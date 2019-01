Mange tror den ferske barne- og familieministeren Kjell Ingolf Ropstad vil bli KrFs nye leder på landsmøtet i april, men også andre navn nevnes. Foto: Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ropstad støttes av flere fylkeslag – men enkelte peker på Bollestad

Olaug Bollestad er ikke ute av lederløpet selv om KrFs fylkeslag i Rogaland, Telemark, Hedmark og Hordaland ønsker Kjell Ingolf Ropstad som ny partileder.

Selv om Bollestad selv peker på Ropstad som ny partileder for KrF, ønsker flere fylkestopper at hun, som fungerende partileder, blir vurdert som et alternativ til å bli KrFs nye partileder, skriver Vårt Land .

– Bollestad må vurderes av valgkomiteen som ny KrF-leder. Den kan ikke bare godta forslaget om Ropstad som leder uten å ha tenkt seg nøye om, sier fylkesleder Beate Bondevik Lie i Sogn og Fjordane KrF til avisen.

Da Bollestad ble spurt om hun er beredt til å bli partileder permanent, svarte hun følgende:

– Det tar jeg med valgkomiteen, men jeg har pekt på Kjell Ingolf. Jeg mener han har et så stort potensial, og jeg mener det er beskrivelser rundt ham som jeg ikke kjenner meg igjen i. Igjen peker jeg på Ropstad, men det betyr ikke at jeg abdiserer selv.

Fire av KrFs fylkeslag har allerede gitt uttrykk for at de ønsker Ropstad som ny partileder, melder NRK .

Han er av mange sett på som en naturlig ny leder, etter at han vant slaget om partiets veivalg i november. Men flere i partiets røde fløy har gitt uttrykk for at de ønsker en annen.

Fylkeslagene i Nordland og Akershus vil heller ha Hans Olav Syversen. Han var inntil valget i 2017 finanspolitisk talsmann på Stortinget, og ble tirsdag utnevnt til statssekretær på Statsministerens kontor.

– Jeg sa til NRK mandag at jeg ikke er kandidat og det står fast, skriver Syversen i en tekstmelding til NTB onsdag.

Valget av ny leder skal skje på partiets landsmøte i Stavanger 26.–28. april. Fylkeslagene skal gi innspill til valgkomiteen innen 1. februar.