hvor den andre hadde ansvar for snøbrøytingen, skriver politiet.

Under krangelen hevder den ene at han ble skallet til, og fikk hevelser i ansiktet.

– Det ble krangel og knuffing og ute av brøytebilene hevder den ene at den andre tok tak i ham og skallet ham, forteller operasjonsleder Marianne Mørch til VG.

– De klarte ikke å holde hodet kaldt?

– Nei, og de har visst kranglet om det samme før. Nå har de fått pålegg om å holde seg unna hverandre, sier Mørch.

Det var sjåføren som hevdet han var blitt skallet som kontaktet politiet ved 04-tiden.

Forholdet blir anmeldt.